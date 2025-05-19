УКР
Австрія наразі не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих", проте не виключає можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні, - міністерка оборони Таннер

Клаудіа Таннер про Україну

Австрія не виключає своєї участі у потенційний миротворчій місії в Україні. Проте це питання буде залежати від мандату місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер.

"У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде", – каже вона.

Проте наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих". Міністерка запевняє, що її країна підтримує Україну фінансово та гуманітарно.

"Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі досягнення 30-денного режиму припинення вогню в Україні залишається першочерговою метою Києва і партнерів. Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща готова логістично підтримати майбутню миротворчу місію в Україні, - посол Лукасевич

Австрійські збройні сили станом на 2021 рік налічують приблизно 23 000 військовослужбовців, включаючи 13 000 в Сухопутних військах, 2 500 в ПС та 7 500 в інших допоміжних ролях.

Австрія має населення приблизно 9 мільйонів людей.
19.05.2025 07:32 Відповісти
А це до чого?
19.05.2025 08:14 Відповісти
Яка може бути участь Австрії в потенційний миротворчій місії в Україні, коли Австрія має таку крихітну армію?
19.05.2025 08:19 Відповісти
блін тут же головне участь. пришлють кучку домашніх хлопчиків.
19.05.2025 08:37 Відповісти
Саме найцікавіше те, що ми до цього моменту навіть і не підозрбвали про це. Тобто ця "коаліція охочих" так "ефективно" працює, що нам аж по суті ***** - хто там бере участь, хто ні.
19.05.2025 07:57 Відповісти
 
 