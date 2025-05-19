Австрія наразі не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих", проте не виключає можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні, - міністерка оборони Таннер

Австрія не виключає своєї участі у потенційний миротворчій місії в Україні. Проте це питання буде залежати від мандату місії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер.

"У конкретному випадку миротворчої місії в Україні це залежатиме від точного характеру мандату, які можливості можуть виникнути для нашого розгортання та чи взагалі потрібна наша участь. Але я не виключаю, що ми будемо брати участь у миротворчій діяльності в Україні, якщо до цього дійде", – каже вона.

Проте наразі Австрія не бере участі у поточних переговорах "коаліції охочих". Міністерка запевняє, що її країна підтримує Україну фінансово та гуманітарно.

"Ми підтримуємо Україну фінансово та гуманітарно. І, звісно, ми були б готові допомогти надати підтримку відповідно до статті 42.7 партнеру по ЄС, на якого здійснено напад", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі досягнення 30-денного режиму припинення вогню в Україні залишається першочерговою метою Києва і партнерів. Про направлення міжнародних військ наразі переговори не ведуться.

