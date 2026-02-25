Украина передала МКС данные о погибших и пострадавших в результате ударов РФ по энергетике
Украина направила в Офис прокурора Международного уголовного суда материалы об атаках РФ на энергообъекты Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года.
Об этом сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Документ подготовили Офис Генпрокурора, СБУ и Межведомственная рабочая группа военных специалистов.
"В течение этого отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством РФ, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины.
Атаки осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования. Их интенсивность превышает вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года", - отметил Кравченко.
Оккупанты поразили всю технологическую цепочку энергосистемы - от генерации до магистральной передачи и распределения.
Повреждены ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. Эта кампания была более системной и разрушительной, чем предыдущие.
Жертвы
"В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибло 11 и ранено 68 гражданских лиц", - отметил генпрокурор, добавив, что атаки имеют признаки преступлений против человечности.
Офис прокурора МУС проинформировали о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях ВС РФ и представителях военно-политического руководства РФ, которые могли отдавать приказы.
"Сообщение направлено для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц РФ, которые уже находятся в фокусе расследования Офиса прокурора МУС, а также с целью установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС.
Работа по сбору и систематизации доказательств продолжается. Они могут быть предоставлены по запросу Офиса Прокурора МУС в порядке, определенном УПК Украины и Римским статутом МУС", - подытожил он.
Удары РФ по энергетике Украины
- Известно, что Россия с начала полномасштабной войны осуществила 5796 атак на энергетику Украины.
- Министр Шмыгаль отметил, что восстановление энергетики Украины требует $90 млрд.
