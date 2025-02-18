Зеленский поговорил с Макроном после экстренного саммита: Для мира нужны сильные гарантии безопасности
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после окончания экстренного саммита лидеров ЕС в Париже.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Только что говорил с Президентом Франции Макроном. Длительный разговор. Эмманюэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что Макрон имеет с ним общее видение: "Должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий - например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".
"Эмманюэль также проинформировал меня о разговорах с другими лидерами, не только европейскими. Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", - резюмировал президент.
Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
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Ну всі ж чули та знають, що воно говорить без телесуфлера. 😁
Це опудало само думає, що щось таке говорило. Але зовсім не факт.
Тим більше, що його аккаунти у соцмережах ведуть служиві з ОП з тієї ж причини - ЗЄ косноязичний довбень.
Так само, як колись допомогла Ізраїлю.
Скоріш в паниці питав " що ви там по мені вирішили?!!"