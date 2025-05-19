Австрия призвала ЕС сотрудничать со странами БРИКС для завершения войны в Украине, - Politico

Европе пора расширить свои дипломатические усилия и начать взаимодействие со странами БРИКС - Бразилией, Индией, Китаем и другими - чтобы завершить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом говорится в письме МИД Австрии, адресованном главному дипломату ЕС Кайе Каллас.

Письмо подписали 15 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Эстония.

В Австрии считают, что после трех лет войны и неудачных переговоров в Стамбуле стоит начать мыслить нестандартно и начать взаимодействовать с такими странами как Китай, Бразилия и Индия.

"Нам нужен глобальный альянс для прекращения огня. Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к этому. Теперь Россия должна прекратить свои неизбирательные атаки. Европа не может стоять в стороне: вместе с государствами-партнерами мы должны усилить давление и привести Россию за стол переговоров", - отметила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер.

