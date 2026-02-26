УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7597 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
889 1

Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, на Харківщині вдарили по дитячій залізниці

Удари РФ по залізниці

У ніч на 26 лютого російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, а також влучили по території дитячої залізниці на Харківщині.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах.

Критична та цивільна інфраструктура

Серед цілей ворога – критична та цивільна інфраструктура. Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.

Також читайте: Зеленський про нову тактику масованих ударів РФ: Мішенями стають об’єкти логістики та водопостачання

У Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі. У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.

Залізнична інфраструктура

За словами Кулеби, ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині.

Крім того, вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих.

Також дивіться: Ворог атакує логістику України: завдає ударів по портах і залізниці. ФОТО

"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення", - наголосив міністр.

Відновлення

Він додав, що усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем.

Також дивіться: Ворог атакував залізничну інфраструктуру в чотирьох областях: пошкоджено локомотиви, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Автор: 

залізниця (1734) обстріл (34320) Кулеба Олексій (320)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, на Харківщині вдарили по дитячій залізниці".
Пора вдарити по їхній,яку вони збудували на окупованих, для воєнних перевезень, Ростов-Крим. Бо це,ніби недоторкана.
показати весь коментар
26.02.2026 12:58 Відповісти
 
 