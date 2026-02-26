Комбинированная массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в шести областях, - Минэнерго

Из-за массированной атаки России в ночь на 26 февраля и сегодня утром часть потребителей в нескольких областях Украины остается без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Ночью и утром враг осуществил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала объект энергетики на юге Одесской области

Восстановительные работы

Отмечается, что везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в строй.

Читайте также: Зеленский анонсировал стратегию энергозащиты до 1 марта

Графики отключений

Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности.

Читайте: Украина передала МКС данные о погибших и пострадавших в результате ударов РФ по энергетике