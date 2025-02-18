Европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам на встрече в Париже, - Politico

Экстренная встреча лидеров Европы в Париже, которая длилась 3,5 часа, стала "полным разочарованием". Несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности - относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности вроде помощи Киеву и увеличения расходов на оборону".

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все понимают, что такие встречи не заканчиваются принятием решений.

Основным спором было то, вводить ли войска в Украину, если есть соглашение о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп исключил как отправку американских войск, так и разрешение Украине присоединиться к НАТО, имея в виду, что любые усилия, чтобы предотвратить повторное нападение России на Украину, должны нести европейцы.

США также направили европейским союзникам по НАТО анкету с просьбой определить их возможности для поддержки мирного соглашения, однако консенсус достигнут не был.

Франция и Великобритания поддержали идею введения миротворческого контингента, но при условии участия США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что США должны выступить "оплотом" для сдерживания России.

Однако Польша, которая является прифронтовой страной и одним из ближайших союзников Украины, а также имеет одну из крупнейших армий в Европе, отказалась от отправки своих войск.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что любые дебаты относительно отправки миротворцев являются "полностью преждевременными" и "очень неуместными".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что перед отправкой войск необходимо прояснить "много-много моментов, поскольку речь идет о безопасности наших мужчин и женщин".

Напомним, европейские лидеры выразили свое предостережение относительно возможной опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.

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