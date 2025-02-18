Лидеры Европы призвали Украину не соглашаться на прекращение огня без мирного соглашения, - Reuters

Европейские лидеры выразили свое предостережение к возможной относительно опасности прекращения боевых действий без заключения мирного соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем опасным заключать перемирие без мирного соглашения одновременно", - пишет издание со ссылкой на европейского чиновника.

Отмечается, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, но лидеры выступают против того, чтобы Украина соглашалась на прекращение огня без мирного соглашения.

"Европа полностью несет свою долю военной помощи Украине. В то же время нам нужно усиление обороны в Европе", - написала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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