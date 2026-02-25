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Новини Фіцо не хоче допомагати Україні Заяви Фіцо про Україну
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Через припинення постачання електроенергії Україні Фіцо загрожує скарга до прокуратури

На Фіцо планують подати кримінальну скаргу

Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" планує подати кримінальну скаргу до прокуратури щодо рішення прем’єр-міністра Роберта Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Dennik N.

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Фіцо звинуватили у тяжких злочинах

Лідер партії "Свобода і Солідарність" Браніслав Грьолінг заявив під час пресконференції біля Генпрокуратури Словаччини, що у скарзі прем’єру закидатимуть низку тяжких порушень.

Йдеться, зокрема, про:

  • зловживання повноваженнями посадовця;
  • державну зраду;
  • нелюдяність;
  • терористичний акт;
  • порушення обов’язків при управлінні державним майном.

Фіцо на боці Росії

Депутат Кароль Галек заявив, що, на його думку, словацький прем’єр "відкриває новий фронт проти України" на боці Росії.

За словами політика, припинення аварійних поставок електроенергії може мати критичні наслідки.

"Може статися так, що у лікарні, де оперуватимуть поранених після російського удару, не буде світла", - зазначив він.

Також читайте: Словацька опозиція заявила, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

Словаччина припиняє екстрені постачання електроенергії в Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 23 лютого заявив, що його країна припиняє надавати аварійну допомогу електроенергією Україні через зупинення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

За його словами, це правило триватиме до того часу, коли Україна відновить транзит нафти до Словаччини.

Втім заяви Фіцо про припинення аварійної допомоги енергосистемі України не позначилися на комерційному імпорті електроенергії з країн ЄС. Про це повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

Також читайте: Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет підтримки енергетики України на 100 мільйонів євро

Автор: 

кримінальна справа (518) енергетика (3829) Фіцо Роберт (364)
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Топ коментарі
+13
Мало того що Фіцо працює на ворога, так ще й залишив бюджет Словаччини без коштів за продаж електроенергії, які могли б компенсувати ціну за нафту і газ з альтернативних джерел. Потрібно це донести словакам. Ато Фіцо постійно верещить що Україна відбирає в європейців гроші. Але ж насправді і Фіцу і Орбану насрати на свої народи. Даже якщо б у рашистів була дорожча нафта і газ то вони б все одно купували б у рашистів, знайшовши цьому багато виправдань
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25.02.2026 01:52 Відповісти
+8
Так ! За грати цю гниду !
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25.02.2026 01:41 Відповісти
+5
Скарга в прокуратуру- довга історія, тим більше, якщо у нього «в доску свій» прокурор. Треба його запрошувати на зустріч, у спілку письменників.
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25.02.2026 02:08 Відповісти
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Так ! За грати цю гниду !
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25.02.2026 01:41 Відповісти
Не за грати, а просто доробити те, що недоробили в 2024-му...
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25.02.2026 07:43 Відповісти
Мало того що Фіцо працює на ворога, так ще й залишив бюджет Словаччини без коштів за продаж електроенергії, які могли б компенсувати ціну за нафту і газ з альтернативних джерел. Потрібно це донести словакам. Ато Фіцо постійно верещить що Україна відбирає в європейців гроші. Але ж насправді і Фіцу і Орбану насрати на свої народи. Даже якщо б у рашистів була дорожча нафта і газ то вони б все одно купували б у рашистів, знайшовши цьому багато виправдань
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25.02.2026 01:52 Відповісти
Скарга в прокуратуру- довга історія, тим більше, якщо у нього «в доску свій» прокурор. Треба його запрошувати на зустріч, у спілку письменників.
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25.02.2026 02:08 Відповісти
напрямок шляху вірний
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25.02.2026 02:16 Відповісти
Використай свої заяви в туалеті!!!
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25.02.2026 02:18 Відповісти
Така істерика Вітюші та Фіцо викликана тим, що мають зиск на нафтових цінах.
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25.02.2026 04:07 Відповісти
Фіцо буде з кічі писати маляви на кічу Орбану.
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25.02.2026 06:01 Відповісти
орбан засцав перекрити електрику
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25.02.2026 06:19 Відповісти
головне розголос ,а там діло піде ,не словацький суд так ЄС суд засудить його
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25.02.2026 06:18 Відповісти
Хай вдавиться. Я якось обійдусь без його подачок.
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25.02.2026 06:58 Відповісти
У Словаків є сусід - Румунія, я до того, в них є чудовий досвід боротьби з диктаторами.
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25.02.2026 09:10 Відповісти
 
 