"Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, на Харківщині вдарили по дитячій залізниці".

У ніч на 26 лютого російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, а також влучили по території дитячої залізниці на Харківщині.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах.

Критична та цивільна інфраструктура

Серед цілей ворога – критична та цивільна інфраструктура. Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

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У Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі. У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Залізнична інфраструктура

За словами Кулеби, ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині.

Крім того, вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих.

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"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення", - наголосив міністр.

Відновлення

Він додав, що усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем.

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