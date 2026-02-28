Російський "шахед" упав за 10 метрів від будинку мера Дніпра Філатова. ФОТО

У ніч проти 28 лютого російські війська атакували Дніпро ударними дронами, пошкоджено будинок мера міста Бориса Філатова.

Про це він повідомив у соцмережі, передає Цензор.НЕТ.

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Філатов про "шахед"

За його словами, збитий "шахед" впав у 10 метрах від його приватного будинку.

"Не в 100, не в 500, не десь там на обрії. В 10-ти. Ситуацію тут врятувала звичайна товста підпірна стінка", - повідомив Філатов.

Він зауважив, що не натякає на замах, оскільки у прифронтовому Дніпрі кожен може опинитися на його місці й ворожий дрон може впасти будь-де. Також мер спростував домисли, що "наводить вогонь", розголошуючи своє місцеперебування. Він додав, що в мільйонному місті кожен другий знає, де саме мешкає очільник міста.

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Обстріли Дніпропетровщини

Нагадаємо, очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок нічної атаки на Дніпро понівечені транспортна інфраструктура і багатоповерхівки, поранений чоловік.

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