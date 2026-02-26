РУС
Новости Удар россиян по Полтавщине
956 0

Рашисты нанесли удар по Полтавской области: повреждены объекты промышленного предприятия

Атака шахидов на Полтавскую область: что известно о последствиях?

Российские оккупанты атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждены объекты промышленного предприятия.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. По информации ГСЧС, пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы", - говорится в сообщении.

В Лубенском районе повреждены частное домовладение и линия электропередач.

Без света – 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Обстрел 26 февраля 2026 года

