Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Макрон отметил, что после встречи с лидерами государств Европы и руководством ЕС он провел разговоры с Трампом и Зеленским.
"Мы стремимся к сильному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна остановить агрессию, и это должно сопровождаться сильными, надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть большой риск, что это перемирие закончится так, как Минские соглашения.
Мы будем вести работу над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевое", - сказал французский лидер.
По словам Макрона, лидеры убеждены, что Европе стоит больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.
"Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии - и по поддержке Украины, и по развитию и инвестициям в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на саммите в Версале, нужно просто выполнять. Решения, действия, согласованность. И быстро", - подытожил президент.
Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.
Также он провел разговор с Зеленским после саммита.
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Ну, якщо всі ці слова справді щось змінюють, то завтра прокинемось, і війна вже закінчилася, безпекові гарантії підписані, а Європа нарешті «проінвестувала» у свою оборону. Але ні, краще ще трохи попрацюємо над цим.
А процитуєте щось з коментарів що написані під цією новиною щоби підтвердити ваші звинувачення, недиванний аналітик?
Ви, неВанга, знаєте що люди думають і - що будуть "вєщать"?
ОК.
"Не розумію тутешніх коментаторів" - оце хто написало? Не розумієш? У тебе проблеми з розумінням прочитаного? Може в тебе дислексія, Бабця Ванга?
Навіщо ти цитуєш мені Вікіпедію зі своїм діагнозом? Подивись - як ти відреагувало на зміну обстановки: "я у домику з техніки читання". І це є фактом, а не якимись домислами якими ти флудиш про те що "хтось щось вважає та думає".
Саме ти це процитувало: "На зміну обстановки дають неадекватну реакцію". У відповідь на моє питання одразу з'явилася твоя неадекватна реакція. А питання було просте: надаси цитати з "тутешніх коментаторів" (яких ти не розумієш) на підтвердження твоїх нерозумінь?
Коли тебе тицьнули пикою у те що ти насрало, ти починаєш викручуватися що то не ти насрало, а той хто тебе тицяє у твоє насрано, але ж обсираєшся й далі - стриматися не можеш.
А ти це на яке питання "відповів", олігофрене?
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Тобто Блазень знову плакав про Мінські домовленості?
А які краще за Мінські - Стамбульські чи Оманські?