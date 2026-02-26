Комбинированная массированная атака РФ на энергетическую инфраструктуру: есть отключение электроэнергии в шести областях, - Минэнерго
Из-за массированной атаки России в ночь на 26 февраля и сегодня утром часть потребителей в нескольких областях Украины остается без электроснабжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Что известно?
"Ночью и утром враг осуществил комбинированную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. В результате часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения", - говорится в сообщении.
Восстановительные работы
Отмечается, что везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в строй.
Графики отключений
Сегодня в большинстве регионов вынужденно действуют почасовые отключения, а для предприятий - графики ограничения мощности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль