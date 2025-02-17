Европа хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины, - Рютте
Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине, которое состоялось в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Европа готова и хочет сделать шаг вперед, взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины", - сказал Рютте, подчеркнув, что это именно то, что он вынес по итогам этой встречи.
Напоминаем, в Париже состоялся неформальный саммит, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященный войне в Украине и безопасности в Европе.
Топ комментарии
+10 Артем
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+8 Комік Прикольний
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+6 Ostap Brander
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Україна потрібна НАТО.
- а, нам за що?
- Мне? Ну зачем?
- А может вам, сударыня?
- Зачем мне свобода? Я замужем!
(с) Убить дракона
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Взагалі-то його було знищено. Як і його носії - Ту-22. Деякі кацапляндії були передані
Що повертати-то? І що ви з ним будете робити?
(с)
А далі - випродування тактичного заряду в нахиш територіальних водах біля Керчинсього мосту.
Відповідно до всіх міжнародних стандартів
У кацапів теж саме - та кулі там, зараз закон ухвалити й одразу студенти з нуля Open AI напишуть православний та ракети на Марс відправлять
Ну треба змиритися вже - проїпали так проїпали.
бо сбити її над моквою майже неможливо
На зустрічі в Парижі, яка мала досягти консенсусу щодо того, як реагувати на переговори між США та Росією (мають відбутися завтра в Ер-Ріяді), європейські лідери (насамперед Німеччина, Польща та Іспанія) висловили небажання відправляти миротворчі сили в Україну - лише через кілька годин після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про таку готовність. Про це пише Financial Times.
Газета з посиланням на трьох чиновників, які брали участь у підготовці Паризької зустрічі, пише, що Франція запропонувала обговорити створення "сил підтримки", які будуть розгорнуті в тилу лінії зіткнення, а не на ній.
"жидкозьомов" не існує у природі.
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А дарма, класний термін. Причому, основний експортний товар кацапляндії
Про рідкоземельні метали, то маячня повної води, на рівні Остапа Бендера про Нью-Васюки. Було б вигідно видобувати, то за тридцять років би свої вже точно б освоїли і вичерпали. Тим більше, що всі території покладів давно вже в кишені «правильних пацанів»
А тут раптово виявляється, що згідно з іще радянською геологічною розвідкою мало не в других еміратах живемо