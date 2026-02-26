Близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині
У Богодухівському районі Харківської області зафіксовано влучання по енергетичних об’єктах, унаслідок чого є знеструмлення.
Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Удари по енергетиці
Він зазначив, що тривають роботи з усунення наслідків ранкового ворожого обстрілу м. Харків і Харківського району.
"Окупанти продовжують бити по Харківщині протягом усього дня. Наразі є влучання по енергетичних об’єктах у Богодухівському районі, внаслідок чого близько 20 тисяч людей залишилися без електропостачання", - розповів він.
За словами Синєгубова, усі сили спрямовані на ліквідацію наслідків. Роботи триватимуть цілодобово, поки не вдасться подати електроенергію людям.
Евакуація на Харківщині
Повідомляється, що понад 300 населених пунктів області - під евакуацією, 25 із них - у примусовий спосіб для сімей із дітьми. За добу вивозять у середньому до 50 людей.
Голова ОВА зазначив, що евакуйованим надається тимчасове житло, медична допомога, допомагають оформити документи, отримати фінансову та гуманітарну допомогу.
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