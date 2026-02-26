Враг ночью атаковал Харьковскую область: 14 человек пострадали, среди них ребенок
В ночь на 26 февраля российские захватчики массированно атаковали Харьков 17 БПЛА и двумя ракетами. В Харьковском районе под ударом вражеских БПЛА оказалась Рай-Оленевка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"14 человек пострадали в Харькове и в с. Рай-Оленевка во время вражеской массированной атаки", - говорится в сообщении.
Удары по Харькову
Под вражеской атакой этой ночью оказались Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы города.
"В результате попаданий двух баллистических ракет и группы БПЛА типа "Шахед" по Киевскому и Шевченковскому районам города повреждены многоквартирные жилые дома, частный сектор, оборваны провода контактных сетей, перебит газопровод", - сообщил городской голова Игорь Терехов.
- В Шевченковском районе прямой попадание по жилой многоэтажке. Один из ударов этой ночью пришелся по Центральному парку.
- В Слободском районе на месте вражеского удара пожар. Еще один частный дом полностью разрушен в Слободском районе. Один человек там пострадал, под завалами могут находиться еще люди.
- В Салтовском районе вражеским ударом разрушен частный жилой дом. На месте пожар и завалы.
"Количество пострадавших от вражеского обстрела города на данный момент - 7 человек", - сообщил Терехов.
