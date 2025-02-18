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Лидеры Европы призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения, - Reuters

Европейские лидеры

Европейские лидеры выразили свое предостережение к возможной относительно опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, но лидеры выступают против того, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня без мирного соглашения.

"Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине. В то же время нам нужно усиление обороны в Европе", - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Читайте также: Ради мира в Украине я готов на все, просто на все, - Зеленский

Автор: 

Европа (1940) переговоры с Россией (1204) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+9
Единственные гарантии о которых можно говорить -- это вступление стран-гарантов в войну с ерефией. И не лётчики и котики, а мобилизация и пехота в окопах. Все остальное это цирк и танцы с бубнами.
Если они готовы на это потом, что мешает это сделать сейчас?
Напомню что ни одна из 160 или сколько там осудивших агрессию стран не прекратила торговать с московитам, не запретила им въезд даже , и тд
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18.02.2025 07:34 Ответить
+5
Європейські лідери повинні підкріпити своє застереження снарядами та грошима.
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18.02.2025 07:18 Ответить
+5
Могу на пальцах объяснить. У России есть две проблемы
1. Исчезающие запасы кеша, которым они спонсировали войну. Их кошелек сократился на 2/3. С большой вероятности им придется отобрать у людей вклады в банках как это сделало СССР.2
2. Власть надула огромный пузырь печатаньем денег и попытками сделать вид, что все нормально. Пузырь лопнет.

Оттого Путин мечтает о мире, чтобы он мог как-то справиться с кризисом без войны. А война его только ухудшает.
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18.02.2025 07:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це не про Зеленського. Той буде шукати мир в очах . І готовий в односторонньому порядку перестати стріляти. Так в його уяві закінчуються війни.
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18.02.2025 07:01 Ответить
Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин в обмін на військову допомогу, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують ті, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.
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18.02.2025 07:05 Ответить
У вас помилка-на Німеччину після Першої світової війни ...
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18.02.2025 07:15 Ответить
Другої !
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18.02.2025 07:17 Ответить
Panic in Kyiv as US president demands higher share of GDP than Germany's First World War reparations

Ось оригінал зі статті The Telegraph. Там чітко вказано First World War
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18.02.2025 07:22 Ответить
США накачало Украину оружием на весь 25 год. Оттого вообще непонятно желание нашей власти идти на поводу Трампа прямо сейчас.
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18.02.2025 07:10 Ответить
https://lb.ua/society/2024/07/17/624611_gretsiya_zbiraietsya_peredati_ukraini.html Греція передасть Україні 32 старі винищувачі F-16
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18.02.2025 07:12 Ответить
тікі колеса повідкручують
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18.02.2025 07:18 Ответить
Ключове - старі. Без ракет.
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18.02.2025 07:20 Ответить
ракеті самі причепим
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18.02.2025 07:23 Ответить
Якщо вони є.
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18.02.2025 10:43 Ответить
Не ясно где вы это "желание" увидели. Пока ни на одно предложение Трампа ни Украина, ни Европа утвердительно не ответили.
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18.02.2025 07:36 Ответить
Я говорю в целом. Есть арабская притча про чела, который учил осла читать и вот он сказал - или осел умрет за это время, или халиф. Это прямо должна быть наша стратегия - или Россия взорвется, или у США изменится политика. Пока что Трамп победитель выборов, а через какое-то время медовый месяц пройдет.
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18.02.2025 07:41 Ответить
Осенью у России начнутся серьезные траблы в экономике, плюс Трамп может одумается. Куда спешить?
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18.02.2025 07:12 Ответить
Так уже 3 роки трабли. А кацапам хоч би що.
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18.02.2025 07:21 Ответить
Нет, у них проблемы только начались. Пик придется на 26 год, а дальше все зависит от ситуации. Но Трамп вот хочет помочь Беларуси, так что кто знает как будет. Почитай финансовые сводки, там очень интересно.
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18.02.2025 07:22 Ответить
Могу на пальцах объяснить. У России есть две проблемы
1. Исчезающие запасы кеша, которым они спонсировали войну. Их кошелек сократился на 2/3. С большой вероятности им придется отобрать у людей вклады в банках как это сделало СССР.2
2. Власть надула огромный пузырь печатаньем денег и попытками сделать вид, что все нормально. Пузырь лопнет.

Оттого Путин мечтает о мире, чтобы он мог как-то справиться с кризисом без войны. А война его только ухудшает.
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18.02.2025 07:25 Ответить
1. А в Україні проблем немає.
2. Вклади у рассєян влада вже забрала ,просто рассєнє ,ще про це не знають
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18.02.2025 10:13 Ответить
Європейські лідери повинні підкріпити своє застереження снарядами та грошима.
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18.02.2025 07:18 Ответить
У Украины есть ресурсов не меньше чем на год. Нам Байден дал.
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18.02.2025 07:21 Ответить
..щоб Україна це сказала, Ви повинні зрозуміти повністю, хто такий Путін, а тепер і Трамп з ним і давати все озброєння для цього, а не говорити це можемо, а це ні!!!!
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18.02.2025 07:21 Ответить
А хто такий Путін? Я знаю тільки шо у кацапів *****
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18.02.2025 07:31 Ответить
Ну так дайте Украине достаточно ресурсов чтобы остановить наступление. У РФ огромное преимущество в количестве снарядов.
Одним гала-ужином рашистов не остановить
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18.02.2025 07:27 Ответить
А мирна угода для касапів і ***** щось значитеме?
Ми ж пам'ятаємо месагу Бісмарка «Угоди з касапами не варті й паперу, на якому написані». І продовжував «Ніколи не вірте касапам, бо вони не вірять навіть самі собі», чим довів істину: каспаи зірвуть будь-які угоди, домовленості, договора, тощо - якщо і коли їм шлея під хвіст *****. Тобто: в будь-який момент, в будь-якій ситуації.
І, до речі, Бісмарк знав, що стримати касапа може тільки хороша піздюлина. І тільки.
А це означає, що кожна така "мирна" угода з касапами має бути підкріплена хорошою ******** високотехнологічною зброєю в ЗСУ. І тільки так!

Дайте зброю! Не для бубочки, а для ЗСУ! Тоді можна щось підписувати з касапами, щось більш-менш довговічне.
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18.02.2025 07:27 Ответить
Единственные гарантии о которых можно говорить -- это вступление стран-гарантов в войну с ерефией. И не лётчики и котики, а мобилизация и пехота в окопах. Все остальное это цирк и танцы с бубнами.
Если они готовы на это потом, что мешает это сделать сейчас?
Напомню что ни одна из 160 или сколько там осудивших агрессию стран не прекратила торговать с московитам, не запретила им въезд даже , и тд
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18.02.2025 07:34 Ответить
Никто не даст солдат. Причина в недоразвитости обороны. Это должно быть земля и воздух под огневым контролем. У нас за эту идиллию выгребает пехота.
Насчёт стран. Мы нефтью и газом врага торгуем. Вот только приостановили газовый краник.
Допустим обувная (военный сегмент) фабрика в Сумской обл торговала до последнего с врагом, а потом через Казахстан.
Когда закрыли дипломатическое консульство Ирана? (Напомню, збили двумя ракетами пассажирский самолет)
Есть ли дипломатические отношения с Лукошенко?
Почему через Приднестровье идёт торговля?
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18.02.2025 07:57 Ответить
чому зелена скотина з єлдаком, яка здала кацапам все що змогла, досі керує країною? Тисячі чому
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18.02.2025 08:34 Ответить
Спрацював метод Сталіна, зачистили патріотично активних + розплодили силовиків + освіту замінили пропагандою + велика кількість бюджетно залежних громадян.
Це вже було.
А всього то треба було, на ринку зробити доступну зброя та право захищати свою власність.
Натомість необмежена нічим держава репресує своїх творців (суспільство) фіскальними правилами.
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18.02.2025 09:07 Ответить
А не надо "давать солдат".
Потрібно створити в Україні контрактну армію. Профінансувати та організувати рекрутинг по всім країнам, які на стороні Заходу. Та сам Захід - це 1,5 млрд народу. В тому числі шалена кількість мігрантів. З такого населення навіть 1 відсоток - це вже величезна армія. А є ж ще прихильні до Заходу країни Лєтін Америки, є ще Австралія та Нова Зеландія.
Було б бажання та політична воля, можна створити Сили стримування на базі ЗСУ з залученням найманців з усього світу.
Що до речі дозволило б Україні почати нормально функціонувати як держава, припинити бусифікацію, яка руйнує країну зсередини, запустити економіку, відкрити кордони, а значить спинити знелюднення України. Саме так, відкриті кордони не прискорять, а спинять відток населення вже у короткостроковій перспективі. Правда, потрібно буде законодавчо закріпити неможливість повторного закриття кордонів.
Я розумію, що для пострадянського населення України усе сказане виглядає дивно. Але якщо ви самі подумаєте, то побачите, що це єдина можливість забезпечити комплектування сил оборони та відновлення в Україні нормального життя.
Так, на поточний момент навіть цей варіант буде йти з величезними побочками, бо усе це було потрібно робити два роки тому. Але він у короткостроковій перспективі реально закриє основні проблеми України.
А от продовження бусифікації гарантовано закінчиться соціальним вибухом. Вже у повну силу почали проявляться маркери величезного соціального напруження. Те що його ігнорять - ну ігнорте. Але ж ігнорування проблеми не призводить до зникнення проблеми. А намагання подавити ці проблеми ще більшим тиском закінчиться не лише зростанням напруження, але й соціальним протистоянням. Наразі соціальне невдовольство спрямовано локально - на виконавців. На те ж ТЦК. Але якщо гайки продовжувати закручувати, то з локального воно стане загальним.
Он деякі вже пишуть, що Друга республіка зазнала краху. Ні, ще не зазнала. І цілком може не лише вижити, але й мати перспективи стати сталою та перейти до активного розвитку.
Якщо дуже коротко:
1. Створення з активною допомогою Європи та інших зацікавлених союзників Сил оборони на контрактній основі, з залученням найманців з усього світу. Допомога союзників у фінансуванні проєкту та створення умов для активного рекрутингу найманців (зняття покарання за найманство, забезпечення центрів рекрутингу у різних країнах, забезпечення соціальних винагород і можливо громадянства тощо). У подальшому ці Сили оборони повинні розглядатися як основа спільної оборони України та ЄС на східному напрямку. Та використання спеціальних підрозділів цих сил для проведення військових операцій поза територією ЄС та України в інтересах ЄС та України.
2. Відкриття кредитної лінії під заставу покладів рідкоземів України для негайної закупівлі зброї по всьому світу.
3. Залучення фермерів ЄС та окремих зацікавлених і впливових країн до проєктів зі створення спільних проєктів з вирощування та переробки сг продукції. Створення спільних зернових хабів. Декому з українського аграрного лоббі доведеться посунутися, але це питання виживання країни. Якщо український аграрний бізнес бажає мати надприбутки і далі - доведеться поділитися з державою та союзниками. Бо інакше втратять все.
4. Продовження переговорів з США щодо надання доступу до ресурсної бази України, не обовязково лише покладів. Американці цікавляться Північним потоком. Але є наша ГТС. Є українська транзитна логістика. Якщо в Україні є реальні аналітики, то вони здатні розробити такі пропозиції від яких американцям складно буде відмовитися. Але які при цьому будуть відповідати стратегічним інтересам України. Не зробе це Україна - це гарантовано зробе росія. Чи ви думаєте чому вони побігли на перемовини аж хвости задерли? Росіяни може й сволота безсовісна, але вони мають дипломатію ті цілі аналітичні інститути. Не забувайте про це.

ПС. Ми наразі перебуваємо у періоді максимальної тербулентності. Світ перебудовується. Рано чи пізно інтереси будуть врегульовані, страсті спадуть. Тут головне не просра..ти можливість вбудуватися в цей новий баланс на нових, більш вигідних для України умовах. Як ми просра...ли момент заключити прийнятну мирну угоду у 2021-2023 рр. Як ми просра...ли можливість створити контрактну армію на гроші Заходу та свою, а не суровікіна непрохідну лінію оборони у 2022-2023 рр.
Так чи інакше, але вже ясно, що географічна наявність України - в інтересах як Європи, так і в цілому Заходу. Тобто, у тому чи іншому вигляді наша країна збережеться. Але важливо у якій якості вона збережеться. Чи з нас знову зроблять чисто буфер, чи ми таки вбудуємося в архітектуру континенту як ключовий елемент не лише безпеки, але й сталого розвитку глобального світу. Цей момент і буде для нас моментом істини.

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18.02.2025 10:00 Ответить
Намагався читати уважно, але наївність в рядках змушує знецінювати ваш довгий текст.

Так. Кернел під час війни пропонував викупити частки інвесторів (поляків), і був погоджений на забудову Дунаю.

Мхп власним коштом будує собі залізничні сполучення. То кому потрібні хаби нові хаби?

Нібулону? Тому що, не дав зайти Китаю на будівлю по всій країні сховищ для с/х продукції, а був сконцентрований на портовій смузі перевалки на експорт первинної сировини?

Це не додана вартість від виробу наприклад муки, чи макаронів.

Армія. Контрактна армія з калашами 74 року? За три роки не змогли навіть на натівський калібр перейти. Хоча навіть Чехія дозволила патент на зброю, яку сама тепер використовує в військах.

Інтернаціональні легіони з полонених, грузинів, білорусів не дає їм привілеїв.

Приватну компанію державники не зроблять. Бо бояться ефекту пригожина - повалення режиму непідконтрольними угрупованнями.

Контрактна армія - це коли людина вирішила бути фаховим військовим і країна за це його шанує і цінить. І коли настає час людині показати навички свого вибору, вона є ефективною.

З ваших рядків - дайте їм бабла і хату і вони всіх порвуть. Цей ланцюжок мав бути до нападу, тепер обіцянки бути калікою чи мертвим за майбутні покращення від держави - ну не спрацює це на довгому проміжку. Буде хвиля, але розчарування іх наздожене швидше ніж позитивні результати цього контракту.
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18.02.2025 12:37 Ответить
Да, и вертолетные двигатели из Запорожья или где там их делали шли в РФ уж по крайней мере до лета 22 го. Бабло побеждает.. всё.
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18.02.2025 10:07 Ответить
Як ,курва,мужньо((Лиш щось зробіть ще,а не лиш закликайте(((
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18.02.2025 07:58 Ответить
Мій експромт))Миротворці від ЄС це 200 тисяч кого?Це професійні військові,котрих утримують,платять зарплату і вони забезпечують безпеку держави.То європейцям треба озброїти і утримувати 200 тисяч українців,котрі мають військовий досвід і точно негірші.Питання вирішено)
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18.02.2025 08:00 Ответить
Так ніхто і не буде.
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18.02.2025 08:00 Ответить
Не існує такої гарантії, що московія не нападе знову, навіть якщо підпише мирну угоду. Тільки ослаблення і поділ агресора на частини може забезпечити мир. Надлишок ресурсів з сибірських колоній дозволяє рашистам вести війну
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18.02.2025 08:08 Ответить
Хорошая стратегия, чем дольше воюют украинцы, тем лучше себя чувствует Европа... Им бы так чтобы еще лет пять-десять войны самое то...
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18.02.2025 08:25 Ответить
Ось тому європейцям і потрібно запропонувати альтернативу. Європа категорично не хоче воювати? А і не треба. Профінансуйте контрактну армію в Україні та допоможіть залучити до неї максимальну кількість найманців. За хороші гроші, громадянство та соціальні ништяки. У вас самих повно бідних, повно мігрантів. Люди знайдуться.
А Україна на роки вперед отримає контрактну армію, збереже власну демографію, почне нарешті більш менш нормально жити та відроджувати економіку.
А ці де факто спільні збройні сили стануть реальним захистом як для України, так і для ЄС.

І що найголовніше, росіяне не зможуть нічого проти цього заперечити. ЄС має повне право допомогати країні-кандидату в члени ЄС, а фізичної присутності регулярних чи якихось інших військ європейських країн в Україні не буде. Іхтамнет. Які питання взагалі?
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18.02.2025 10:15 Ответить
 
 