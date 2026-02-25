Из-за прекращения поставок электроэнергии Украине Фицо грозит жалоба в прокуратуру

Словацкая оппозиционная парламентская партия "Свобода и Солидарность" планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру в отношении решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

Фицо обвинили в тяжких преступлениях

Лидер партии "Свобода и Солидарность" Бранислав Грёлинг заявил во время пресс-конференции у Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут вменять ряд тяжких нарушений.

Речь идет, в частности, о:

злоупотребление полномочиями должностного лица;

государственную измену;

бесчеловечность;

террористический акт;

нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Фицо на стороне России

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер "открывает новый фронт против Украины" на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

"Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света", - отметил он.

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии в Украину

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 23 февраля заявил, что его страна прекращает оказывать аварийную помощь электроэнергией Украине из-за остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

По его словам, это правило будет действовать до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Словакию.

Впрочем, заявления Фицо о прекращении аварийной помощи энергосистеме Украины не отразились на коммерческом импорте электроэнергии из стран ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе оператора энергосистемы Украины НЭК "Укрэнерго".

