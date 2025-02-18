РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6461 посетитель онлайн
Новости Экстренный саммит в Париже
11 810 37

Итоги встречи в Париже: ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности

саммит в Париже

Евросоюз не поддерживает вариант прекращения огня без четко прописанного мирного соглашения, учитывая негативный опыт Минских договоренностей.

Об этом сообщил официальный чиновник ЕС в комментарии Суспільному после встречи европейских лидеров в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Европа разделяет подход президента США Дональда Трампа в отношении достижения "мира через силу". В то же время ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, однако условия таких гарантий будут обсуждаться индивидуально, в зависимости от уровня поддержки со стороны США.

"Мы готовы повысить уровень наших оборонных бюджетов, как индивидуально, так и в рамках ЕС, чтобы лучше разделить бремя с Соединенными Штатами", - заявил чиновник ЕС.

Также читайте: Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"

Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

Читайте также: Европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам на встрече в Париже, - Politico

Автор: 

Париж (421) Евросоюз (17337) война в Украине (4964) гарантии безопасности (141)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Тягар, вони готові розділити зі США. Тягар - це так зараз по-новому називається Україна.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:43 Ответить
+16
Ти ба які всі недовольні. Нарід захотів нових літс у 19-му, новиє літса викинули "армію, мову, віру" і замінили на "сайдзьомса пасірідінє" та "какая разніца".
А винні чомусь європейці, бо війська свої не дають, щоб са срєдіни орків посунути взад?
показать весь комментарий
18.02.2025 10:50 Ответить
+12
якось цей збір посміховиськ, що посміхаються аж коментувати не хочеться(
показать весь комментарий
18.02.2025 10:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Paroles, paroles, paroles... (c)
показать весь комментарий
18.02.2025 10:35 Ответить
Дякуемо ,ку.три раза.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:36 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 10:36 Ответить
кажуть чехи образились що їх не запросили
показать весь комментарий
18.02.2025 10:37 Ответить
Водночас ЄС готовий надати Україні гарантії безпеки, однак умови таких гарантій будуть обговорюватися індивідуально, залежно від рівня підтримки з боку США. Якщо ЄС ЗБИРАЄТЬСЯ ОГЛЯДАТИСЯ НА ТЕ.ЩО СКАЖЕ США(ЧИТАЄМО ТРАМП). то це не гарантії безпеки для України.а довге (бла бла бла)Гарантія безпеки -НАТО.ВСЕ РЕШТУ ВІД РАШИСТСЬКОГО ЛУКАВОГО
показать весь комментарий
18.02.2025 10:37 Ответить
НАТО добре, коли є готовність воювати. А коли вони не хочуть конфлікту з ядерною державою, то може й не допомогти. Будуть довго консультуватись чи застосовувати 5-ту статтю, чи трохи почекати.
показать весь комментарий
18.02.2025 12:42 Ответить
якось цей збір посміховиськ, що посміхаються аж коментувати не хочеться(
показать весь комментарий
18.02.2025 10:37 Ответить
Чекай, побачиш делегацію небритої шантрапи від зелі, з всяких арахамій і фотографів, то від сміху помреш,хоча буде дуже сумно
показать весь комментарий
18.02.2025 11:14 Ответить
я знаю ( ..це ви мабуть про опухших від голоду "сиріт" війни

показать весь комментарий
18.02.2025 11:21 Ответить
Три товстуни і сестра їх маркарова
показать весь комментарий
18.02.2025 13:43 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 21:17 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 21:22 Ответить
Стара кляча готова, але дальше ну його накуй.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:38 Ответить
"Водночас ЄС готовий надати Україні гарантії безпеки"

Чому ж не надає, якщо вже готовий?
показать весь комментарий
18.02.2025 10:39 Ответить
Тягар, вони готові розділити зі США. Тягар - це так зараз по-новому називається Україна.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:43 Ответить
ім'я цього тягаря- the
показать весь комментарий
18.02.2025 20:39 Ответить
У ЄСа є ядерна зброя? Хто такий ЄС?
показать весь комментарий
18.02.2025 10:49 Ответить
Франція і Великобританія мають. Для кацапів достатньо.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:58 Ответить
Вони ледве Storm Shadow з себе вичавили за попередніми гарантіями.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:06 Ответить
Вони нам чимось зобов'язані? Тим більше, вони прекрасно знають, що замість ракет клован мільярди кинув на асфальт. Вони порахували, скільки ракет ми могли б зробити з допомогою Заходу. Вони знають, що тоді кацапи ніколи б не напали. І про шашлики вони також знають...
показать весь комментарий
18.02.2025 16:20 Ответить
британія зобовязана
показать весь комментарий
19.02.2025 01:40 Ответить
Ти ба які всі недовольні. Нарід захотів нових літс у 19-му, новиє літса викинули "армію, мову, віру" і замінили на "сайдзьомса пасірідінє" та "какая разніца".
А винні чомусь європейці, бо війська свої не дають, щоб са срєдіни орків посунути взад?
показать весь комментарий
18.02.2025 10:50 Ответить
Гарантії у вигляді залити кацапів нестримним словесним дристосом
показать весь комментарий
18.02.2025 10:50 Ответить
ну так пускай дает гарантии. где их войска? или опять будет дуже глубокая стурбованность, но это мы уже видели.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:51 Ответить
Ніхто дасть нам ізбавлєнія, ні царь, ні трамп і ні ЄС. А Інститут Ядерних Досліджень АН.
показать весь комментарий
18.02.2025 10:53 Ответить
Снова гарантии озабоченности? Пусть каждая страна ЕС дасть Украине по 10% ВСЕГО имеющегося у них оружия-ВСЕХ ВИДОВ включая Таурусы,ракеты средней дальности,боевые самолеты,САУ-и дадуи уже сейчас.Это буддет лучшейгарантией. В бумажки от Запада и не от Запада я давно не верю. Да явобще в бумажки не верю-и вам не советую
показать весь комментарий
18.02.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2025 10:56 Ответить
раніше трусами бабусі можна було дві машини помити і ще насухо протертию ********* трусами навіть окуляри не протреш
показать весь комментарий
19.02.2025 08:15 Ответить
Мінськ відбувся, бо Європа спала, і гадала що конфлікт на сході їх обходить. А сьогодні конфлікт наблизився до кордонів Європи у вигляді війни. Всі почали нервувати та збиратись вкупу, щоб ... домовитись з агресором ? НЕ ЗНЕШКОДИТИ !!! Як роблять це зазвичай з терористами-смертниками. Або терористами, які захопили заручників. ОСЬ ЩО ми маємо зараз ! Трамп домовляється, а Європа сперечається між собою. А вбивця-гвалтівник безпечно почувається та вичікує, коли там всі між собою ПЕРЕСВАРЯТЬСЯ ! Як це вже почали Європа та США. Вибори в Європі наближають дату Великої сварки дуже швидко.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:01 Ответить
нужны не словесные гарантии и не бумажки каторыми только подтереться можно. нужны реальные гарантии в виде действий и начать нужно с возобновления ядерной программы.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:02 Ответить
А в цей час "Велика" Америка --

Так, ну, что. По-моему, стратегия Трампа - если это хаотичное метание з̶в̶е̶з̶д̶ы̶ с̶м̶е̶р̶т̶и̶ з̶а̶ч̶е̶р̶к̶н̶у̶т̶о̶ кучи говна разрушения по проруби государственности можно назвать стратегией - более-менее обрисовывается. По крайней мере, можно какие-то общие черты структурировать.
Собственно говоря, она все одна и та же. Одна общая черта.
Мейк Америка грит агейн.
Такой же великой, как кепка на тупорылой башке Карлсона, который живет в жопе у Маска.
И где несущей конструкцией является именно слово «Америка».

Трампу насрать на Украину. Абсолютно. Его совершенно не интересует, что с ней будет. Ему совершенно фиолетово, где покупать необходимые ему ресурсы - в пытающейся отвоевать свою свободу и независимость Украине ли, которая отказалась от его такого замечательного предложения продать 50 процентов себя Маску в собственность.
Или в диктаторской Беларуси, куда он отправил своих менеджеров на следующий же день, и где достаточно Лукашенко просто предложить снять с него санкции.
В Беларуси, к слову, выгоднее - это намноооого дешевле.

Ему точно так же совершенно пофиг и на Россию. В десны с Путиным целоваться ли, санкции против БРИКС вводить - фиолетово. Вот продавать нефть и СПГ в Индию - это да, это его интересует. Ради этого можно и послать друга Владимира к херам собачьим. И наложить санкции на его флот.
А вот воевать другом Владимиром за Украину - нет уж, увольте.

Ему ровно в такой же степени насрать и на Европу. Мы хотим Гренландию - Европа? Какая Европа? Ок, мы можем послать вас всех, дорогие партнеры по Альянсу, дорогие наши союзники и просто друзья - нахер и взять Гренландию силой.

Ровно то же самое и с Канадой. Да и вообще со всеми союзниками.

Чуть иная ситуация с Израилем. Там у него заинтересованности и личной вовлеченности действительно несколько больше, почему черт его знает, совершенно неважно - но ХАМАС вот просто откровенно послала его ***** с его ультиматумом - и ни одного авианосца в пустыне Негев не взлетело и ад Палестине не устроило.

Единственное, кто его действительно интересует, кого он ставит вровень с собой - это Китай. И с ним он, в зависимости о ситуации, готов и дружить, и воевать, и даже дружить и воевать одновременно. Вот там он видит противника, равного себе - и, если надо, в зависимости от ситуации, партнера, равного себе - и сферу своих интересов, да и вообще масштабность и движуху.

Все остальное для него - так, мышиная возня. Второстепенные ненужны сложности, которые, как соплю, стряхнуть с рукава и забыть - и абсолютно плевать, что там с этой соплей будет дальше.

Ну, собственно, о чем он сразу и говорил.
Сделать великой - АМЕРИКУ.

Из этой ситуации можно извлечь и выгоду.
Эта ситуация принесет и проблемы.
Проблем, как по мне, явно больше, чем пользы.
Но, тем не менее, реальность как-то примерно такова.

Трамп хочет получать преференции со всего мира - редкоземельные металлы. Рынки сбыта СПГ и нефти. Гренландию. Панамский канал. Канадский алюминий. И все остальное прочее.
Все себе. Все в карман. Все в дом.
Во славу Великой Америки.
Во славу её обогащения и процветания.
И себя, любимого.

А что будет с теми территориями, из которых он будет выдаивать ресурсы, или в которые он будет продавать ресурсы - ему глубоко, искренние, от всего сердца по человечески насрать.
Ради своей выгоды можно с Путиным и в десна пожахаться.
А можно и санкции наложить.
То же самое и с Си.
И вообще со всеми.

Еще раз - при умелом маневрировании, при умелой дипломатии, при умелой игре - из такой ситуации можно извлекать свою выгоду.

И это очень здорово, что у Украины в такой критический момент, когда потребуются все навыки, весь опыт, весь ум и знания - во главе государства оказался дипломат, потрясающий переговорщик, тертый калач, хитрый лис, гений политики и взаимодействий.
Правда?
показать весь комментарий
18.02.2025 11:10 Ответить
Трамп бажає бачити США знову великими. Нарцис побачить навіть стоячи раком себе великим. Згадаємо Афган. Оголосив втечу, і порвав тєльняшку на грудях. Байден же розгрібав цю "величність". ПРАВИЛЬНО, це так: треба, щоб тебе бачили Великим інші. Особливо вороги. А якщо ворог миші, то вони й в котиках будуть бачити Лева.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:17 Ответить
ЄС застерігає Зеленского про перемир'я без договору.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:35 Ответить
Все, що відбувається, є досить логічним та закономірним. Наші щури у владі, вне залежності від кольору партії, 30 років розкрадали країну і в підсумку її просрали. Чи зробили вони якісь висновки отримавши дубіною по голові? Звісно ні. Бо зараз гребуть з неймовірним прискоренням. Треба встигнути як в останній день.
Америкоси роками казали Європі, що треба трохи починати рухати сракою, бо щось хлопці та дівчата ви занадто розслабились. А ті довбні сиділи в своїх міжнародно-миротворчих організаціях та висловлювали занепокоєння. Розраховуючи, що хтось з тоталітарних країн буде виконувати ту *****, що вони понаписували та попідписували для самозаспокоєння.
Тако ж не слід забувати, що останні 10 років штатами керують старі діди з постійним намаганням показово спростувати свою деменцію. "Яструбів" та вже давно нема.
Ось і маємо те, що маємо. З обох боків зїхавщі з глузду діди, посередині Європа з ділдом у сраці, а гинуть за цю всю "двіжуху" Українці.
показать весь комментарий
18.02.2025 15:48 Ответить
Ні. смішні в нас люди!!
Виходить, Зеленському можна було бачити "мир в очах Путіна" , бо суспільна думка тоді це схвалювала, а Трампу чи Орбану бачить мир в очах Путла зась?
"На зєркало неча пєнять, колі рожа кріва".
Кричали усією країною "досить перестати стріляти", а тепер дивуються схожим меседжам із США. Звихнувся народ! Усіх бачить, себе - ні!
Дякуйте країнам ЄС, що підтримують, а не верещіть "мало", як один невдячний блазень.
показать весь комментарий
18.02.2025 20:06 Ответить
Треба уточнити, якому шматку України вони зібрались надавати гарантії, окупованому, чи якому.
показать весь комментарий
18.02.2025 21:56 Ответить
на словах) ,а на ділі не можуть, це об'єктивна реальність.
показать весь комментарий
19.02.2025 04:33 Ответить
 
 