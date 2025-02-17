Шольц о миротворцах в Украине: Слишком рано об этом говорить, мы не в состоянии мира, а в состоянии жестокой войны

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что говорить об отправке миротворцев в Украину, пока идет война, неуместно.

Об этом он сказал журналистам после саммита в Париже, который состоялся 17 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Рано начинать дискуссию об отправке миротворческих сил в Украину. Я очень раздражен этими разговорами, потому что они ведутся над головами украинцев. А они еще не сидели за столом переговоров", - подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что сейчас не время рассматривать эту идею, поскольку "мы находимся внутри грубой и жестокой войны, а не в состоянии мира".

Читайте также: Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже

Также Шольц предостерег от распределения обязанностей относительно безопасности континента между Европой и США.

"НАТО и Европа должны работать вместе для обеспечения Европы, и не нужно ставить это под вопрос", - резюмировал канцлер.

Ранее пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров относительно Украины.

Читайте также: Мы не позволим демилитаризовать Украину, - Шольц