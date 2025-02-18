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Новости Экстренный саммит в Париже
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Макрон об итогах экстренного саммита в Париже: Нужны гарантии для Украины, чтобы не было "Минска"

Макрон рассказал об итогах экстренного саммита в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Макрон отметил, что после встречи с лидерами государств Европы и руководством ЕС он провел разговоры с Трампом и Зеленским.

"Мы стремимся к сильному и длительному миру в Украине. Чтобы достичь этого, Россия должна остановить агрессию, и это должно сопровождаться сильными, надежными гарантиями безопасности для украинцев. Иначе есть большой риск, что это перемирие закончится так, как Минские соглашения.

Мы будем вести работу над этим вместе со всеми европейцами, американцами и украинцами. Это ключевое", - сказал французский лидер.

Также читайте: Европейские лидеры не смогли достичь консенсуса по ключевым вопросам на встрече в Париже, - Politico

По словам Макрона, лидеры убеждены, что Европе стоит больше инвестировать в свою оборону и повышать конкурентоспособность для нужд настоящего и будущего.

"Будет продолжаться работа на основе предложений Еврокомиссии - и по поддержке Украины, и по развитию и инвестициям в нашу оборону. Эту повестку дня, определенную в 2022 году на саммите в Версале, нужно просто выполнять. Решения, действия, согласованность. И быстро", - подытожил президент.

Читайте также: Зеленский поговорил с Макроном после экстренного саммита: Для мира нужны сильные гарантии безопасности

Напомним, Макрон созвал встречу европейских лидеров, на которой обсуждалась ситуация в Украине. В этой встрече приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии, Испании и Дании, представляющие страны Балтии и Скандинавии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Макрон говорил с Трампом перед "украинским" саммитом в Париже.

Также он провел разговор с Зеленским после саммита.

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Макрон рассказал об итогах экстренного саммита в Париже

Автор: 

саммит (1230) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+12
"Мінськ" у порівнянні з тим, що відбувається зараз, то просто вершина дипломатії. Особливо на фоні невтримного словесного дристосу.
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18.02.2025 09:31 Ответить
+10
О, класика жанру: "прагнемо", "плануємо", "ведемо роботу", "узгоджуємо", "працюємо над цим", "маємо зробити", "треба виконати"... Ще забули "будемо розглядати", "обговоримо на наступному саміті" і "триватиме робота"

Ну, якщо всі ці слова справді щось змінюють, то завтра прокинемось, і війна вже закінчилася, безпекові гарантії підписані, а Європа нарешті «проінвестувала» у свою оборону. Але ні, краще ще трохи попрацюємо над цим.
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18.02.2025 09:24 Ответить
+7
Так ми вже маємо гарантії; "будапештськими" звуться.
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18.02.2025 09:26 Ответить
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Потужно...
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18.02.2025 09:24 Ответить
Потрібні, Потрібні ...Колись Ющенко десь здер слоган - не словом , а ділом.
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18.02.2025 09:31 Ответить
О, класика жанру: "прагнемо", "плануємо", "ведемо роботу", "узгоджуємо", "працюємо над цим", "маємо зробити", "треба виконати"... Ще забули "будемо розглядати", "обговоримо на наступному саміті" і "триватиме робота"

Ну, якщо всі ці слова справді щось змінюють, то завтра прокинемось, і війна вже закінчилася, безпекові гарантії підписані, а Європа нарешті «проінвестувала» у свою оборону. Але ні, краще ще трохи попрацюємо над цим.
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18.02.2025 09:24 Ответить
Цей порядок денний, визначений у 2022 році на саміті у Версалі, потрібно просто виконувати. ("версальські 3,14стаболи"
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18.02.2025 09:25 Ответить
Та мінськ би за щастя був... Але ще мінських не буде.
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18.02.2025 09:26 Ответить
Так ми вже маємо гарантії; "будапештськими" звуться.
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18.02.2025 09:26 Ответить
"Мінськ" у порівнянні з тим, що відбувається зараз, то просто вершина дипломатії. Особливо на фоні невтримного словесного дристосу.
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18.02.2025 09:31 Ответить
теперь каждый своего куска хочет от израненной украины оторвать- стервятники
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18.02.2025 09:59 Ответить
Не розумію тутешніх коментаторів. З 1991 року всі притомні люди нам прямо казали: друзі, ніякі меморандуми, домовленості, угоди вас не захистять. Якщо доведеться воювати, за вас ніхто цього робити не буде. А диванні аналітики, Иксперти та ванги думають, що приїдуть сюди французи, амереканці чи німці і почнуть рубатися з кацапами. А вони і далі з диванів будуть "вєщать" як це краще робити, де атакувати, як правильно вести перемовини і язиками захоплювати Кубань. Ех... імбіцилізм не виліковний.
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18.02.2025 09:38 Ответить

А процитуєте щось з коментарів що написані під цією новиною щоби підтвердити ваші звинувачення, недиванний аналітик?
Ви, неВанга, знаєте що люди думають і - що будуть "вєщать"?
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18.02.2025 09:52 Ответить
У вас проблеми із технікою читання?
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18.02.2025 09:59 Ответить
Тобто притомної відповіді про ваші "здібності" по вангуванню чужих думок не буде?
ОК.
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18.02.2025 10:05 Ответить
Таки у вас проблеми із технікою читання. Вибачте, це не до мене.
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18.02.2025 10:42 Ответить
Ти спочатку подивився би що означає термін "техніка читання", пустопорожній флудер, а потім вже щось з себе корчив.
"Не розумію тутешніх коментаторів" - оце хто написало? Не розумієш? У тебе проблеми з розумінням прочитаного? Може в тебе дислексія, Бабця Ванга?
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18.02.2025 16:39 Ответить
Ну дивись, ви ж полурозумні вважає, що техніка читання це кількість слів, яку читає дитина за 1 хвилину. Для таких вумних як ти, правильність читання слів, виразність і головне ступінь розуміння прочитаного тексту не важливі. Тому от саме таких я характерезую як - імбіцили. Чому імбіцили, а тому, що імбіцильність цитую: це середня стадія олігофренії - затримки психічного розвитку. Мова та інші психічні функції слаборозвинені. Люди з імбецильністю не підлягають навчанню, непрацездатні, мова примітивна, аграматична, вони у змозі виголошувати нескладні фрази (словниковий запас 200-300 слів). На зміну обстановки дають неадекватну реакцію. Ну що, імбіцил, ще є питання?
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18.02.2025 19:29 Ответить
Так ось як я "вважаю"?! Ти знову відзначилося, Бабця Ванга своєю неадекватністю сприйняття реальності та та "думанням чужих думок".
Навіщо ти цитуєш мені Вікіпедію зі своїм діагнозом? Подивись - як ти відреагувало на зміну обстановки: "я у домику з техніки читання". І це є фактом, а не якимись домислами якими ти флудиш про те що "хтось щось вважає та думає".
Саме ти це процитувало: "На зміну обстановки дають неадекватну реакцію". У відповідь на моє питання одразу з'явилася твоя неадекватна реакція. А питання було просте: надаси цитати з "тутешніх коментаторів" (яких ти не розумієш) на підтвердження твоїх нерозумінь?
Коли тебе тицьнули пикою у те що ти насрало, ти починаєш викручуватися що то не ти насрало, а той хто тебе тицяє у твоє насрано, але ж обсираєшся й далі - стриматися не можеш.
А ти це на яке питання "відповів", олігофрене?
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19.02.2025 03:03 Ответить
Я не психіатр, щоб твої висєри читати. Звернись до спеціалістів, може ще не все втрачено.
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19.02.2025 09:40 Ответить
загаловок звучит будто бульбафюреру нужно наптячься
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18.02.2025 09:49 Ответить
"Нарисуй лукашенко с мешком картошки и лопатой на фоне минска после ядерного удара"
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18.02.2025 09:59 Ответить
"Макрон зазначив, що після зустрічі із лідерами держави Європи та керівництвом ЄС він провів розмови із Трампом та Зеленським."
-------
Тобто Блазень знову плакав про Мінські домовленості?
А які краще за Мінські - Стамбульські чи Оманські?
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18.02.2025 09:58 Ответить
возбудились все- передел грядет кому что достанется
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18.02.2025 09:58 Ответить
ефект від саміту як від мильної бульбашки
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18.02.2025 09:59 Ответить
Одним із передвиборчих прийомів зелі у 2019му було критика і висміювання Мінських домовленностей. Люди його вибрали. Ну що ж, не подобались Мінські домовленності Порошенка отримайте "немінські" Зеленського.
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18.02.2025 11:10 Ответить
Очухались! В 2014 навіть броники давати не хотіли. Люди самі перевозили через кордон на собі.
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18.02.2025 11:38 Ответить
 
 