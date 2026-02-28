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Новини Наступ РФ на Дніпропетровщині
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РФ бреше про "успіхи" в районі н.п. Біляківка на Дніпропетровщині, - 9 армійський корпус

Біляківка карта

Інформація, яка поширюється російською стороною про нібито досягнення чи "успіхи" в районі н.п. Біляківка Дніпропетровської області, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 9 армійський корпус.

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Інформаційні вкиди РФ

На тлі відсутності реальних результатів на полі бою противник традиційно намагається компенсувати це інформаційними вкидами про вигадані "перемоги".

"Підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на цьому напрямку. Ситуація перебуває під контролем, здійснюється системна робота із завдання противнику втрат у живій силі та техніці.

Також читайте: ЗСУ контратакують на Олександрівському напрямку, стримуючи просування РФ до Дніпропетровщини, - Сили оборони півдня

Просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації", - наголошують у 9 армійському корпусі.

Що передувало?

Як повідомлялося, розвідгрупи 132 батальйону прорвали лінію оборони військ РФ на Олександрівському напрямку.

Автор: 

бойові дії (5926) Дніпропетровська область (5102) Синельниківський район (552) Біляківка (1)
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Если разведгруппы то это не прорыв вовсе ,п скорее инфильтрация как и у кацапов
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28.02.2026 13:42 Відповісти
Брешуть то вони брешуть, но по-факту вони діють у Дніпропетровській області.
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28.02.2026 13:51 Відповісти
Офіційні джерела і є самі пиз@ливі джерела. Їм довіряти не треба
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28.02.2026 13:54 Відповісти
Постійно читаю ростг і ніде нічого не чув про якусь Біляківку яку взяли.
Давайте посилання на новину хто і де написав, а ми чомусь починаємо виправдовуватися.
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28.02.2026 16:18 Відповісти
 
 