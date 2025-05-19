Австрія закликала ЄС співпрацювати із країнами БРІКС для завершення війни в Україні, - Politico

Європі час розширити свої дипломатичні зусилля та розпочати взаємодію з країнами БРІКС - Бразилією, Індією, Китаєм та іншими - щоб завершити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це йдеться в листі МЗС Австрії, адресованому головній дипломатці ЄС Каї Каллас.

Лист підписали 15 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

В Австрії вважають, що після трьох років війни та невдалих перемовин у Стамбулі варто почати мислити нестандартно та почати взаємодіяти з такими країнами як Китай, Бразилія та Індія.

"Нам потрібен глобальний альянс для припинення вогню. Україна неодноразово демонструвала свою готовність до цього. Тепер Росія має припинити свої невибіркові атаки. Європа не може стояти осторонь: разом із державами-партнерами ми повинні посилити тиск і привести Росію за стіл переговорів", - зазначила глава МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер.

