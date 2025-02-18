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Ради мира в Украине я готов на все, просто на все, - Зеленский

Зеленский рассказал, когда планирует покинуть пост президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить пост президента, когда в Украине завершится война и будут соответствующие гарантии безопасности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в популярном ток-шоу "Майшбергер" на немецком телеканале ARD.

Ради мира в Украине я готов на все, просто на все. За длительный и прочный мир. Как человек, как гражданин, как отец. Я ни за что не цепляюсь. Я - президент Украины, потому что за меня проголосовало 73 процента людей, и сегодня я президент Украины, потому что меня поддерживает большинство в моей стране", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, был ли бы он готов покинуть пост, если бы требованием для подписания соглашения о мире было "только без Зеленского".

Он отметил, что является патриотом Украины, как и люди, которые сегодня защищают страну. И естественно, что Россия хочет от него избавиться. Возможно, не физически, как пытались в начале войны, а политически.

"И это вполне понятно. Я очень неудобный человек, очень неудобный человек для Путина", - сказал глава государства.

Он напомнил, что знаком с Путиным, с которым встретился на саммите "Нормандской четверки" в Париже (в декабре 2019 года), будучи очень молодым и неопытным. Однако заставить украинского лидера подписать соответствующие бумаги не удалось, он все равно внес изменения.

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"Мы долго разговаривали, договаривались и даже кричали. Это было 6 часов без перерыва. Понятно, что у меня сегодня больше опыта, и ... со мной совсем непросто. Поэтому понятно, что Россия хочет от меня избавиться", - сказал Зеленский.

При этом он отметил: "Если Украина завтра присоединится к ЕС и НАТО, если российские войска выведут и мы будем иметь гарантии безопасности, я уже буду не нужен. Тогда я все сделал. Но пока этого нет, я буду защищать свою страну".

Зеленский не согласен с обвинениями в его адрес в авторитарной манере правления и говорит, что делает "то, что должен делать президент в военное время". Глава государства назвал себя "одним из самых либеральных людей" и напомнил, к каким шагам прибегали другие лидеры, когда в их странах велись войны. Нравится это кому-то или нет, но война всегда требует ограничения определенных свобод

Он также уверен, что если украинцы сегодня не будут сплоченными и сильными, Украина потерпит поражение.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что большинство украинцев не хотят проведения президентских выборов до окончания войны в стране.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+75
"Я дуже незручна людина, дуже незручна людина для Путіна" Як раз така безтолоч, як Зеленський для Путіна - подарунок.
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18.02.2025 06:41 Ответить
+42
На всё не надо. Ты уже никто!
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18.02.2025 06:39 Ответить
+40
Цей нарк - то загадка для психіатрів. В нього нарцисизм+параноя+манія величи.

Все ж таки треба, щоб на державні посади кандидати проходили незалежних наркологів та психіатрів. Бажано ще й поліграф.
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18.02.2025 06:52 Ответить
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Страница 3 из 3
В перекладі з кошерних мансів:
- Заради миру, я готовий злити Україну москалям, а сам з награбованим готовий виїхати в Ізраїль, або в іншу країну де моя сім'я буде в безпеці і ніхто награбованих капіталів в мене не забере.
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18.02.2025 11:19 Ответить
"Тому зрозуміло, що Росія хоче від мене позбутися", - сказав Зеленський"
Всякий, кто против Зеленского - агент Расии!
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18.02.2025 11:41 Ответить
Кримську волость віддати. Херсонську, Запорізську, Донецьку, Луганську... яку ще? Підписати відмову від НАТО, розброїтись, кацапський язик в державні, мовний закон нах, РПЦ на вершину, відмовитись від репарації... Що ще забув, що там в Стамбульських домовились, і тепер Пуйло вимагає дотримуватись договору?
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18.02.2025 11:46 Ответить
дуже не сподобалися ось ці слова -
...якби було вимогою для підписання угоди про мир "тільки без Зеленського"...
люди, у вас коротка пам'ять.
нагадаю що саме з таким гаслом путін готувався посадити на Київ княжити мураєва.
не варто з брудною водою вихлюпувати дитину.
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18.02.2025 11:46 Ответить
Більшість українців виростили дракона, котрий зараз пожирає їхніх дітей.
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18.02.2025 12:05 Ответить
Наламав дров, довів до війни й багатотисячних жертв, тому що просто був недосвідченим - спіч тінейджера, а не президента. Чого ти, недосвідчений, поліз у президенти? Краще б ти сів покерувати власним літаком.
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18.02.2025 12:14 Ответить
Там би впав особисто і розбився, а тут падає країна а не сам.
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18.02.2025 13:37 Ответить
Нова зірка ток-шоу -- т.з. президент України.
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18.02.2025 13:23 Ответить
БЕ БЕ МЕ МЕ .....ІГАГА
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18.02.2025 13:34 Ответить
Заради миру в Україні я готовий на все, просто на все, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3536369

А звільнити Єрмака, слабо?!
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18.02.2025 13:36 Ответить
Вавка, ти ІДІОТ, а ідіоти ЗАІДЖИ Зручні для гебні!!! Це закон вербовки.
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18.02.2025 13:49 Ответить
Це сказала наволоч, що не пожертвувала нічого з своїх грошей на захист України (скільки вкрав то окреме питання) і судить руками російських фсбшників Баканова, Кулініча, Наумова людину що пожертвувала мільярди.
Зеленський коли відкриває рота вже бреше.
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18.02.2025 14:06 Ответить
Чтобы спасти свою зелёную жопу, я готов на всё. Именно так это надо понимать.
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18.02.2025 14:18 Ответить
Воно хоч колись каже правду? А взагалі тікай вова тікай!
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18.02.2025 14:50 Ответить
Готовий на все? Ну тоді почни з простого - йди в ТЦКіСП і онови свої дані!!!
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18.02.2025 14:55 Ответить
по этому он продал и перепродал земли Украины ,всем кому не лень. так же ресурсы отдавать. что бы ДАЖЕ старье отдавали армии. уже и АРАвия обробляет 200.000 га земли, и цены на хлеб будут выше 40 гривен.
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18.02.2025 15:00 Ответить
"Просто на все".
Навіть,не мінськ-3,а "просто на все".
Це "просто на все" зветься "стамбул-2".
Добре йому говорив Богдан,якого звільнив: " іди з посади,поки не наробив великої біди".
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18.02.2025 15:32 Ответить
Згоден на все?!? Це як!?!? Отак просто здриснути в кущі,чи піти в ліс???. Шановний, назвался груздем,полезай в кузов!!!( рус) Пане Президенте, Ви якої холєри полізли на олімп. І зараз така істерика, чим далі, тим горше. Помилка,за помилкою, десь не так дав інтерв'ю,десь не то сказав. Іди горе геть.
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18.02.2025 15:54 Ответить
.В перші дні війни дивилась фільм про Макрона у Франціі Підлий Макрон показав , що собою представляв Зе в перші дні: жалібно скавчав , просив Макрона обов'язково додзвонитись до Путіна .Макрон спитав , на що ти готовий ! І тут Зеляю відповів : Я готовий на все! Тобто, він був готовий здати всю територію ! Та ЗСУ і ТРО не дали .Тепер на що він готовий ?
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18.02.2025 23:44 Ответить
Гітлер напав на Британію і потім каже: Переоберіть Черчіля, він мені не подобається.
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18.02.2025 16:33 Ответить
цікаво ти фофа так розказуєш про 73% а 25% за ПОРОХА і ЄС КУДИ ДІВАТИ .а як же нам бути ..згуртованими та сильними.. коли ти ні за хер собачий пресуєш лідера опозиціі . а потім ще й шантажуєш . верни порошенко гроші і я зніму санкціі . А з якого *** він щось повинен повертати де подання до суду що ПОРОХ щось украв --- фуфєл ти вова . ти хоть 100 грн з дєрьмаком за три роки дав на ЗСУ ??? а ПОРОШЕНКО ДАВ 6.5 МЛРДИ ГРН ЗА ТРИ РОКИ
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18.02.2025 17:03 Ответить
Краще що він може зробити для України, це ****** якнайшвидше і як можна подалі від України.
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18.02.2025 18:30 Ответить
https://kept.com.ua/5t0i/IMG_20250218_191059_570.jpg
Якщо шо, то вивчіть на всяк випадок цю молитву) в УНДР пригодиться
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19.02.2025 00:46 Ответить
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