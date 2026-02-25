РУС
Из-за прекращения поставок электроэнергии Украине Фицо грозит жалоба в прокуратуру

На Фицо планируют подать уголовную жалобу

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру в отношении решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dennik N.

Фицо обвинили в тяжких преступлениях

Лидер партии "Свобода и Солидарность" Бранислав Грёлинг заявил во время пресс-конференции у Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут вменять ряд тяжких нарушений.

Речь идет, в частности, о:

  • злоупотребление полномочиями должностного лица;
  • государственную измену;
  • бесчеловечность;
  • террористический акт;
  • нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Фицо на стороне России

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 февраля заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По его словам, это правило будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Словакию.

Впрочем, заявления Фицо о прекращении аварийной помощи энергосистеме Украины не отразились на коммерческом импорте электроэнергии из стран ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго".

+13
Мало того що Фіцо працює на ворога, так ще й залишив бюджет Словаччини без коштів за продаж електроенергії, які могли б компенсувати ціну за нафту і газ з альтернативних джерел. Потрібно це донести словакам. Ато Фіцо постійно верещить що Україна відбирає в європейців гроші. Але ж насправді і Фіцу і Орбану насрати на свої народи. Даже якщо б у рашистів була дорожча нафта і газ то вони б все одно купували б у рашистів, знайшовши цьому багато виправдань
25.02.2026 01:52 Ответить
+8
Так ! За грати цю гниду !
25.02.2026 01:41 Ответить
+5
Скарга в прокуратуру- довга історія, тим більше, якщо у нього «в доску свій» прокурор. Треба його запрошувати на зустріч, у спілку письменників.
25.02.2026 02:08 Ответить
Не за грати, а просто доробити те, що недоробили в 2024-му...
25.02.2026 07:43 Ответить
напрямок шляху вірний
25.02.2026 02:16 Ответить
Використай свої заяви в туалеті!!!
25.02.2026 02:18 Ответить
Така істерика Вітюші та Фіцо викликана тим, що мають зиск на нафтових цінах.
25.02.2026 04:07 Ответить
Фіцо буде з кічі писати маляви на кічу Орбану.
25.02.2026 06:01 Ответить
орбан засцав перекрити електрику
25.02.2026 06:19 Ответить
головне розголос ,а там діло піде ,не словацький суд так ЄС суд засудить його
25.02.2026 06:18 Ответить
Хай вдавиться. Я якось обійдусь без його подачок.
25.02.2026 06:58 Ответить
У Словаків є сусід - Румунія, я до того, в них є чудовий досвід боротьби з диктаторами.
25.02.2026 09:10 Ответить
 
 