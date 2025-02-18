Итоги встречи в Париже: ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности
Евросоюз не поддерживает вариант прекращения огня без четко прописанного мирного соглашения, учитывая негативный опыт Минских договоренностей.
Об этом сообщил официальный чиновник ЕС в комментарии Суспільному после встречи европейских лидеров в Париже, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Европа разделяет подход президента США Дональда Трампа в отношении достижения "мира через силу". В то же время ЕС готов предоставить Украине гарантии безопасности, однако условия таких гарантий будут обсуждаться индивидуально, в зависимости от уровня поддержки со стороны США.
"Мы готовы повысить уровень наших оборонных бюджетов, как индивидуально, так и в рамках ЕС, чтобы лучше разделить бремя с Соединенными Штатами", - заявил чиновник ЕС.
Экстренный саммит в Париже
Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.
Также он провел разговор с Зеленским после саммита.
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Чому ж не надає, якщо вже готовий?
А винні чомусь європейці, бо війська свої не дають, щоб са срєдіни орків посунути взад?
Так, ну, что. По-моему, стратегия Трампа - если это хаотичное метание з̶в̶е̶з̶д̶ы̶ с̶м̶е̶р̶т̶и̶ з̶а̶ч̶е̶р̶к̶н̶у̶т̶о̶ кучи говна разрушения по проруби государственности можно назвать стратегией - более-менее обрисовывается. По крайней мере, можно какие-то общие черты структурировать.
Собственно говоря, она все одна и та же. Одна общая черта.
Мейк Америка грит агейн.
Такой же великой, как кепка на тупорылой башке Карлсона, который живет в жопе у Маска.
И где несущей конструкцией является именно слово «Америка».
Трампу насрать на Украину. Абсолютно. Его совершенно не интересует, что с ней будет. Ему совершенно фиолетово, где покупать необходимые ему ресурсы - в пытающейся отвоевать свою свободу и независимость Украине ли, которая отказалась от его такого замечательного предложения продать 50 процентов себя Маску в собственность.
Или в диктаторской Беларуси, куда он отправил своих менеджеров на следующий же день, и где достаточно Лукашенко просто предложить снять с него санкции.
В Беларуси, к слову, выгоднее - это намноооого дешевле.
Ему точно так же совершенно пофиг и на Россию. В десны с Путиным целоваться ли, санкции против БРИКС вводить - фиолетово. Вот продавать нефть и СПГ в Индию - это да, это его интересует. Ради этого можно и послать друга Владимира к херам собачьим. И наложить санкции на его флот.
А вот воевать другом Владимиром за Украину - нет уж, увольте.
Ему ровно в такой же степени насрать и на Европу. Мы хотим Гренландию - Европа? Какая Европа? Ок, мы можем послать вас всех, дорогие партнеры по Альянсу, дорогие наши союзники и просто друзья - нахер и взять Гренландию силой.
Ровно то же самое и с Канадой. Да и вообще со всеми союзниками.
Чуть иная ситуация с Израилем. Там у него заинтересованности и личной вовлеченности действительно несколько больше, почему черт его знает, совершенно неважно - но ХАМАС вот просто откровенно послала его ***** с его ультиматумом - и ни одного авианосца в пустыне Негев не взлетело и ад Палестине не устроило.
Единственное, кто его действительно интересует, кого он ставит вровень с собой - это Китай. И с ним он, в зависимости о ситуации, готов и дружить, и воевать, и даже дружить и воевать одновременно. Вот там он видит противника, равного себе - и, если надо, в зависимости от ситуации, партнера, равного себе - и сферу своих интересов, да и вообще масштабность и движуху.
Все остальное для него - так, мышиная возня. Второстепенные ненужны сложности, которые, как соплю, стряхнуть с рукава и забыть - и абсолютно плевать, что там с этой соплей будет дальше.
Ну, собственно, о чем он сразу и говорил.
Сделать великой - АМЕРИКУ.
Из этой ситуации можно извлечь и выгоду.
Эта ситуация принесет и проблемы.
Проблем, как по мне, явно больше, чем пользы.
Но, тем не менее, реальность как-то примерно такова.
Трамп хочет получать преференции со всего мира - редкоземельные металлы. Рынки сбыта СПГ и нефти. Гренландию. Панамский канал. Канадский алюминий. И все остальное прочее.
Все себе. Все в карман. Все в дом.
Во славу Великой Америки.
Во славу её обогащения и процветания.
И себя, любимого.
А что будет с теми территориями, из которых он будет выдаивать ресурсы, или в которые он будет продавать ресурсы - ему глубоко, искренние, от всего сердца по человечески насрать.
Ради своей выгоды можно с Путиным и в десна пожахаться.
А можно и санкции наложить.
То же самое и с Си.
И вообще со всеми.
Еще раз - при умелом маневрировании, при умелой дипломатии, при умелой игре - из такой ситуации можно извлекать свою выгоду.
И это очень здорово, что у Украины в такой критический момент, когда потребуются все навыки, весь опыт, весь ум и знания - во главе государства оказался дипломат, потрясающий переговорщик, тертый калач, хитрый лис, гений политики и взаимодействий.
Правда?
Америкоси роками казали Європі, що треба трохи починати рухати сракою, бо щось хлопці та дівчата ви занадто розслабились. А ті довбні сиділи в своїх міжнародно-миротворчих організаціях та висловлювали занепокоєння. Розраховуючи, що хтось з тоталітарних країн буде виконувати ту *****, що вони понаписували та попідписували для самозаспокоєння.
Тако ж не слід забувати, що останні 10 років штатами керують старі діди з постійним намаганням показово спростувати свою деменцію. "Яструбів" та вже давно нема.
Ось і маємо те, що маємо. З обох боків зїхавщі з глузду діди, посередині Європа з ділдом у сраці, а гинуть за цю всю "двіжуху" Українці.
Виходить, Зеленському можна було бачити "мир в очах Путіна" , бо суспільна думка тоді це схвалювала, а Трампу чи Орбану бачить мир в очах Путла зась?
"На зєркало неча пєнять, колі рожа кріва".
Кричали усією країною "досить перестати стріляти", а тепер дивуються схожим меседжам із США. Звихнувся народ! Усіх бачить, себе - ні!
Дякуйте країнам ЄС, що підтримують, а не верещіть "мало", як один невдячний блазень.