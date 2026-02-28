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Новини Бойові дії на півдні
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Розвідгрупи 132 батальйону прорвали лінію оборони військ РФ на Олександрівському напрямку, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

Розвідувальні групи "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

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Перші деталі

Як зазначається, під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів окупантів.

"Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, а також відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.

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бойові дії (5926) ДШВ Десантно-штурмові війська (475) війна в Україні (8468)
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Топ коментарі
+27
Боже , допомагай нашім Воїнам !!!
...
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28.02.2026 12:56 Відповісти
+24
Взагалі-то розвідгрупи оборону не проривають.
Можливості та забезпечення в них не ті.
Вони скрізь оборону ходять туди-сюди...
В оборону прориває техніка та піхота, що би закріпитися.
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28.02.2026 13:09 Відповісти
+9
А немає її бо на полі бою вона живе хвилин 10, не більше
Де ви взагалі такі телепні беретесь - якщо ви проспали розвиток подій на війні останні 4 роки то ***** взагалі рухатись щось коментувати?
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28.02.2026 13:39 Відповісти
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Боже , допомагай нашім Воїнам !!!
...
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28.02.2026 12:56 Відповісти
Взагалі-то розвідгрупи оборону не проривають.
Можливості та забезпечення в них не ті.
Вони скрізь оборону ходять туди-сюди...
В оборону прориває техніка та піхота, що би закріпитися.
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28.02.2026 13:09 Відповісти
Тупий зе-типіл, так воюють реально і зараз!
Якщо би Бубочка не крав на обороні.
П'ятитонну боеголовку дир-дир дрон може замінити тільки на ТелеМарафоні.
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28.02.2026 13:33 Відповісти
Тиб хоть би українською написав)
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28.02.2026 15:58 Відповісти
Про те саме подумав. Просочитись, інфільтруватись вони можуть, але оборону прорвати - ні.
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28.02.2026 13:23 Відповісти
Взагалі-то на дворі 26й рік. Техніка нічого вже не прориває, всі атаки здійснюються малими піхотними групами і це якраз те на що розвідосів вчать і готують, тому вони в таких атаках дуже ефективні.
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28.02.2026 13:25 Відповісти
Техніка "не прориває" НЕ тому, що "26й рік", а тому, що техніки немає!
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28.02.2026 13:35 Відповісти
А немає її бо на полі бою вона живе хвилин 10, не більше
Де ви взагалі такі телепні беретесь - якщо ви проспали розвиток подій на війні останні 4 роки то ***** взагалі рухатись щось коментувати?
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28.02.2026 13:39 Відповісти
Да ну?
І Хаймарс "живе 10 хвилин"?
І Гепард "живе 10 хвилин"?
І Арчер "живе 10 хвилин"?
І ще сотні інших найменувань, якіх нам просто не дали, бо справжня зброя - "дітям не іграшка".
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28.02.2026 13:56 Відповісти
Ти будеш хаймарсом наступати?.. тим хаймарсом, на який іскандера не жалкують якщо засічуть? І його в кілзону, щоб копійчаними дронами спалили?
Стротєх!
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28.02.2026 14:55 Відповісти
А ти що, фпвишкой наступаєш?
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28.02.2026 15:11 Відповісти
Ти казав за техніку. Ніяка техніка у значних кількостях не може зараз наступати допоки не буде ефективного захисту від тактичних БПЛА. Підтримка наступу артою, ракетами, бомбами і бпла досі можлива.
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28.02.2026 16:31 Відповісти
У рашистів є "ефективний захист від тактичних БПЛА"?
Так чому вони НАСТУПАЮТЬ?

А взагалі, що ти тактичними БПЛА зробиш з килимовими бомбометаннями, касетними бомбами, РСЗО, напалмом?
Чи це все "минулий вік" та неможливо застосовувати?
Те, що в нас такої зброї немає, ще не означає, що вона застаріла та не ефективна.
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28.02.2026 16:40 Відповісти
У рашистів є "ефективний захист від тактичних БПЛА"?
Так чому вони НАСТУПАЮТЬ? дятел они какраз тактику инфильтрации используют!! сейчас !! малыми групами .это общеизвесно!!
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28.02.2026 17:00 Відповісти
Подивись відео рашистськиз атак хоча б на цьому сайті за останні півроку. НІХТО вже не лізе колонами техніки. Піхота малими групами.
Тому нічого дивного в тому що розвідоси знищили лінію оборони нема. Її тепер не прикриває техніка, в бомбити кабами по своїм укріпрайонам теж не ефективно.
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28.02.2026 20:14 Відповісти
танки это тупо корм для фпвешки) в 23 еще чтото значили,сейчас их на раз два разбирают
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28.02.2026 13:39 Відповісти
По-перше, "техніка", це НЕ тільки танки.
По-друге, "все не так однозначно", як тобі на ТелеМарафоні розповідають.
В реальності, що би танк завалити потрібно 5-10-... ФПВ.
І що би він НЕ ЗНАВ де ти сидиш, та НЕ МАВ підтримки власної розвідки, піхоти, снайперів, ФПВ, артилерії, ...
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28.02.2026 14:03 Відповісти
10 фпв потрібно спалити і на одного орка. Така статистика.
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28.02.2026 16:49 Відповісти
Увы и ах но для прорыва обороны во время наступления особенно крупного все делается по старинке механизированными бронепехотными кулаками с поправкой конечно на новые реалии войны в виде дронов и мангалоа с ребами на технике для защиты от этих самых дронов на броне как у кацапов так и у нас. А разведгруппы и их забрасывание и инфильтрация за линию фронта противника это скорее для разведки обстановки ,оценки там ситуации и выявления слабых мест в обороне где то самое наступление и прорыв можно провести с наиболее успешным результатом
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28.02.2026 14:01 Відповісти
Коли ти останній раз бачив відео з фронту з бронетанковим кулаком ?
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28.02.2026 16:32 Відповісти
Знову все погано?
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28.02.2026 17:19 Відповісти
Вже були розмови про це, говорять,що це не ніякі контрнаступи ,а покращення тактичного положення, і так як в вказано в новині - це.../ зірвати плани ворога щодо подальшого наступу..../ ці умовно окопи,можуть переходити з рук в руки. по мірі накопичення рашистів.
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28.02.2026 13:13 Відповісти
Молодці хлопці.
Схоже на захоплені наші лінії оборони.
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28.02.2026 13:20 Відповісти
Смажьте Лицарі українські недоістот пдрів кцпівських, кончених!! Храни Вас Бог!!! Слава Україні!!!
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28.02.2026 13:22 Відповісти
От красавчики, пусть Господь вас бережёт, но помните, на Бога надейся но и сам не плошай! Слава ЗСУ!!!
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28.02.2026 13:27 Відповісти
О война пошла - разведгруппа прорвала фронт...
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28.02.2026 13:33 Відповісти
Подібні прориви існують лише в зомбімарафоні та бравих реляціях пропагандонів жОПи
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28.02.2026 15:15 Відповісти
Яка там лінія оборони, це якась тільки якась землянка
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28.02.2026 13:42 Відповісти
Добре,але хіба про дії розвідгрупи пишуть в новинах?(((
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28.02.2026 13:43 Відповісти
Надо потужніше балаболить. По всім напрямкам. Нещодавно дивився аналітику кацапів по нашим дронам на підставі держзакупівель.
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28.02.2026 13:44 Відповісти
Яка ще "лінія оборони" при теперішній війні?🤦
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28.02.2026 13:47 Відповісти
Розвідгрупа не може нічого прорвати апріорі, тим більше в ******** війні, де не існує суцільної лінії фронту як такої, прорив - це зайняття та утримання якогось населеного пункту в тилу ворога.
Подібні новини - спроба створити хоч якийсь позитив на фоні тотальних провалів криворізького наполеончика та його гофмаршала м'ясника просирського
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28.02.2026 15:13 Відповісти
Якраз зараз і може. Ще один онолітєх прокинувся.
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28.02.2026 16:33 Відповісти
О×уєнно завжди, коли дохнуть кацапи.
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28.02.2026 16:21 Відповісти
Коли діпстейт намалює це просування на 400 км на Запорожжі і пояснить, що там відбувається?
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28.02.2026 16:44 Відповісти
Іра ЩОСЬ не те курила, випила чи з'їла.
Чи може хайпанула((??
Ну добре, я - "совок" з 40 річним стажем і відповідними навиками.
Тільки в часи "разгула демократії" при шапкокраді тодішній командувач 13 АК покійний генерал Воробйов проводив ПОКАЗНІ ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою ЄДИНІ в рік для усіх ЗСУ((((.
Любий совковий комбат проводив ШІСТЬ на рік!!!!!!
Так що клікабельний ПУК пані Дашківської - ВІН І Є ПУК((((.
Шашлики на 9 травня і кава в Севастополі - знову актуальні.
В наші часи ТАКІ дії (правда на навчаннях і не для величних вух) називались
"Введення в прорив одиночного потужного піхотинця на стику двох фронтів"
ДУМАЙТЕ ЩО ПИШИТЕ((((((((((((((((((((((((((((((((
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28.02.2026 17:14 Відповісти
Слава ВСУ !!!
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28.02.2026 19:16 Відповісти
Наші покинуті окопи і ДОТ. Скільки сил було витрачено на ті укрєпи. А тепер там пі#@ри сидять.
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28.02.2026 19:52 Відповісти
 
 