Ворог атакував залізничну станцію на Дніпропетровщині: травмовано машиніста. ФОТО
Уночі ворог атакував безпілотниками одну зі станцій на Дніпропетровщині.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Травмовано машиніста
Як зазначається, внаслідок удару по електровозу травмовано машиніста. Йому надано всю необхідну медичну допомогу, стан стабільний. На місці влучання виникла пожежа. Екстрені служби оперативно ліквідовують наслідки.
Рух поїздів залишається стабільним
"Це чергова спроба росії зірвати роботу цивільної логістики. Ворог системно атакує інфраструктуру, яка забезпечує рух, евакуацію та постачання по всій країні. Попри це, рух поїздів залишається стабільним і здійснюється за графіком. Залізниця продовжує працювати, забезпечуючи сполучення навіть в умовах постійних загроз", - додав міністр.
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