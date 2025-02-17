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Новости Экстренный саммит в Париже
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Европа хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины, - Рютте

саммит в Париже

Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине, которое состоялось в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа готова и хочет сделать шаг вперед, взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины", - сказал Рютте, подчеркнув, что это именно то, что он вынес по итогам этой встречи.

Напоминаем, в Париже состоялся неформальный саммит, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященный войне в Украине и безопасности в Европе.

Читайте также: Шольц о миротворцах в Украине: Слишком рано об этом говорить, мы не в состоянии мира, а в состоянии жестокой войны

Автор: 

Европа (1940) Рютте Марк (418) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+10
Орган, фіцо і польські фермери будуть головними "гарантами" безпеки.
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17.02.2025 23:47 Ответить
+8
Навіщо брати на себе якусь ініціативу? Чому не взяти і просто не надати ці гарантії безпеки без зайвих балачок?
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17.02.2025 23:43 Ответить
+6
хоче взяти і візьме (чи взяла) - різні речі
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17.02.2025 23:43 Ответить
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Навіщо брати на себе якусь ініціативу? Чому не взяти і просто не надати ці гарантії безпеки без зайвих балачок?
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17.02.2025 23:43 Ответить
хоче взяти і візьме (чи взяла) - різні речі
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17.02.2025 23:43 Ответить
Солдати , багато солдатів це гарантія безпеки!
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17.02.2025 23:44 Ответить
Добре навчених, мотивованих, озброєних ******** далекобійною і точною зброєю з достатнім боєкомплектом і досвідченими бойовими командирами.
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17.02.2025 23:52 Ответить
В НАТО інших не буває
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17.02.2025 23:56 Ответить
Звідки в НАТО такий досвід ******** війни, як у сил оборони України?
Україна потрібна НАТО.
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18.02.2025 00:12 Ответить
Для прикриття кордонів з білопідарами , придністровям , берега Чорного моря їм досвіду вистачить
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18.02.2025 00:22 Ответить
ЗСУ краше НАТО! ❤️
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18.02.2025 08:40 Ответить
Суки, верніть ЯЗ і можете чілити на Ібіці
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17.02.2025 23:44 Ответить
А що ти будеш робити з тією ядерною зброєю?
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17.02.2025 23:52 Ответить
Одразу ї..немо по масквабаду
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18.02.2025 00:10 Ответить
А Єрмак дозволить?
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18.02.2025 00:45 Ответить
При їрмакаках у нас ЯЗ не буде.
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18.02.2025 07:03 Ответить
Хіба що росія завезе.
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18.02.2025 07:59 Ответить
- а, якщо нам наваляють?
- а, нам за що?
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18.02.2025 01:19 Ответить
...а мосвабад по нам тоді гарантовано
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18.02.2025 10:46 Ответить
Хотите подарить людям свободу? А что они с ней будут делать? Зачем она им, не думали? Фридрихсен, тебе нужна свобода?
- Мне? Ну зачем?
- А может вам, сударыня?
- Зачем мне свобода? Я замужем!

(с) Убить дракона

-------------

Взагалі-то його було знищено. Як і його носії - Ту-22. Деякі кацапляндії були передані
Що повертати-то? І що ви з ним будете робити?
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17.02.2025 23:55 Ответить
Та спитай будь-якого таксиста. Вони все знають. 😁
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17.02.2025 23:58 Ответить
Диктор-то ему: пой!.. А он не понимает… Сырых грибов, говорит, дайте! А где он там сырых грибов-то возьмёт?… Так и не раскололся.
(с)
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18.02.2025 00:08 Ответить
Балістичну програму на Південмаші відновити не так і складно.
А далі - випродування тактичного заряду в нахиш територіальних водах біля Керчинсього мосту.
Відповідно до всіх міжнародних стандартів
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18.02.2025 00:01 Ответить
А далі санкції...
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18.02.2025 00:12 Ответить
І прильоти від кацапляндії в десятикратному масштабі. І там уже кацапляндія може повністю розслабитися щодо реакції Китаю, Індії та інших - усі пожмуть плечима.
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18.02.2025 00:19 Ответить
Як усе просто. Говно вопрос - на раз два відновимо, тридцять років тому ж було

У кацапів теж саме - та кулі там, зараз закон ухвалити й одразу студенти з нуля Open AI напишуть православний та ракети на Марс відправлять

Ну треба змиритися вже - проїпали так проїпали.
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18.02.2025 00:13 Ответить
"Не складно"... Тик мишкою, відправив юнітів, а там "треба більше золота!"
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18.02.2025 00:47 Ответить
маючи навіть одну ракету на мегатону можна шантажувати кацапів
бо сбити її над моквою майже неможливо
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18.02.2025 02:14 Ответить
Орган, фіцо і польські фермери будуть головними "гарантами" безпеки.
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17.02.2025 23:47 Ответить
Проїбав Трамп копалини України. 😁
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17.02.2025 23:51 Ответить
Гарантия на словах? Ни солдат,ни вооружений толком нет,гарантии они дают,смешно,рашка уже испугалась.
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17.02.2025 23:53 Ответить
Озброєння є. Не було б зброї від Заходу, то кацапляндія вже б давно Дніпро перейшла
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17.02.2025 23:57 Ответить
BBC

На зустрічі в Парижі, яка мала досягти консенсусу щодо того, як реагувати на переговори між США та Росією (мають відбутися завтра в Ер-Ріяді), європейські лідери (насамперед Німеччина, Польща та Іспанія) висловили небажання відправляти миротворчі сили в Україну - лише через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про таку готовність. Про це пише Financial Times.

Газета з посиланням на трьох чиновників, які брали участь у підготовці Паризької зустрічі, пише, що Франція запропонувала обговорити створення "сил підтримки", які будуть розгорнуті в тилу лінії зіткнення, а не на ній.
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17.02.2025 23:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=C0jcp7DvqBA https://www.youtube.com/watch?v=C0jcp7DvqB
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18.02.2025 00:01 Ответить
сс*ни
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18.02.2025 01:18 Ответить
Теж мабуть рідкоземів захотілося.
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17.02.2025 23:56 Ответить
Рідкісноземів.

"жидкозьомов" не існує у природі.
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18.02.2025 00:01 Ответить
"жидкозьомов" не існує у природі.
---------
А дарма, класний термін. Причому, основний експортний товар кацапляндії
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18.02.2025 00:21 Ответить
Захотілося просто не віддати Трампу ініціативи. Там і Китай заворушився

Про рідкоземельні метали, то маячня повної води, на рівні Остапа Бендера про Нью-Васюки. Було б вигідно видобувати, то за тридцять років би свої вже точно б освоїли і вичерпали. Тим більше, що всі території покладів давно вже в кишені «правильних пацанів»
А тут раптово виявляється, що згідно з іще радянською геологічною розвідкою мало не в других еміратах живемо
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18.02.2025 00:04 Ответить
Переговори в стилі трампа
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17.02.2025 23:59 Ответить
Любиш петерастію і шукав приводу як улюблену картинку впаяти?
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18.02.2025 00:05 Ответить
та може то жінка - нє всьо так адназначна!
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18.02.2025 00:48 Ответить
в чергу, сучі діти, в чергу
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18.02.2025 00:08 Ответить
Будапешт - 2.
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18.02.2025 00:10 Ответить
Да беріть вже
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18.02.2025 00:16 Ответить
Це така многоходовочка від Трампа. Коли США почали згортати безпекову парасолю, то європейці раптом усвідомили, що між їх ситими дупами і скаженою московською ордою стоїть тільки українська армія. Раніше вони плювали на Україну, бо було США. Зараз все зміниться. Страх заставить їх поважати і допомагати Україні.
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18.02.2025 00:29 Ответить
Европа предоставила Украине 143 лярда долларов, США 114 лярдов. Европа предоставила больше помощи хотя инициатором разоружения Украины были именно США
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18.02.2025 01:04 Ответить
треба воювати разом а не гроші тілько давати
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18.02.2025 02:16 Ответить
і навіть страх не змусить. Фінансово щось підкинуть - але не більш того
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18.02.2025 01:20 Ответить
Такое впечатление что Украина мешает не только рашке. Вот уже президент США Украине хамит и Трамп и его сынок. С Орбаном и Фицо все ясно. Они просто шлюхи. Но с этими то что... Прямо видно их отношение. Это странно.
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18.02.2025 01:28 Ответить
Треба брати на себе ініціативу і в перемовинах - там багато можна досягти!
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18.02.2025 01:44 Ответить
Ахахаха, я прям бачу це бажання в їх очах. Такі нещасні, вже плакати почали на своїх же заходах. Бубочки, аж жаль їх трохи, що вони такими нікчемами виросли.
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18.02.2025 02:20 Ответить
Хоче та не може. Не здатна Європа воювати. За них це будемо робити ми, поки не закінчимося.
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18.02.2025 08:12 Ответить
Вони як той дідуган, що переконує молодицю що висячий краще за стоячий.
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18.02.2025 08:35 Ответить
Хто надає гарантії безпеки той і повинен мати доступ до розробки ресурсів.
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18.02.2025 08:41 Ответить
британія надавала гарантіі польщі . а вони помогли як мертвому кадило --- адольф і сталін роздавили поляків з обох боків як тараканів . в свій час коли красножопий кремлівський будинок старців поліз в афганістан будувати ..соціялізьм.. Р. РЕЙГАН розмістив в ФРГ ракети середньоі дальності ..першинг.. з ядерними боєголовками . час летіти до москви 8хвилин -- і кремлівські маразматики зрозуміли що до бомбосховища не встигнуть сховатися і почали переговори з сша про скорочення таких ракет --- ото були гарантіі РЕЙГАНА що сєрєсєр і його сателіти не полізуть на ЄВРОПУ
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18.02.2025 10:41 Ответить
 
 