Російський "шахед" упав за 10 метрів від будинку мера Дніпра Філатова. ФОТО
У ніч проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро ударними дронами, пошкоджено будинок мера міста Бориса Філатова.
Про це він повідомив у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.
Філатов про "шахед"
За його словами, збитий "шахед" впав у 10 метрах від його приватного будинку.
"Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", - повідомив Філатов.
Він зауважив, що не натякає на замах, оскільки у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці й ворожий дрон може впасти будь-де. Також мер спростував домисли, що "наводить вогонь", розголошуючи своє місцеперебування. Він додав, що в мільйонному місті кожен другий знає, де саме мешкає очільник міста.
Обстріли Дніпропетровщини
- Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок нічної атаки на Дніпро понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки, поранений чоловік.
Топ коментарі
+23 Леонид Тищенко #456549
показати весь коментар28.02.2026 13:20 Відповісти Посилання
+13 Anastasiya Lebiga
показати весь коментар28.02.2026 13:27 Відповісти Посилання
+7 Серый Вовк
показати весь коментар28.02.2026 13:53 Відповісти Посилання
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маск!
ти що в очі довбишся?
філатову забор паламалі!!!
терміново все відключай!!!