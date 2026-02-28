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Новини Фото Атака безпілотників на Дніпро
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Російський "шахед" упав за 10 метрів від будинку мера Дніпра Філатова. ФОТО

У ніч проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро ударними дронами, пошкоджено будинок мера міста Бориса Філатова.

Про це він повідомив у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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Філатов про "шахед"

За його словами, збитий "шахед" впав у 10 метрах від його приватного будинку.

"Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", - повідомив Філатов.

Він зауважив, що не натякає на замах, оскільки у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці й ворожий дрон може впасти будь-де. Також мер спростував домисли, що "наводить вогонь", розголошуючи своє місцеперебування. Він додав, що в мільйонному місті кожен другий знає, де саме мешкає очільник міста.

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Обстріл Дніпра 28 лютого - пошкоджено будинок Філатова
Обстріл Дніпра 28 лютого - пошкоджено будинок Філатова

Обстріли Дніпропетровщини

  • Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок нічної атаки на Дніпро понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки, поранений чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вночі атакували Дніпро, в одному з районів спалахнула пожежа

Обстріл Дніпра 28 лютого - пошкоджено будинок Філатова
Обстріл Дніпра 28 лютого - пошкоджено будинок Філатова

Автор: 

Дніпро (3560) Філатов Борис (482) Шахед (2249) Дніпропетровська область (5102) Дніпровський район (415)
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Топ коментарі
+23
Пошана пану Філатову .
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28.02.2026 13:20 Відповісти
+13
Мер Дніпра відбувся легким переляком, проте компенсації, мабуть, тепер вистачить ща на одину таку собі "хатиночку".
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28.02.2026 13:27 Відповісти
+7
я бы сказал, возле одного из домов мэра...
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28.02.2026 13:53 Відповісти
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Ну це вже вааще
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28.02.2026 13:18 Відповісти
Пошана пану Філатову .
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28.02.2026 13:20 Відповісти
Мер Дніпра відбувся легким переляком, проте компенсації, мабуть, тепер вистачить ща на одину таку собі "хатиночку".
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28.02.2026 13:27 Відповісти
якась бомжатна хатинка, одна з сотні відволікаючих цілей
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28.02.2026 13:40 Відповісти
яке співпадіння, що не має жодного уламка шахеда, а стіна таки впала...може підмило?
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28.02.2026 13:47 Відповісти
Ти не знаєш, що СОГ збирає всі уламки, для документації злочинів рашистської *********?
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28.02.2026 14:13 Відповісти
я бы сказал, возле одного из домов мэра...
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28.02.2026 13:53 Відповісти
кацап є кацап
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28.02.2026 13:55 Відповісти
так, кацап виконує наказ. мав би наказ влучити - влучив би. цитуючи *****, але ж правда. так само і з Кімом - не хочуть знищити просто. А і з Зе, так це просто пісня, в Херсоні просто реально в футболочці їздило з відосиками, і орки з повітря бачили все.
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28.02.2026 14:15 Відповісти
Ой вей
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28.02.2026 13:55 Відповісти
одним борухом було би менше
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28.02.2026 15:12 Відповісти
афігєть!
маск!
ти що в очі довбишся?
філатову забор паламалі!!!
терміново все відключай!!!
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28.02.2026 16:02 Відповісти
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28.02.2026 16:47 Відповісти
Ще більше тротуарної плитки змушені будуть перекласти. На ремонт...
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28.02.2026 18:23 Відповісти
🤣🤣🤣
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28.02.2026 20:01 Відповісти
Показали б будинок страждальця, якщо це не державна таємниця.
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28.02.2026 20:51 Відповісти
Наші масово відновлюють шахеди та гербери,хто скаже для чого вони їх використовують?Думка про знищення власних(заважаючих) з'явилась давно,але підтверджень не було.От де їх використали?
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01.03.2026 11:33 Відповісти
 
 