Розвідгрупи 132 батальйону прорвали лінію оборони військ РФ на Олександрівському напрямку, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Розвідувальні групи "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Перші деталі

Як зазначається, під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів окупантів.

"Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, а також відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

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