Комбінована масована атака РФ на енергетичну інфраструктуру: є знеструмлення у шести областях, - Міненерго
Через російську масовану атаку в ніч на 26 лютого та сьогодні вранці частина споживачів у кількох областях України залишається без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Що відомо?
"Вночі та вранці ворог здійснив комбіновану масовану атаку на енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України. Внаслідок чого частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Запорізькій, Полтавській та Харківській областях залишається без електропостачання", - йдеться в повідомленні.
Відновлювальні роботи
Зазначається, що скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.
Графіки відключень
Сьогодні у більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а для підприємств - графіки обмеження потужності.
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