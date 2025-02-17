Европа хочет взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины, - Рютте

Европа готова взять на себя инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте по итогам экстренного заседания по Украине, которое состоялось в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европа готова и хочет сделать шаг вперед, взять на себя инициативу в предоставлении гарантий безопасности для Украины", - сказал Рютте, подчеркнув, что это именно то, что он вынес по итогам этой встречи.

Напоминаем, в Париже состоялся неформальный саммит, организованный президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященный войне в Украине и безопасности в Европе.

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