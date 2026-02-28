Россияне ночью атаковали Днепр, в одном из районов вспыхнул пожар

В ночь на субботу, 28 февраля, российские захватчики атаковали Днепр ударными беспилотниками. В одном из районов города возник пожар.

Об этом в Telegram сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

После 5 часов утра местные СМИ и паблики сообщали о взрывах в Днепре. Впоследствии Ганжа сообщил об атаке на город и пожаре.

По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Другие обстрелы Днепра

Отметим, что в ночь на 17 февраля российская армия нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области, повреждения зафиксировали в пяти районах.

Как сообщил Александр Ганжа, в Днепре в результате атаки РФ были повреждены частное предприятие, административные здания, дома и автомобили. В одном из районов города возник пожар.

