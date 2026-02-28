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Розвідгрупи 132 батальйону прорвали лінію оборони військ РФ на Олександрівському напрямку, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
Розвідувальні групи "CG132" 132 окремого розвідувального батальйону 7 корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України прорвали лінію оборони противника на Олександрівському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Перші деталі
Як зазначається, під час операції розвідники знищили ворожі вогневі споруди, живу силу та місця збереження боєприпасів окупантів.
"Це дозволило зірвати плани ворога щодо подальшого наступу, а також відкрити плацдарм для тактичного просування дружніх підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+27 Luiza
показати весь коментар28.02.2026 12:56 Відповісти Посилання
+24 Small Jerboa
показати весь коментар28.02.2026 13:09 Відповісти Посилання
+9 Yuri I #427530
показати весь коментар28.02.2026 13:39 Відповісти Посилання
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Можливості та забезпечення в них не ті.
Вони скрізь оборону ходять туди-сюди...
В оборону прориває техніка та піхота, що би закріпитися.
Якщо би Бубочка не крав на обороні.
П'ятитонну боеголовку дир-дир дрон може замінити тільки на ТелеМарафоні.
Де ви взагалі такі телепні беретесь - якщо ви проспали розвиток подій на війні останні 4 роки то ***** взагалі рухатись щось коментувати?
І Хаймарс "живе 10 хвилин"?
І Гепард "живе 10 хвилин"?
І Арчер "живе 10 хвилин"?
І ще сотні інших найменувань, якіх нам просто не дали, бо справжня зброя - "дітям не іграшка".
Стротєх!
Так чому вони НАСТУПАЮТЬ?
А взагалі, що ти тактичними БПЛА зробиш з килимовими бомбометаннями, касетними бомбами, РСЗО, напалмом?
Чи це все "минулий вік" та неможливо застосовувати?
Те, що в нас такої зброї немає, ще не означає, що вона застаріла та не ефективна.
Так чому вони НАСТУПАЮТЬ? дятел они какраз тактику инфильтрации используют!! сейчас !! малыми групами .это общеизвесно!!
Тому нічого дивного в тому що розвідоси знищили лінію оборони нема. Її тепер не прикриває техніка, в бомбити кабами по своїм укріпрайонам теж не ефективно.
По-друге, "все не так однозначно", як тобі на ТелеМарафоні розповідають.
В реальності, що би танк завалити потрібно 5-10-... ФПВ.
І що би він НЕ ЗНАВ де ти сидиш, та НЕ МАВ підтримки власної розвідки, піхоти, снайперів, ФПВ, артилерії, ...
Схоже на захоплені наші лінії оборони.
Подібні новини - спроба створити хоч якийсь позитив на фоні тотальних провалів криворізького наполеончика та його гофмаршала м'ясника просирського
Чи може хайпанула((??
Ну добре, я - "совок" з 40 річним стажем і відповідними навиками.
Тільки в часи "разгула демократії" при шапкокраді тодішній командувач 13 АК покійний генерал Воробйов проводив ПОКАЗНІ ротні тактичні навчання з бойовою стрільбою ЄДИНІ в рік для усіх ЗСУ((((.
Любий совковий комбат проводив ШІСТЬ на рік!!!!!!
Так що клікабельний ПУК пані Дашківської - ВІН І Є ПУК((((.
Шашлики на 9 травня і кава в Севастополі - знову актуальні.
В наші часи ТАКІ дії (правда на навчаннях і не для величних вух) називались
"Введення в прорив одиночного потужного піхотинця на стику двох фронтів"
ДУМАЙТЕ ЩО ПИШИТЕ((((((((((((((((((((((((((((((((