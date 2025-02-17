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Новости Экстренный саммит в Париже
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Шольц о миротворцах в Украине: Слишком рано об этом говорить, мы не в состоянии мира, а в состоянии жестокой войны

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что говорить об отправке миротворцев в Украину, пока идет война, неуместно.

Об этом он сказал журналистам после саммита в Париже, который состоялся 17 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Рано начинать дискуссию об отправке миротворческих сил в Украину. Я очень раздражен этими разговорами, потому что они ведутся над головами украинцев. А они еще не сидели за столом переговоров", - подчеркнул Шольц.

Он подчеркнул, что сейчас не время рассматривать эту идею, поскольку "мы находимся внутри грубой и жестокой войны, а не в состоянии мира".

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Также Шольц предостерег от распределения обязанностей относительно безопасности континента между Европой и США.

"НАТО и Европа должны работать вместе для обеспечения Европы, и не нужно ставить это под вопрос", - резюмировал канцлер.

Ранее пять европейских дипломатов заявили, что во встрече примут участие Франция, Великобритания, Германия, Польша, Италия, Испания и Дания, которая будет представлять балтийские и скандинавские страны, сообщило агентство Reuters.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал встречу европейских лидеров в Париже для переговоров относительно Украины.

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Автор: 

миротворцы (1185) Шольц Олаф (912) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
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Ihor Ihor #577453 Перемагає відвага і наполегливість - особистісна вольова якість, характерна здатністю долати зовнішні та внутрішні перешкоди, спрямована на неухильне, всупереч труднощам та перешкодам, досягнення мети.
І вміти вправно володіти шаблею.

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17.02.2025 20:28 Ответить
+3
ну так миротворців треба вводити до мирних країн, а по воєнним конфліктам вони не специ от якби ж то були воєнотворці - то була б інша справа.
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17.02.2025 19:55 Ответить
+3
Україні потрібні не миротворці, а відважні і фахові війська союзників, які чітко усвідомлюють свою місію захисту людських життів, справедливості та демократії. Пліч-о-пліч з українцями - за свободу усіх і усюди на планеті. Варвари-вбивці з кацапстану - сміття 21-го століття. Очистимо планету від кацапського нацизму разом.
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17.02.2025 20:02 Ответить
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17.02.2025 19:54 Ответить
ну так миротворців треба вводити до мирних країн, а по воєнним конфліктам вони не специ от якби ж то були воєнотворці - то була б інша справа.
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17.02.2025 19:55 Ответить
просто європка не хоче закінчення війни, як і наш наполеончик.
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17.02.2025 19:56 Ответить
можна закінчити так, що потім отримаєш ще більшу війну..
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17.02.2025 19:59 Ответить
куди вже більшу? ядерну?
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17.02.2025 20:02 Ответить
Миротворці необхідні виключно в мирний час.
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17.02.2025 20:01 Ответить
Україні потрібні не миротворці, а відважні і фахові війська союзників, які чітко усвідомлюють свою місію захисту людських життів, справедливості та демократії. Пліч-о-пліч з українцями - за свободу усіх і усюди на планеті. Варвари-вбивці з кацапстану - сміття 21-го століття. Очистимо планету від кацапського нацизму разом.
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17.02.2025 20:02 Ответить
Тому зараз потрібно Україні дати зброї побільше а через пів року вже розмовляти про переговори. Хоча в любих переговорах з рашистами не має сенсу. Там де ЗСУ зупинять рашистів чи відіб'ють окуповані землі те і буде наше. Хіба що почнемо шалено бомбили моцкву і рашисти завиють що хочуть миру
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17.02.2025 20:02 Ответить
потрібно дати зброю.
але не дають. і не збираються.
що будете робити?
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17.02.2025 20:03 Ответить
Мобілізуємо Федора Сидоренка. Зброя є і буде. Перемагає відвага і наполегливість - особистісна вольова якість, характерна здатністю долати зовнішні та внутрішні перешкоди, спрямована на неухильне, всупереч труднощам та перешкодам, досягнення мети
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17.02.2025 20:09 Ответить
ти з тих громозєків, що інших на фронт пихають а самі сцються? ну удачі.
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17.02.2025 20:13 Ответить
Ось з таким набором пафосу, сидячи в окопі, тобі в писок летить КАБ? Допомогло?
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17.02.2025 20:13 Ответить
Дрони і ракети так само летять у писок кацапів, але вони наполегливо пруть вперед, тому уже захопили ледь не третину нашої землі, поки такі як ви розмірковуєте про пафос і негуманні способи мобілізації українців. Отямтеся і наберіться мужності, як це робили наші пращури у славетні часи наших перемог. В історії, коли більшість українців ставала такими як ви, ми програвали все і на століття опинялися у рабстві.
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17.02.2025 20:24 Ответить
Вам лікуватись потрібно.
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17.02.2025 20:31 Ответить
Во во, тільки висновки трохи не ті. Під час ДСВ, коли боролись два фашистських режими, перемагає той, котрий чисельніший. Тому туди скочуватись авжеж можна. Це голосно, пафосно, героїчно, але це нераціонально.
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17.02.2025 20:42 Ответить
Ihor Ihor #577453 Перемагає відвага і наполегливість - особистісна вольова якість, характерна здатністю долати зовнішні та внутрішні перешкоди, спрямована на неухильне, всупереч труднощам та перешкодам, досягнення мети.
І вміти вправно володіти шаблею.

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17.02.2025 20:28 Ответить
У кацапів навесні 2022-го були і наполегливість, і відвага і характер, коли їхали в україну колоннами, як на парад. Якби вони до кінця 2022-го року "наполегливо" їздили так само, і замість авіації їм би допомагала їх парадна хворма, то ми вже б давно їх перемогли. Тому до оцього всього ефимерного треба ще докладати раціональності, розрахунку та планування і тоді будуть якісь шанси на успіх.
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17.02.2025 20:47 Ответить
Не звизди. Зброю дають і багато. І давали б ще більше аби ми просили замість переговорів зброю
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17.02.2025 20:19 Ответить
Військові стрілецьких бригад прям це відчувають...
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17.02.2025 20:33 Ответить
багато? і на тебе зброї вистачає? чому ж не воюєш?
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17.02.2025 20:36 Ответить
Під кінець каденції проявились зачатки розуму.
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17.02.2025 20:05 Ответить
Абсолютно верная и разумная оценка ситуации.
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17.02.2025 20:09 Ответить
Коротше кажучи, Європа на себе жодних зобов'язань і відповідальності брати не хоче.
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17.02.2025 20:10 Ответить
А где же наш потужный **********? Почему до сих пор этот Шольц не на его ковре в ОПе? А, он же создает новое НАТО... Ему некогда...
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17.02.2025 20:14 Ответить
..міркувати про це потрібно уже зараз, а не коли півень в ж..пу клюне!!! Ви вже і так догралися і дали змогу рашистам напасти!!!
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17.02.2025 20:52 Ответить
Ковбаса, в якій ьи війні, *****, млять?!
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17.02.2025 21:01 Ответить
Він підкреслив, що зараз не час розглядати цю ідею, оскільки "ми перебуваємо всередині брутальної та жорстокої війни, а не в стані миру". Питається.а накуя в стані миру миротворці.коли вони потрібні в стані війни.щоб її зупинити...???
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17.02.2025 21:02 Ответить
 
 