Під атаками РФ перебували три райони Дніпропетровщини: двоє поранених
Упродовж дня 28 лютого російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Нікопольський район
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська і Марганецька громади.
Пошкоджені підприємства, багатоповерхівки та приватний будинок. Горіли автівки і гараж.
Синельниківський
У Шахтарському та Покровській громаді, що на Синельниківщині, понівечені з десяток осель та екскаватори.
Унаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків.
Криворізький район
На Криворіжжі ворог атакував Зеленодольську громаду.
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