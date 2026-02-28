РФ бреше про "успіхи" в районі н.п. Біляківка на Дніпропетровщині, - 9 армійський корпус

Інформація, яка поширюється російською стороною про нібито досягнення чи "успіхи" в районі н.п. Біляківка Дніпропетровської області, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 9 армійський корпус.

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Інформаційні вкиди РФ

На тлі відсутності реальних результатів на полі бою противник традиційно намагається компенсувати це інформаційними вкидами про вигадані "перемоги".

"Підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати визначені завдання на цьому напрямку. Ситуація перебуває під контролем, здійснюється системна робота із завдання противнику втрат у живій силі та техніці.

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Просимо орієнтуватися виключно на офіційні джерела інформації", - наголошують у 9 армійському корпусі.

Що передувало?

Як повідомлялося, розвідгрупи 132 батальйону прорвали лінію оборони військ РФ на Олександрівському напрямку.