РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6434 посетителя онлайн
Новости
9 380 66

Европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам на встрече в Париже, - Politico

Саммит в Париже - какие результаты

Экстренная встреча лидеров Европы в Париже, которая длилась 3,5 часа, стала "полным разочарованием". Несмотря на длительные дискуссии, европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам, в частности - относительно отправки войск в Украину и гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

"Лидеры не выдвинули никаких новых общих идей, зато спорили об отправке войск в Украину и снова говорили банальности вроде помощи Киеву и увеличения расходов на оборону".

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все понимают, что такие встречи не заканчиваются принятием решений.

Основным спором было то, вводить ли войска в Украину, если есть соглашение о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп исключил как отправку американских войск, так и разрешение Украине присоединиться к НАТО, имея в виду, что любые усилия, чтобы предотвратить повторное нападение России на Украину, должны нести европейцы.

США также направили европейским союзникам по НАТО анкету с просьбой определить их возможности для поддержки мирного соглашения, однако консенсус достигнут не был.

Франция и Великобритания поддержали идею введения миротворческого контингента, но при условии участия США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что США должны выступить "оплотом" для сдерживания России.

Однако Польша, которая является прифронтовой страной и одним из ближайших союзников Украины, а также имеет одну из крупнейших армий в Европе, отказалась от отправки своих войск.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что любые дебаты относительно отправки миротворцев являются "полностью преждевременными" и "очень неуместными".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что перед отправкой войск необходимо прояснить "много-много моментов, поскольку речь идет о безопасности наших мужчин и женщин".

Напомним, европейские лидеры выразили свое предостережение относительно возможной опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения, - Reuters

Автор: 

Европа (1940) саммит (1230)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
Ще у когось залишились питання, чому Трамп не кличе цих європейців на переговори? Та з такими "лідерами" і ворогів не треба...

А це взагалі шикарно: "Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, усі розуміють, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень.". Ну іншими словами - приїхали, пожрали, пофоткались і звалили. І глибоко всім ***** на війну, на смерті і на все інше.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:09 Ответить
+19
Ото Вам і Польща! Споконвічно прагне встромити ножа у спину Україні!
показать весь комментарий
18.02.2025 08:08 Ответить
+15
Виходить так, що Польща виявила бажання воювати з кацапами на своїй території.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
напевно і орбана запросили
показать весь комментарий
18.02.2025 08:02 Ответить
Як зазвичай. Ми вже до цього звикли.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:08 Ответить
Политические куртизанки и гномики импотенты продолжают своими идеями ЛГБТ вскармливать ублюдков РФ Ирана КНДР и Трампа ..
показать весь комментарий
18.02.2025 09:15 Ответить
Ото Вам і Польща! Споконвічно прагне встромити ножа у спину Україні!
показать весь комментарий
18.02.2025 08:08 Ответить
Виходить так, що Польща виявила бажання воювати з кацапами на своїй території.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:14 Ответить
Польща взагалі не збирається воювати. В разі чого підпише з кацапами черговий Варшавський договір - 1955 і все.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:37 Ответить
Саме тому передали 400 танків в березні 2022, ідіот
показать весь комментарий
18.02.2025 08:15 Ответить
І що ? ≪Закінчилися≫ українці і що далі ? Скільки пшеки протримаються ? Чи може НАТа проснеться ?
показать весь комментарий
18.02.2025 08:21 Ответить
Передали радянський списаний брухт в обмін на нові від США.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:28 Ответить
А могли передати новий асфальт, щоб тобі було чим від кацапів відбиватися, імбіцил
показать весь комментарий
18.02.2025 08:34 Ответить
Ще один вилизувач польських дуп.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:38 Ответить
Ще один недоразвитий брехун, америка передала старі б/у танки і не безкоштовно а за мільярд доларів, ти мабуть у тих поляків малину в полі збирав, що такий обіжений
показать весь комментарий
18.02.2025 09:22 Ответить
Найбільше поляки бояться, що після припинення військових дій в Україні, рашисти перекинуть війська і вторгнуться до Польші і Балтійських країн, тому логічно вони хочуть залишити свої війська для оборони
показать весь комментарий
18.02.2025 11:20 Ответить
СЦИКУНИ 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
показать весь комментарий
18.02.2025 08:08 Ответить
Тому і ЄС не запрошують на переговори
показать весь комментарий
18.02.2025 08:08 Ответить
Абсолютно вірно. Бо тоді переговори затягнуться на довгі роки і українці закінчаться швидше, ніж буде "досягнуто консенсусу".
показать весь комментарий
18.02.2025 08:26 Ответить
Ще у когось залишились питання, чому Трамп не кличе цих європейців на переговори? Та з такими "лідерами" і ворогів не треба...

А це взагалі шикарно: "Зокрема, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, усі розуміють, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень.". Ну іншими словами - приїхали, пожрали, пофоткались і звалили. І глибоко всім ***** на війну, на смерті і на все інше.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:09 Ответить
Трамп пробує умиротворити агресора і ставить на одну шальку терезів жертву та агресора !!! умиротворення агресора ніколи не приводило до добра !!! і Мюнхен 1938 року, коли Чемберлен і Даладьє пробували умиротворити Гітлера, тому підтвердження !!!
показать весь комментарий
18.02.2025 08:15 Ответить
Пропонуйте альтернативу) Але не таку, типу "дайте нам 100500 мільярдів, танків, ракет і т.д.", тому що банально ніхто нічого не дасть, це ми вже проходили і не раз. Яка ж тоді альтернатива зараз, з імпотентною Європою?
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
альтернатива є !!! Повний розвал недо-імперії шизофреніка, педофіла *****, совка що недо-розвалився, папРаші-мацковії, на 20-30 держав, подібно до того як адміністрація Р. Рейгана розвалила з 1983 по 1991 рік червоножопу, кацапо-совкову, комуно-ницистьку імперію зла і тюрму народів (срср, сев, варшавський договір) за організований червоними нацистами держпереворот, війну та окупацію червоножопим лайном Афганістану !!!
показать весь комментарий
18.02.2025 09:02 Ответить
Давай щось реалістичне.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:14 Ответить
а чим те що я запропонув не є реалістичне ??? Чемберлен та Деладьє поговорили у 1938 році з Гітлером про Чехословаччину без Чехословаччини і типу "принесли мир цілому поколінню"! Через пару років німці марширували по Парижу, а на Лондон падали бомби.
Історія декого нічому не вчить! Не буває простих і швидких рішень. Особливо якщо ще й заробити хочеться декому на чужій біді...
показать весь комментарий
18.02.2025 09:16 Ответить
Друге питання, ключове: як? Тобто окей, допускаю я дав загальне питання і отримав загальну відповідь, яка більше схожа на політичні гасла, ніж на реальний план дій. Тоді питання: як це зробити при наявних ресурсах?
показать весь комментарий
18.02.2025 09:15 Ответить
у США немає ресурсів що обнулити цю рашистьку недо-імперію )(уйла ??? ви серйозно ??? у СШанасамперед немає на те політичної волі ...
показать весь комментарий
18.02.2025 09:19 Ответить
З часів розпаду срср світ кардинально змінився. Були б в США ресурси - вже б обнулили. Але в союзниках в рашки тепер є потужний Китай - друга економіка світу.
показать весь комментарий
18.02.2025 09:40 Ответить
А Байден намагався йому лице зберегти.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
Ще друг друга за жопу помацали... європейськи лідери п...ри
показать весь комментарий
18.02.2025 09:04 Ответить
Дім який руйнується з середини-не встоїть...
показать весь комментарий
18.02.2025 08:14 Ответить
Яка ганьба, *****! Як ви всі до влади добрались, нікчеми!?
показать весь комментарий
18.02.2025 08:16 Ответить
Давайте краще згадаємо як до влади добирались кравчук, кучма, янукович и теперішній піаніст? Європа мабуть винна?
показать весь комментарий
18.02.2025 08:30 Ответить
Давайте, згадаємо. Згадуйте.
Може ви проти існування України? Так в кажіть, типу , вона на це не заслуговує.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:37 Ответить
Історія покаже. Якщо все закінчиться так як на початку ХХ ст. тоді мабуть так, не заслуговує
показать весь комментарий
18.02.2025 11:19 Ответить
Ну оце і все . Те як я і казав ,, сіли побалакали - розійшлись і заплакали .
Не було у ЄС єдності і не буде . Тому що Євросоюз заснований на ідіотських правилах ,, і через це будь яка умовна - Угорщина , може в своїх інтересах кошмарити увесь ЄС , не переживаючи за наслідки .
показать весь комментарий
18.02.2025 08:16 Ответить
Франція і Англія кивнули на США а ті сказали шо ніяких віиськ в Украіну - таи по всьому
показать весь комментарий
18.02.2025 08:17 Ответить
Вийшло у ціх лідерів якось так - шоб да так нет.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:18 Ответить
А також ЗЕ....заявив що він підготував план розташування військ партнерів
для унеможливлення російської агресії після перемир'я. І вже є карта розміщення
миротворців в Україні. І це мабуть для того щоб вони охороняли російських
загарбників які будуть добивати Українців на всіх окупованих (125 000 кв. км.)
українських землях. Які влада злочинно добровільно назавжди подарує кацапам.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:20 Ответить
То може ми з Вами підемо і відвоюємо?
показать весь комментарий
18.02.2025 11:20 Ответить
Та хіба їм вперше робити великий пердь в калюжу.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:23 Ответить
Що від цих клоунів і потрібно, так це багато, дуже багато зброї !!!
Прийміть ріщення по зброї, такої яка потрібна ЗСУ, і від вас більше нічого не потрібно.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:23 Ответить
Лише зброя вже не допоможе. Без прямого вступу НАТО у війну перемога вже неможлива.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:29 Ответить
Обіцяного 3 роки ждуть

А вони ще навіть не обіцяли...
показать весь комментарий
18.02.2025 08:59 Ответить
А коли в новітній нашій історії лідери українських партій чи ЛОМи вміли домовлятись? Якщо щось і погоджували, то наступного дня починали від своєї згоди відмовлятись.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:25 Ответить
домовлятись насамперед не хочсе вофка зе і його кацапська, прокацапська камарілья з так званих "сн" та жопоблок який по факту є в "зе коаліції" ...
показать весь комментарий
18.02.2025 09:13 Ответить
Обоср@лись короче …
показать весь комментарий
18.02.2025 08:27 Ответить
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен також зазначила, що перед відправкою військ необхідно прояснити "багато-багато моментів, оскільки йдеться про безпеку наших чоловіків і жінок".

Цим все і сказано.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:32 Ответить
Нiколи не забуду вiдповiдь нашого вiйськового у 2022 роцi на запитання:"Шоб ви побажали нашим союзникам?"...вiн сказав:"Досить ссятися..."
показать весь комментарий
18.02.2025 08:32 Ответить
Це було зрозуміло ще в ті моменти коли на територію Європи , в натовські держави прилітав кацапський вбивчий металобрухт . Тупі , не далекоглядні сцикуни .
показать весь комментарий
18.02.2025 08:34 Ответить
старушка Європа показала що вона ні нащо не здатана, тепер трамп з пуйлом будуть Європу ділити
показать весь комментарий
18.02.2025 08:35 Ответить
Так завжди було. В 45-му теж поділили між срср і США.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:52 Ответить
Взагалі не розумію пуйла з тактичної точки зору. Йому варто було йти до калінінграду, країн Балтії і Польщі. Польща б поступалась за пів пляшки пива. І все, Україна в котлі. Хреновий з пуйла стратег.
Пуйло зараз дивиться на цих європейських сцикунів і ох....ває.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
пуйло повівся на розводняк ведмедчука, який навішав йому лапші, що українці зустрінуть кацапів з хлібом-сіллю і підуть разом скидати українську владу. Впевнений, що якби пуйло знав, як воно буде насправді, то дійсно пішов би на Балтійські країни та Польщу.
показать весь комментарий
18.02.2025 08:51 Ответить
Получается медведчук засланный козачек? Двойный агент 007?😂
показать весь комментарий
18.02.2025 10:17 Ответить
Нє, просто медведчук реально вішав лапшу пуйлу, а той повірив своєму куму. два дибіла.
показать весь комментарий
18.02.2025 11:43 Ответить
та й зараз не пізно
показать весь комментарий
19.02.2025 02:05 Ответить
У товаристві лад - усяк тому радіє;
Дурне безладдя лихо діє,
І діло, як на гріх,
Не діло - тільки сміх.

Колись-то Лебідь, Рак та Щука
Приставить хуру узялись.
От троє разом запряглись,
Смикнули - катма ходу…
Що за морока? Що робить?
А й не велика, бачся, штука,-
Так Лебідь рветься підлетіть,
Рак упирається, а Щука тягне в воду.
Хто винен з них, хто ні - судить не нам,
Та тільки хура й досі там.

Лютого 2 дня, 1853
г. Нежин
(Л. І. Глібов).
показать весь комментарий
18.02.2025 08:36 Ответить
Де ви, нова генерація політиків на штиб Маргарет Теччер та Роналбда Рейгана?!
показать весь комментарий
18.02.2025 08:39 Ответить
Polscy drodzy przyjaciele видно забули свої ж історичні проь*би, коли за їхньої ж допомоги чи бездіяльності Україна падала, то слідом падала і Wielkopolska, а коли об'єднувались, то і москву брали в 17 ст. і створювали "Диво на Віслі".
показать весь комментарий
18.02.2025 08:44 Ответить
Зокрема, прем'єр-міністр Польщі (((і старий друг меркель, та куйла))) Дональд Туск заявив, усі розуміють, що такі зустрічі не закінчуються ухваленням рішень,Працює на 3,14дерацію давно...
показать весь комментарий
18.02.2025 09:28 Ответить
А що в когось якісь були надії на це збіговисько вічно "занепокоєних" дегенератів? Вони і то далеко не всі "проснуться" тільки тоді коли перші ракети ***** полетять на їхні голови але тоді вже буде запізно!
показать весь комментарий
18.02.2025 09:30 Ответить
Одним словом- РАХІТИ
показать весь комментарий
18.02.2025 09:40 Ответить
Было бы странно если бы было наоборот 🤣😂
показать весь комментарий
18.02.2025 10:11 Ответить
це точно. Наче не у всіх власні інтереси
показать весь комментарий
18.02.2025 10:44 Ответить
просто вони і далі надіються на " старшого брата" який прийде і заступиться
а старший брат їм такий - дорослішайте
а ні... ми і далі хочемо в своїй пісочниці пасочки ліпити...
показать весь комментарий
18.02.2025 11:53 Ответить
Так это уже все знают включая россию, ничего запад не может когда касается конкретности . Польша так себя ведет потому что видет этих недоделков с запада и не хочет все брать на себя думая теперь только о своей армии понимая запад . Только Украина была готова подчинятся западу вместо того что бы строить ядерное оружие и вступать в нато , теперь платим за свой либерализм
показать весь комментарий
18.02.2025 17:01 Ответить
 
 