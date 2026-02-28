Враг атаковал железнодорожную станцию на Днепропетровщине: травмирован машинист. ФОТО

Ночью враг атаковал беспилотниками одну из станций в Днепропетровской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

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Травмирован машинист

Как отмечается, в результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное. На месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия.

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Движение поездов остается стабильным

"Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране. Несмотря на это, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз", - добавил министр.

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