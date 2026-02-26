Рашисты нанесли удар по Полтавской области: повреждены объекты промышленного предприятия
Российские оккупанты атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждены объекты промышленного предприятия.
Об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивныч, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"В результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. По информации ГСЧС, пожары, возникшие в результате атаки, ликвидированы", - говорится в сообщении.
В Лубенском районе повреждены частное домовладение и линия электропередач.
Без света – 18209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Обстрел 26 февраля 2026 года
- Ночью РФ атаковала Харьковскую область, 14 человек пострадали, в том числе ребенок.
- Оккупанты нанесли удар по Запорожью, в результате чего ранены 7 человек.
- В Кривом Роге "шахед" попал в пятиэтажку.
- В Киеве фиксируют последствия ударов в трех районах столицы.
- В Кировоградской области российские дроны атаковали жилой сектор.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль