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Новини Саміт Брікс Ордер МКС на арешт Путіна
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Путін не поїде на саміт БРІКС у Бразилії через ордер на арешт МКС

Путін не поїде на саміт БРІКС у Бразилії: злякався ордеру МКС

Російський диктатор Володимир Путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться 6-7 липня в Бразилії, через винесений проти нього Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Reuters із посиланням на помічника диктатора РФ Юрія Ушакова.

За його словами, очільник Кремля братиме участь у заходах саміту БРІКС у Бразилії "за допомогою відеозв'язку".

"Це пов'язано з певними складнощами в контексті вимог МКС. Ви знаєте, саме в цьому контексті бразильський уряд не міг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цьому засіданні", - додав він.

Ушаков уточнив, що в Бразилії Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергєй Лавров.

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Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт у 2023 році, трохи більше ніж через рік після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, звинувативши Путіна у воєнному злочині – депортації сотень дітей з України.

Росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а Кремль, який не підписав засновницький договір МКС, визнав ордер недійсним.

У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС. Але минулого року його зустріли з червоною доріжкою в Монголії, хоча ця країна є членом МКС.

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Автор: 

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Топ коментарі
+6
Очкошник...
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25.06.2025 17:27 Відповісти
+4
***** нервує, що в Гаазі камери не облаштовані ? ЗДря. Там все як у люкс номері. Для "почесних" гостей. Туалет, вода, ліжко, газети, радіо.
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25.06.2025 17:26 Відповісти
+2
Слава Богу! Сцить виродок? Для кацапа значить поважає!
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25.06.2025 17:26 Відповісти
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Слава Богу! Сцить виродок? Для кацапа значить поважає!
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25.06.2025 17:26 Відповісти
а на зустріч Вісімки ?

.
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25.06.2025 17:55 Відповісти
***** нервує, що в Гаазі камери не облаштовані ? ЗДря. Там все як у люкс номері. Для "почесних" гостей. Туалет, вода, ліжко, газети, радіо.
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25.06.2025 17:26 Відповісти
..., катлєтка с макарошкамі.
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25.06.2025 17:27 Відповісти
Кіднепінг шьют, волкі позорниє.
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25.06.2025 17:26 Відповісти
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25.06.2025 17:27 Відповісти
Очкошник...
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25.06.2025 17:27 Відповісти
Який несміливий цей диктатор!
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25.06.2025 17:28 Відповісти
Летающая лошадь заменит..
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25.06.2025 17:28 Відповісти
Поки що підсцикає. Поки.
Але чим далі Захід своїми стурбованостями ********, тим більше воно смілішає.
В Монголію вже з'їздив, до славетних предків.
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25.06.2025 17:33 Відповісти
От я дивуюся, що в Монголію фуру з дронами тоді не послали...
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25.06.2025 17:34 Відповісти
Деніс Войцеховський,напревеликий жаль,Ви маєте рацію...
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25.06.2025 17:37 Відповісти
***** що,засцяло?
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25.06.2025 17:43 Відповісти
Ссыклунець.
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25.06.2025 18:04 Відповісти
***** бздить літаками літати, мало лі шо, та ще й довго летіти, в чумадан за такий час все лайно не влазить, а запасного немає...
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25.06.2025 18:39 Відповісти
і не ****** його ніяк, була спроба в Стамбулі але ж цє налякане чмо відчуває запах прутня в своєму проході, тому нечікайтеийого ніде окрім північноі кореї да і то під питанням
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25.06.2025 19:32 Відповісти
********** ОТПРАВИТ НА ВСТРЕЧУ ОРЕШНИК С ЯГОДАМИ ДА МАЛИНОЙ!
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25.06.2025 20:29 Відповісти
Ни один пассажирский самолет не поднимит его чемоданы!
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26.06.2025 13:02 Відповісти
 
 