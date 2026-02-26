Росіяни атакували залізничну інфраструктуру у трьох областях, на Харківщині вдарили по дитячій залізниці
У ніч на 26 лютого російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, а також влучили по території дитячої залізниці на Харківщині.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, уночі росія знову здійснила масовану комбіновану атаку дронами та ракетами по українських містах і громадах.
Критична та цивільна інфраструктура
Серед цілей ворога – критична та цивільна інфраструктура. Під ударом були Харківщина, Миколаївщина, Вінниччина, Запоріжжя, Київ та область, Кривий Ріг, Полтавщина, Донеччина.
У Запорізькій області внаслідок ворожих атак одна людина загинула, є постраждалі. У самому Запоріжжі через знеструмлення тимчасово призупинено теплопостачання в частині міста. Задіяні резервні джерела живлення.
Залізнична інфраструктура
За словами Кулеби, ворог знову атакував залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині.
Крім того, вночі БпЛА вдарив по території дитячої залізниці у Харківській області. На щастя, без постраждалих.
"Агресор свідомо б’є по об’єктах, від яких залежить щоденне життя людей – тепло, світло, вода, транспорт. Це цілеспрямований терор проти цивільного населення", - наголосив міністр.
Відновлення
Він додав, що усі профільні служби працюють на місцях. Триває відновлення та стабілізація систем.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пора вдарити по їхній,яку вони збудували на окупованих, для воєнних перевезень, Ростов-Крим. Бо це,ніби недоторкана.