На Виннитчине в результате удара российских БПЛА повреждены 20 жилых домов: выбиты окна, треснули стены. ФОТОрепортаж

Утром 26 февраля Винницкая область оказалась под массированной воздушной атакой врага. Россияне атаковали регион беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила начальник ОВА Наталья Заболотная.

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"Около 20 жилых домов в Винницкой области пострадали в результате вражеского обстрела

Выбиты окна и двери, повреждены крыши. В некоторых помещениях треснули стены", - говорится в сообщении.

В результате российской атаки пострадала женщина. Заболотная подчеркнула, что ей уже оказывается необходимая помощь.

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Последствия вражеской атаки











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