Австрия призвала ЕС сотрудничать со странами БРИКС для завершения войны в Украине, - Politico

Страны БРИКС могут повлиять на РФ. Австрия обратилась к ЕС

Европе пора расширить свои дипломатические усилия и начать взаимодействие со странами БРИКС - Бразилией, Индией, Китаем и другими - чтобы завершить войну в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом говорится в письме МИД Австрии, адресованном главному дипломату ЕС Кайе Каллас.

Письмо подписали 15 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Эстония.

В Австрии считают, что после трех лет войны и неудачных переговоров в Стамбуле стоит начать мыслить нестандартно и начать взаимодействовать с такими странами как Китай, Бразилия и Индия.

"Нам нужен глобальный альянс для прекращения огня. Украина неоднократно демонстрировала свою готовность к этому. Теперь Россия должна прекратить свои неизбирательные атаки. Европа не может стоять в стороне: вместе с государствами-партнерами мы должны усилить давление и привести Россию за стол переговоров", - отметила глава МИД Австрии Беате Майнл-Райзингер.

Не БРІКС, а БІКС...
19.05.2025 16:16
В Австрії вважають, що після трьох років війни та невдалих перемовин у Стамбулі варто почати мислити нестандартно та почати взаємодіяти з такими країнами як Китай, Бразилія та Індія. , ЩО ОЗНАЧАЄ ,ІНШИМИ СЛОВАМИ, ПОСЛАТИ І США І ТРАМПЛІНА НАКУЙ...
19.05.2025 16:18
Anschluß! Anschluß! Тільки тепер до Кєтая? Так до Кєтая не візьмуть, доведеться до Бразиліїї, "ґдє і так мноґо дікіх абізян"...
19.05.2025 16:18
Ноу комент!
19.05.2025 16:22
Мабуть МЗС Австріі забувають про те що країни брикс,це авторитарно-диктаторські країни.На чиєму боці вони будуть(кітай,рашка).Чи можливо Австрійським політикам не дають покоя "лаври" шикльгрубера(гітлера).
19.05.2025 16:44
Австрия сольётся с нынешним курсом в пользу параши?
19.05.2025 17:03
 
 