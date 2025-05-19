РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8308 посетителей онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине Коалиция желающих
605 6

Австрия пока не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих", однако не исключает возможного участия своих военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Таннер

Клаудия Таннер об Украине

Австрия не исключает своего участия в потенциальный миротворческой миссии в Украине. Однако этот вопрос будет зависеть от мандата миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявила федеральный министр обороны страны Австрии Клаудиа Таннер.

"В конкретном случае миротворческой миссии в Украине это будет зависеть от точного характера мандата, какие возможности могут возникнуть для нашего развертывания и вообще нужно ли наше участие. Но я не исключаю, что мы будем участвовать в миротворческой деятельности в Украине, если до этого дойдет", - говорит она.

Однако пока Австрия не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих". Министр уверяет, что ее страна поддерживает Украину финансово и гуманитарно.

"Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которого совершено нападение", - добавила она.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас достижение 30-дневного режима прекращения огня в Украине остается первоочередной целью Киева и партнеров. О направлении международных войск пока переговоры не ведутся.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша готова логистически поддержать будущую миротворческую миссию в Украине, - посол Лукасевич

Автор: 

Австрия (845) миротворцы (1206)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Австрійські збройні сили станом на 2021 рік налічують приблизно 23 000 військовослужбовців, включаючи 13 000 в Сухопутних військах, 2 500 в ПС та 7 500 в інших допоміжних ролях.

Австрія має населення приблизно 9 мільйонів людей.
показать весь комментарий
19.05.2025 07:32 Ответить
А це до чого?
показать весь комментарий
19.05.2025 08:14 Ответить
Яка може бути участь Австрії в потенційний миротворчій місії в Україні, коли Австрія має таку крихітну армію?
показать весь комментарий
19.05.2025 08:19 Ответить
блін тут же головне участь. пришлють кучку домашніх хлопчиків.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:37 Ответить
Саме найцікавіше те, що ми до цього моменту навіть і не підозрбвали про це. Тобто ця "коаліція охочих" так "ефективно" працює, що нам аж по суті ***** - хто там бере участь, хто ні.
показать весь комментарий
19.05.2025 07:57 Ответить
 
 