Близько 20 тис. осіб залишилися без світла через атаки РФ на енергетику на Харківщині

У Богодухівському районі Харківської області зафіксовано влучання по енергетичних об’єктах, унаслідок чого є знеструмлення.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Удари по енергетиці

Він зазначив, що тривають роботи з усунення наслідків ранкового ворожого обстрілу м. Харків і Харківського району.

"Окупанти продовжують бити по Харківщині протягом усього дня. Наразі є влучання по енергетичних об’єктах у Богодухівському районі, внаслідок чого близько 20 тисяч людей залишилися без електропостачання", - розповів він.

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За словами Синєгубова, усі сили спрямовані на ліквідацію наслідків. Роботи триватимуть цілодобово, поки не вдасться подати електроенергію людям.

Евакуація на Харківщині

Повідомляється, що понад 300 населених пунктів області - під евакуацією, 25 із них - у примусовий спосіб для сімей із дітьми. За добу вивозять у середньому до 50 людей.

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Голова ОВА зазначив, що евакуйованим надається тимчасове житло, медична допомога, допомагають оформити документи, отримати фінансову та гуманітарну допомогу.