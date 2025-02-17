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Новости Экстренный саммит в Париже
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Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже

трамп,макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как принять 17 февраля в Париже саммит европейских лидеров для поиска путей завершения войны в Украине.

Соответствующие данные обнародованы Елисейским дворцом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор длился около 20 минут, сообщили во французском президентском офисе, не уточнив других подробностей.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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Автор: 

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17.02.2025 18:25 Ответить
Трамп хотів з'ясувати дружина Макрона мужик чи баба.
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17.02.2025 18:27 Ответить
І про що з рижим інопланетянином говорити? Можливо тумаки життя його приведуть до тями.
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17.02.2025 18:30 Ответить
А з путлером, вінні-пухом та рокет-меном він не говорив? Так він любе з усіма поговорити...
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17.02.2025 18:31 Ответить
"Говорили - балакали..."
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17.02.2025 18:33 Ответить
Микрон з транспоном будучи у джакузи обсуждали який у кого ХЕРосима!дзвонячи пуку и кажучи тав мене билший!Клоунада!!!
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17.02.2025 20:41 Ответить
 
 