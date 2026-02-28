Враг атаковал железнодорожную станцию на Днепропетровщине: травмирован машинист. ФОТО
Ночью враг атаковал беспилотниками одну из станций в Днепропетровской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Травмирован машинист
Как отмечается, в результате удара по электровозу травмирован машинист. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние стабильное. На месте попадания возник пожар. Экстренные службы оперативно ликвидируют последствия.
Движение поездов остается стабильным
"Это очередная попытка России сорвать работу гражданской логистики. Враг системно атакует инфраструктуру, которая обеспечивает движение, эвакуацию и снабжение по всей стране. Несмотря на это, движение поездов остается стабильным и осуществляется по графику. Железная дорога продолжает работать, обеспечивая сообщение даже в условиях постоянных угроз", - добавил министр.
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