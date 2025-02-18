Ради мира в Украине я готов на все, просто на все, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить пост президента, когда в Украине завершится война и будут соответствующие гарантии безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в популярном ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.

Ради мира в Украине я готов на все, просто на все. За длительный и прочный мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не цепляюсь. Я - президент Украины, потому что за меня проголосовало 73 процента людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, был ли бы он готов покинуть пост, если бы требованием для подписания соглашения о мире было "только без Зеленского".

Он отметил, что является патриотом Украины, как и люди, которые сегодня защищают страну. И естественно, что Россия хочет от него избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически.

"И это вполне понятно. Я очень неудобный человек, очень неудобный человек для Путина", - сказал глава государства.

Он напомнил, что знаком с Путиным, с которым встретился на саммите "Нормандской четверки" в Париже (в декабре 2019 года), будучи очень молодым и неопытным. Однако заставить украинского лидера подписать соответствующие бумаги не удалось, он все равно внес изменения.

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"Мы долго разговаривали, договаривались и даже кричали. Это было 6 часов без перерыва. Понятно, что у меня сегодня больше опыта, и ... со мной совсем непросто. Поэтому понятно, что Россия хочет от меня избавиться", - сказал Зеленский.

При этом он отметил: "Если Украина завтра присоединится к ЕС и НАТО, если российские войска выведут и мы будем иметь гарантии безопасности, я уже буду не нужен. Тогда я все сделал. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну".

Зеленский не согласен с обвинениями в его адрес в авторитарной манере правления и говорит, что делает "то, что должен делать президент в военное время". Глава государства назвал себя "одним из самых либеральных людей" и напомнил, к каким шагам прибегали другие лидеры, когда в их странах велись войны. Нравится это кому-то или нет, но война всегда требует ограничения определенных свобод

Он также уверен, что если украинцы сегодня не будут сплоченными и сильными, Украина потерпит поражение.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что большинство украинцев не хотят проведения президентских выборов до окончания войны в стране.