Около 20 тыс. человек остались без света из-за атак РФ на энергетику на Харьковщине
В Богодуховском районе Харьковской области зафиксировано попадание по энергетическим объектам, вследствие чего произошло отключение электроэнергии.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Удары по энергетике
Он отметил, что продолжаются работы по устранению последствий утреннего вражеского обстрела г. Харьков и Харьковского района.
"Оккупанты продолжают бить по Харьковской области в течение всего дня. Сейчас есть попадания по энергетическим объектам в Богодуховском районе, вследствие чего около 20 тысяч человек остались без электроснабжения", - рассказал он.
По словам Синегубова, все силы направлены на ликвидацию последствий. Работы будут продолжаться круглосуточно, пока не удастся подать электроэнергию людям.
Эвакуация в Харьковской области
Сообщается, что более 300 населенных пунктов области - под эвакуацией, 25 из них - в принудительном порядке для семей с детьми. За сутки вывозят в среднем до 50 человек.
Глава ОВА отметил, что эвакуированным предоставляется временное жилье, медицинская помощь, помогают оформить документы, получить финансовую и гуманитарную помощь.
