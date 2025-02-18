Зеленский поговорил с Макроном после экстренного саммита: Для мира нужны сильные гарантии безопасности

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после окончания экстренного саммита лидеров ЕС в Париже.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Президентом Франции Макроном. Длительный разговор. Эмманюэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Макрон имеет с ним общее видение: "Должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий - например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".

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"Эмманюэль также проинформировал меня о разговорах с другими лидерами, не только европейскими. Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", - резюмировал президент.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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