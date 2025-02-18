Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Макрон отметил, что после встречи с лидерами государств Европы и руководством ЕС он провел разговоры с Трампом и Зеленским.

"Мы стремимся к сильному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна остановить агрессию, и это должно сопровождаться сильными, надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть большой риск, что это перемирие закончится так, как Минские соглашения.

Мы будем вести работу над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевое", - сказал французский лидер.

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По словам Макрона, лидеры убеждены, что Европе стоит больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.

"Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии - и по поддержке Украины, и по развитию и инвестициям в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на саммите в Версале, нужно просто выполнять. Решения, действия, согласованность. И быстро", - подытожил президент.

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Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

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