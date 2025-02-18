Итоги встречи в Париже: ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности

Евросоюз не поддерживает вариант прекращения огня без четко прописанного мирного соглашения, учитывая негативный опыт Минских договоренностей.

Об этом сообщил официальный чиновник ЕС в комментарии Суспільному после встречи европейских лидеров в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Европа разделяет подход президента США Дональда Трампа в отношении достижения "мира через силу". В то же время ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, однако условия таких гарантий будут обсуждаться индивидуально, в зависимости от уровня поддержки со стороны США.

"Мы готовы повысить уровень наших оборонных бюджетов, как индивидуально, так и в рамках ЕС, чтобы лучше разделить бремя с Соединенными Штатами", - заявил чиновник ЕС.

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Экстренный саммит в Париже

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

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