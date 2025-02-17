Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед тем, как принять 17 февраля в Париже саммит европейских лидеров для поиска путей завершения войны в Украине.

Соответствующие данные обнародованы Елисейским дворцом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Разговор длился около 20 минут, сообщили во французском президентском офисе, не уточнив других подробностей.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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