Через припинення постачання електроенергії Україні Фіцо загрожує скарга до прокуратури

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" планує подати кримінальну скаргу до прокуратури щодо рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik N.

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Фіцо звинуватили у тяжких злочинах

Лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грьолінг заявив під час пресконференції біля Генпрокуратури Словаччини, що у скарзі прем’єру закидатимуть низку тяжких порушень.

Йдеться, зокрема, про:

зловживання повноваженнями посадовця;

державну зраду;

нелюдяність;

терористичний акт;

порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Фіцо на боці Росії

Депутат Кароль Галек заявив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

За словами політика, припинення аварійних поставок електроенергії може мати критичні наслідки.

"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", - зазначив він.

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Словаччина припиняє екстрені постачання електроенергії в Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 23 лютого заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

За його словами, це правило триватиме до того часу, коли Україна відновить транзит нафти до Словаччини.

Втім заяви Фіцо про припинення аварійної допомоги енергосистемі України не позначилися на комерційному імпорті електроенергії з країн ЄС. Про це повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

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