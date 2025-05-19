УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9919 відвідувачів онлайн
Новини Переговори у Туреччині
586 6

Австрія закликала ЄС співпрацювати із країнами БРІКС для завершення війни в Україні, - Politico

Країни БРІКС можуть вплинути на РФ. Австрія звернулася до ЄС

Європі час розширити свої дипломатичні зусилля та розпочати взаємодію з країнами БРІКС - Бразилією, Індією, Китаєм та іншими - щоб завершити війну в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це йдеться в листі МЗС Австрії, адресованому головній дипломатці ЄС Каї Каллас.

Лист підписали 15 країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція.

В Австрії вважають, що після трьох років війни та невдалих перемовин у Стамбулі варто почати мислити нестандартно та почати взаємодіяти з такими країнами як Китай, Бразилія та Індія.

"Нам потрібен глобальний альянс для припинення вогню. Україна неодноразово демонструвала свою готовність до цього. Тепер Росія має припинити свої невибіркові атаки. Європа не може стояти осторонь: разом із державами-партнерами ми повинні посилити тиск і привести Росію за стіл переговорів", - зазначила глава МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер.

Читайте: Австрія наразі не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих", проте не виключає можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні, - міністерка оборони Таннер

Автор: 

Австрія (1000) БРІКС (67) війна в Україні (5833)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не БРІКС, а БІКС...
показати весь коментар
19.05.2025 16:16 Відповісти
В Австрії вважають, що після трьох років війни та невдалих перемовин у Стамбулі варто почати мислити нестандартно та почати взаємодіяти з такими країнами як Китай, Бразилія та Індія. , ЩО ОЗНАЧАЄ ,ІНШИМИ СЛОВАМИ, ПОСЛАТИ І США І ТРАМПЛІНА НАКУЙ...
показати весь коментар
19.05.2025 16:18 Відповісти
Anschluß! Anschluß! Тільки тепер до Кєтая? Так до Кєтая не візьмуть, доведеться до Бразиліїї, "ґдє і так мноґо дікіх абізян"...
показати весь коментар
19.05.2025 16:18 Відповісти
Тепер Росія має припинити свої невибіркові атаки. Джерело: https://censor.net/ua/n3553070
Ноу комент!
показати весь коментар
19.05.2025 16:22 Відповісти
Мабуть МЗС Австріі забувають про те що країни брикс,це авторитарно-диктаторські країни.На чиєму боці вони будуть(кітай,рашка).Чи можливо Австрійським політикам не дають покоя "лаври" шикльгрубера(гітлера).
показати весь коментар
19.05.2025 16:44 Відповісти
Австрия сольётся с нынешним курсом в пользу параши?
показати весь коментар
19.05.2025 17:03 Відповісти
 
 