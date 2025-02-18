Европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам на встрече в Париже, - Politico
Экстренная встреча лидеров Европы в Париже, которая длилась 3,5 часа, стала "полным разочарованием". Несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности - относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
"Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности вроде помощи Киеву и увеличения расходов на оборону".
В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все понимают, что такие встречи не заканчиваются принятием решений.
Основным спором было то, вводить ли войска в Украину, если есть соглашение о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп исключил как отправку американских войск, так и разрешение Украине присоединиться к НАТО, имея в виду, что любые усилия, чтобы предотвратить повторное нападение России на Украину, должны нести европейцы.
США также направили европейским союзникам по НАТО анкету с просьбой определить их возможности для поддержки мирного соглашения, однако консенсус достигнут не был.
Франция и Великобритания поддержали идею введения миротворческого контингента, но при условии участия США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что США должны выступить "оплотом" для сдерживания России.
Однако Польша, которая является прифронтовой страной и одним из ближайших союзников Украины, а также имеет одну из крупнейших армий в Европе, отказалась от отправки своих войск.
Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что любые дебаты относительно отправки миротворцев являются "полностью преждевременными" и "очень неуместными".
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что перед отправкой войск необходимо прояснить "много-много моментов, поскольку речь идет о безопасности наших мужчин и женщин".
Напомним, европейские лидеры выразили свое предостережение относительно возможной опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А це взагалі шикарно: "Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, усі розуміють, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень.". Ну іншими словами - приїхали, пожрали, пофоткались і звалили. І глибоко всім ***** на війну, на смерті і на все інше.
Історія декого нічому не вчить! Не буває простих і швидких рішень. Особливо якщо ще й заробити хочеться декому на чужій біді...
лідерип...ри
Може ви проти існування України? Так в кажіть, типу , вона на це не заслуговує.
Не було у ЄС єдності і не буде . Тому що Євросоюз заснований на ідіотських правилах ,, і через це будь яка умовна - Угорщина , може в своїх інтересах кошмарити увесь ЄС , не переживаючи за наслідки .
для унеможливлення російської агресії після перемир'я. І вже є карта розміщення
миротворців в Україні. І це мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників які будуть добивати Українців на всіх окупованих (125 000 кв. км.)
українських землях. Які влада злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
Прийміть ріщення по зброї, такої яка потрібна ЗСУ, і від вас більше нічого не потрібно.
А вони ще навіть не обіцяли...
Цим все і сказано.
Пуйло зараз дивиться на цих європейських сцикунів і ох....ває.
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.
Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.
Лютого 2 дня, 1853
г. Нежин
(Л. І. Глібов).
а старший брат їм такий - дорослішайте
а ні... ми і далі хочемо в своїй пісочниці пасочки ліпити...