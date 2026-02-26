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На Виннитчине в результате удара российских БПЛА повреждены 20 жилых домов: выбиты окна, треснули стены. ФОТОрепортаж
Утром 26 февраля Винницкая область оказалась под массированной воздушной атакой врага. Россияне атаковали регион беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОВА Наталья Заболотная.
"Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадали в результате вражеского обстрела
Выбиты окна и двери, повреждены крыши. В некоторых помещениях треснули стены", - говорится в сообщении.
В результате российской атаки пострадала женщина. Заболотная подчеркнула, что ей уже оказывается необходимая помощь.
Последствия вражеской атаки
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