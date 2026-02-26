Около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику на Харьковщине

В Богодуховском районе Харьковской области зафиксировано попадание по энергетическим объектам, вследствие чего произошло отключение электроэнергии.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары по энергетике

Он отметил, что продолжаются работы по устранению последствий утреннего вражеского обстрела г. Харьков и Харьковского района.

"Оккупанты продолжают бить по Харьковской области в течение всего дня. Сейчас есть попадания по энергетическим объектам в Богодуховском районе, вследствие чего около 20 тысяч человек остались без электроснабжения", - рассказал он.

Читайте: Комбинированная массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в шести областях, - Минэнерго

По словам Синегубова, все силы направлены на ликвидацию последствий. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать электроэнергию людям.

Эвакуация в Харьковской области

Сообщается, что более 300 населенных пунктов области - под эвакуацией, 25 из них - в принудительном порядке для семей с детьми. За сутки вывозят в среднем до 50 человек.

Смотрите также: Враг ночью атаковал Харьковскую область: 14 человек пострадали, среди них ребенок. ФОТОрепортаж

Глава ОВА отметил, что эвакуированным предоставляется временное жилье, медицинская помощь, помогают оформить документы, получить финансовую и гуманитарную помощь.