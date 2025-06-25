Путін не поїде на саміт БРІКС у Бразилії через ордер на арешт МКС

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня в Бразилії, через винесений проти нього Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на помічника диктатора РФ Юрія Ушакова.

За його словами, очільник Кремля братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".

"Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - додав він.

Ушаков уточнив, що в Бразилії Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

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Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

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