Россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях, в Харьковской области ударили по детской железной дороге
В ночь на 26 февраля российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях, а также по территории детской железной дороги в Харьковской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью Россия снова осуществила массированную комбинированную атаку дронами и ракетами по украинским городам и общинам.
Критическая и гражданская инфраструктура
Среди целей врага – критическая и гражданская инфраструктура. Под ударом оказались Харьковская, Николаевская, Винницкая, Запорожская области, Киев и область, Кривой Рог, Полтавская, Донецкая области.
В Запорожской области в результате вражеских атак один человек погиб, есть пострадавшие. В самом Запорожье из-за отключения электроэнергии временно приостановлено теплоснабжение в части города. Задействованы резервные источники питания.
Железнодорожная инфраструктура
По словам Кулебы, враг снова атаковал железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.
Кроме того, ночью БПЛА нанес удар по территории детской железной дороги в Харьковской области. К счастью, без пострадавших.
"Агрессор сознательно бьет по объектам, от которых зависит повседневная жизнь людей – тепло, свет, вода, транспорт. Это целенаправленный террор против гражданского населения", – подчеркнул министр.
Восстановление
Он добавил, что все профильные службы работают на местах. Продолжается восстановление и стабилизация систем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пора вдарити по їхній,яку вони збудували на окупованих, для воєнних перевезень, Ростов-Крим. Бо це,ніби недоторкана.