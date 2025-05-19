Австрия пока не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих", однако не исключает возможного участия своих военных в потенциальной миротворческой миссии в Украине, - министр обороны Таннер

Австрия не исключает своего участия в потенциальный миротворческой миссии в Украине. Однако этот вопрос будет зависеть от мандата миссии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью немецкому изданию Die Welt заявила федеральный министр обороны страны Австрии Клаудиа Таннер.

"В конкретном случае миротворческой миссии в Украине это будет зависеть от точного характера мандата, какие возможности могут возникнуть для нашего развертывания и вообще нужно ли наше участие. Но я не исключаю, что мы будем участвовать в миротворческой деятельности в Украине, если до этого дойдет", - говорит она.

Однако пока Австрия не участвует в текущих переговорах "коалиции желающих". Министр уверяет, что ее страна поддерживает Украину финансово и гуманитарно.

"Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которого совершено нападение", - добавила она.

Напомним, накануне канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас достижение 30-дневного режима прекращения огня в Украине остается первоочередной целью Киева и партнеров. О направлении международных войск пока переговоры не ведутся.

