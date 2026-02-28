Під атаками РФ перебували три райони Дніпропетровщини: двоє поранених

Упродовж дня 28 лютого російські війська майже 50 разів атакували Нікопольський, Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області із застосуванням безпілотників, артилерії та авіабомб.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нікопольський район

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська і Марганецька громади.

Пошкоджені підприємства, багатоповерхівки та приватний будинок. Горіли автівки і гараж.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський "шахед" упав за 10 метрів від будинку мера Дніпра Філатова. ФОТО

Синельниківський

У Шахтарському та Покровській громаді, що на Синельниківщині, понівечені з десяток осель та екскаватори.

Унаслідок обстрілів поранені двоє чоловіків.

Також читайте: РФ бреше про "успіхи" в районі н.п. Біляківка на Дніпропетровщині, - 9 армійський корпус

Криворізький район

На Криворіжжі ворог атакував Зеленодольську громаду.

Також дивіться: Ворог атакував залізничну станцію на Дніпропетровщині: травмовано машиніста. ФОТО