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Новости Экстренный саммит в Париже
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Зеленский поговорил с Макроном после экстренного саммита: Для мира нужны сильные гарантии безопасности

президент Украины Зеленский и президент Франции Макрон

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном после окончания экстренного саммита лидеров ЕС в Париже.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что говорил с Президентом Франции Макроном. Длительный разговор. Эмманюэль встречался с другими европейскими лидерами. Говорили о глобальной ситуации, ситуации в Европе и, в частности, гарантиях безопасности для Украины", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Макрон имеет с ним общее видение: "Должны быть надежные, сильные гарантии безопасности. Любое другое решение без таких гарантий - например, хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы".

Также читайте: Европа хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины, - Рютте

"Эмманюэль также проинформировал меня о разговорах с другими лидерами, не только европейскими. Договорились, что будем в постоянном контакте. Решаются важные вещи. Надо обеспечить надежный, длительный мир. Он может быть следствием только сильных гарантий безопасности", - резюмировал президент.

Напоминаем, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой собираются обсудить ситуацию в Украине. В этой встрече примут участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, которые будут представлять страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Испании об экстренном саммите в Париже: Обсудим предотвращение вознаграждения РФ за агрессию против Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Макрон Эмманюэль (1380) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+3
Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - резюмував президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3536363

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18.02.2025 00:35 Ответить
+2
Потужні гарантії безпеки. Ні, навіть так - надпотужні, як наш гарант
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18.02.2025 00:14 Ответить
+1
Для миру потрібно, щоб в Україні був сильний політик і патріот президентом, а не брехлива повія з "95 кварталу".
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18.02.2025 08:24 Ответить
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Потужні гарантії безпеки. Ні, навіть так - надпотужні, як наш гарант
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18.02.2025 00:14 Ответить
Блін...

Ну всі ж чули та знають, що воно говорить без телесуфлера. 😁
Це опудало само думає, що щось таке говорило. Але зовсім не факт.

Тим більше, що його аккаунти у соцмережах ведуть служиві з ОП з тієї ж причини - ЗЄ косноязичний довбень.
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18.02.2025 00:16 Ответить
Можливо дружня нам Франція допоможе Україні у створенні зброї стримування агресора.
Так само, як колись допомогла Ізраїлю.
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18.02.2025 00:17 Ответить
У політиці нема дружби.
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18.02.2025 00:22 Ответить
Треба забезпечити надійний, тривалий мир. Він може бути наслідком тільки сильних гарантій безпеки", - резюмував президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3536363

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18.02.2025 00:35 Ответить
Триндіти - не мішки носити. І без вас всі знають, що Україні треба.
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18.02.2025 00:36 Ответить
Потом сауна чёрная икра и своим ледям по пацику!а чёб и нет!а ВЫ пацаны умирайте!
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18.02.2025 00:43 Ответить
ПУСТОТА
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18.02.2025 00:44 Ответить
Огомные, сильно те не для куйла.
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18.02.2025 01:08 Ответить
Формула дге?
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18.02.2025 01:09 Ответить
Нам нужны формулы Зеленского. Бабло где?
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18.02.2025 01:11 Ответить
Для миру потрібно, щоб в Україні був сильний політик і патріот президентом, а не брехлива повія з "95 кварталу".
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18.02.2025 08:24 Ответить
Скумбрія по 8 франків?
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18.02.2025 08:30 Ответить
"Поговорив"?😂
Скоріш в паниці питав " що ви там по мені вирішили?!!"
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18.02.2025 08:43 Ответить
 
 