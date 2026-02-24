Новини Ринок електроенергії
Заяви Фіцо не вплинули на комерційний імпорт електроенергії в Україну, – "Укренерго"

Заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про припинення аварійної допомоги енергосистемі України не позначилися на комерційному імпорті електроенергії з країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі оператора енергосистеми України НЕК "Укренерго".

"Імпорт електроенергії здійснюється з усіх сусідніх з Україною держав ЄС та Молдови, відповідно до результатів аукціонів з розподілу доступної пропускної спроможності міждержавних перетинів", – зазначили в компанії.

Як повідомлялося, напередодні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна припинить надавати аварійну допомогу електроенергією для України через зупинку транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба".

У відповідь в "Укренерго" заявили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини ніяк не вплине на ситуацію в об'єднаній енергосистемі України. В компанії нагадали, що востаннє Україна просила про аварійну допомогу у Словаччини понад місяць тому і в дуже обмеженому обсязі.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також погрожував припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба". Втім, згодом очільник МЗС цієї країни Петер Сійярто заявив, що у припиненні експорту електроенергії в Україну потрібна "особлива обережність" нібито через турботу про угорців, які мешкають на Закарпатті.

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

ти хоч сам зрозумів шо ти накалякав ?
24.02.2026 14:57 Відповісти
нічого особистого ,тільки бізнес
24.02.2026 14:54 Відповісти
Спроба мафії +Фіцо = обідрати Україну і її населення на енергетиці - не на часі.
геня гаффнющенко - ще не втік і не відкупився, бігбордів кругом - море, і шансів повисіти там (ні ні - не фоторгафією) за яйця вниз головою - досить багато.
От дЕФФективні менеджери і антиукраїнський (зареєстрований в державі Україна) енергетичний піЗДнес і мовчить. Дивиться на бігборди.
А то на фоні чуток і хатєлок про вибори бояться побачити там СЕБЕ.
Ну і далі - про екологію. Верби сохнуть, бігборди іржавіють - ПРОРА їх обновити - москалями, депутатами, ефективними менеджерами, корабельними соснами і РЕШТОЮ медіагіффнометами.
24.02.2026 14:54 Відповісти
Звичайно не вплинуло, поки що платіжки за світло не прийшли
24.02.2026 14:44 Відповісти
а шо с платіжками ,в мене все нормально
24.02.2026 14:58 Відповісти
24.02.2026 14:54 Відповісти
24.02.2026 14:57 Відповісти
Ключове -КОМЕРЦІЙНИЙ ЕКСПОРТ - КОМУ ЦЕ??
24.02.2026 15:04 Відповісти
Смердить від енергетики як і від політики(((((
24.02.2026 15:09 Відповісти
Фиця електрику буде у комору складати до кращих часів. На зло бабусі відморожу вуха.
24.02.2026 17:34 Відповісти
Заяви Фіцо взагалі ні на що не вплинули, відсосав по повній програмі кацапськитй холуй!
24.02.2026 17:41 Відповісти

