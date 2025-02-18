Лидеры Европы призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения, - Reuters
Европейские лидеры выразили свое предостережение к возможной относительно опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.
Отмечается, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, но лидеры выступают против того, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня без мирного соглашения.
"Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине. В то же время нам нужно усиление обороны в Европе", - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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Ось оригінал зі статті The Telegraph. Там чітко вказано First World War
1. Исчезающие запасы кеша, которым они спонсировали войну. Их кошелек сократился на 2/3. С большой вероятности им придется отобрать у людей вклады в банках как это сделало СССР.2
2. Власть надула огромный пузырь печатаньем денег и попытками сделать вид, что все нормально. Пузырь лопнет.
Оттого Путин мечтает о мире, чтобы он мог как-то справиться с кризисом без войны. А война его только ухудшает.
2. Вклади у рассєян влада вже забрала ,просто рассєнє ,ще про це не знають
Одним гала-ужином рашистов не остановить
Ми ж пам'ятаємо месагу Бісмарка «Угоди з касапами не варті й паперу, на якому написані». І продовжував «Ніколи не вірте касапам, бо вони не вірять навіть самі собі», чим довів істину: каспаи зірвуть будь-які угоди, домовленості, договора, тощо - якщо і коли їм шлея під хвіст *****. Тобто: в будь-який момент, в будь-якій ситуації.
І, до речі, Бісмарк знав, що стримати касапа може тільки хороша піздюлина. І тільки.
А це означає, що кожна така "мирна" угода з касапами має бути підкріплена хорошою ******** високотехнологічною зброєю в ЗСУ. І тільки так!
Дайте зброю! Не для бубочки, а для ЗСУ! Тоді можна щось підписувати з касапами, щось більш-менш довговічне.
Если они готовы на это потом, что мешает это сделать сейчас?
Напомню что ни одна из 160 или сколько там осудивших агрессию стран не прекратила торговать с московитам, не запретила им въезд даже , и тд
Насчёт стран. Мы нефтью и газом врага торгуем. Вот только приостановили газовый краник.
Допустим обувная (военный сегмент) фабрика в Сумской обл торговала до последнего с врагом, а потом через Казахстан.
Когда закрыли дипломатическое консульство Ирана? (Напомню, збили двумя ракетами пассажирский самолет)
Есть ли дипломатические отношения с Лукошенко?
Почему через Приднестровье идёт торговля?
Це вже було.
А всього то треба було, на ринку зробити доступну зброя та право захищати свою власність.
Натомість необмежена нічим держава репресує своїх творців (суспільство) фіскальними правилами.
Потрібно створити в Україні контрактну армію. Профінансувати та організувати рекрутинг по всім країнам, які на стороні Заходу. Та сам Захід - це 1,5 млрд народу. В тому числі шалена кількість мігрантів. З такого населення навіть 1 відсоток - це вже величезна армія. А є ж ще прихильні до Заходу країни Лєтін Америки, є ще Австралія та Нова Зеландія.
Було б бажання та політична воля, можна створити Сили стримування на базі ЗСУ з залученням найманців з усього світу.
Що до речі дозволило б Україні почати нормально функціонувати як держава, припинити бусифікацію, яка руйнує країну зсередини, запустити економіку, відкрити кордони, а значить спинити знелюднення України. Саме так, відкриті кордони не прискорять, а спинять відток населення вже у короткостроковій перспективі. Правда, потрібно буде законодавчо закріпити неможливість повторного закриття кордонів.
Я розумію, що для пострадянського населення України усе сказане виглядає дивно. Але якщо ви самі подумаєте, то побачите, що це єдина можливість забезпечити комплектування сил оборони та відновлення в Україні нормального життя.
Так, на поточний момент навіть цей варіант буде йти з величезними побочками, бо усе це було потрібно робити два роки тому. Але він у короткостроковій перспективі реально закриє основні проблеми України.
А от продовження бусифікації гарантовано закінчиться соціальним вибухом. Вже у повну силу почали проявляться маркери величезного соціального напруження. Те що його ігнорять - ну ігнорте. Але ж ігнорування проблеми не призводить до зникнення проблеми. А намагання подавити ці проблеми ще більшим тиском закінчиться не лише зростанням напруження, але й соціальним протистоянням. Наразі соціальне невдовольство спрямовано локально - на виконавців. На те ж ТЦК. Але якщо гайки продовжувати закручувати, то з локального воно стане загальним.
Он деякі вже пишуть, що Друга республіка зазнала краху. Ні, ще не зазнала. І цілком може не лише вижити, але й мати перспективи стати сталою та перейти до активного розвитку.
Якщо дуже коротко:
1. Створення з активною допомогою Європи та інших зацікавлених союзників Сил оборони на контрактній основі, з залученням найманців з усього світу. Допомога союзників у фінансуванні проєкту та створення умов для активного рекрутингу найманців (зняття покарання за найманство, забезпечення центрів рекрутингу у різних країнах, забезпечення соціальних винагород і можливо громадянства тощо). У подальшому ці Сили оборони повинні розглядатися як основа спільної оборони України та ЄС на східному напрямку. Та використання спеціальних підрозділів цих сил для проведення військових операцій поза територією ЄС та України в інтересах ЄС та України.
2. Відкриття кредитної лінії під заставу покладів рідкоземів України для негайної закупівлі зброї по всьому світу.
3. Залучення фермерів ЄС та окремих зацікавлених і впливових країн до проєктів зі створення спільних проєктів з вирощування та переробки сг продукції. Створення спільних зернових хабів. Декому з українського аграрного лоббі доведеться посунутися, але це питання виживання країни. Якщо український аграрний бізнес бажає мати надприбутки і далі - доведеться поділитися з державою та союзниками. Бо інакше втратять все.
4. Продовження переговорів з США щодо надання доступу до ресурсної бази України, не обовязково лише покладів. Американці цікавляться Північним потоком. Але є наша ГТС. Є українська транзитна логістика. Якщо в Україні є реальні аналітики, то вони здатні розробити такі пропозиції від яких американцям складно буде відмовитися. Але які при цьому будуть відповідати стратегічним інтересам України. Не зробе це Україна - це гарантовано зробе росія. Чи ви думаєте чому вони побігли на перемовини аж хвости задерли? Росіяни може й сволота безсовісна, але вони мають дипломатію ті цілі аналітичні інститути. Не забувайте про це.
ПС. Ми наразі перебуваємо у періоді максимальної тербулентності. Світ перебудовується. Рано чи пізно інтереси будуть врегульовані, страсті спадуть. Тут головне не просра..ти можливість вбудуватися в цей новий баланс на нових, більш вигідних для України умовах. Як ми просра...ли момент заключити прийнятну мирну угоду у 2021-2023 рр. Як ми просра...ли можливість створити контрактну армію на гроші Заходу та свою, а не суровікіна непрохідну лінію оборони у 2022-2023 рр.
Так чи інакше, але вже ясно, що географічна наявність України - в інтересах як Європи, так і в цілому Заходу. Тобто, у тому чи іншому вигляді наша країна збережеться. Але важливо у якій якості вона збережеться. Чи з нас знову зроблять чисто буфер, чи ми таки вбудуємося в архітектуру континенту як ключовий елемент не лише безпеки, але й сталого розвитку глобального світу. Цей момент і буде для нас моментом істини.
Так. Кернел під час війни пропонував викупити частки інвесторів (поляків), і був погоджений на забудову Дунаю.
Мхп власним коштом будує собі залізничні сполучення. То кому потрібні хаби нові хаби?
Нібулону? Тому що, не дав зайти Китаю на будівлю по всій країні сховищ для с/х продукції, а був сконцентрований на портовій смузі перевалки на експорт первинної сировини?
Це не додана вартість від виробу наприклад муки, чи макаронів.
Армія. Контрактна армія з калашами 74 року? За три роки не змогли навіть на натівський калібр перейти. Хоча навіть Чехія дозволила патент на зброю, яку сама тепер використовує в військах.
Інтернаціональні легіони з полонених, грузинів, білорусів не дає їм привілеїв.
Приватну компанію державники не зроблять. Бо бояться ефекту пригожина - повалення режиму непідконтрольними угрупованнями.
Контрактна армія - це коли людина вирішила бути фаховим військовим і країна за це його шанує і цінить. І коли настає час людині показати навички свого вибору, вона є ефективною.
З ваших рядків - дайте їм бабла і хату і вони всіх порвуть. Цей ланцюжок мав бути до нападу, тепер обіцянки бути калікою чи мертвим за майбутні покращення від держави - ну не спрацює це на довгому проміжку. Буде хвиля, але розчарування іх наздожене швидше ніж позитивні результати цього контракту.
А Україна на роки вперед отримає контрактну армію, збереже власну демографію, почне нарешті більш менш нормально жити та відроджувати економіку.
А ці де факто спільні збройні сили стануть реальним захистом як для України, так і для ЄС.
І що найголовніше, росіяне не зможуть нічого проти цього заперечити. ЄС має повне право допомогати країні-кандидату в члени ЄС, а фізичної присутності регулярних чи якихось інших військ європейських країн в Україні не буде. Іхтамнет. Які питання взагалі?