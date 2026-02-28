РУС
Боевые действия на юге
Разведгруппы 132 батальона прорвали линию обороны войск РФ на Александровском направлении, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Разведывательные группы "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр7 корпуса ДШВ.

Первые подробности

Как отмечается, во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

"Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, а также открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - говорится в сообщении.

боевые действия (3784) ДШВ Десантно-штурмовые войска (240) война в Украине (7407)
+8
Боже , допомагай нашім Воїнам !!!
28.02.2026 12:56 Ответить
+5
Взагалі-то розвідгрупи оборону не проривають.
Можливості та забезпечення в них не ті.
Вони скрізь оборону ходять туди-сюди...
В оборону прориває техніка та піхота, що би закріпитися.
28.02.2026 13:09 Ответить
+2
это вы в 1945 году так воевали -- умник кацапский
28.02.2026 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупий зе-типіл, так воюють реально і зараз!
Якщо би Бубочка не крав на обороні.
П'ятитонну боеголовку дир-дир дрон може замінити тільки на ТелеМарафоні.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:33 Ответить
Про те саме подумав. Просочитись, інфільтруватись вони можуть, але оборону прорвати - ні.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:23 Ответить
Взагалі-то на дворі 26й рік. Техніка нічого вже не прориває, всі атаки здійснюються малими піхотними групами і це якраз те на що розвідосів вчать і готують, тому вони в таких атаках дуже ефективні.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:25 Ответить
Техніка "не прориває" НЕ тому, що "26й рік", а тому, що техніки немає!
показать весь комментарий
28.02.2026 13:35 Ответить
А немає її бо на полі бою вона живе хвилин 10, не більше
Де ви взагалі такі телепні беретесь - якщо ви проспали розвиток подій на війні останні 4 роки то ***** взагалі рухатись щось коментувати?
показать весь комментарий
28.02.2026 13:39 Ответить
танки это тупо корм для фпвешки) в 23 еще чтото значили,сейчас их на раз два разбирают
показать весь комментарий
28.02.2026 13:39 Ответить
Вже були розмови про це, говорять,що це не ніякі контрнаступи ,а покращення тактичного положення, і так як в вказано в новині - це.../ зірвати плани ворога щодо подальшого наступу..../ ці умовно окопи,можуть переходити з рук в руки. по мірі накопичення рашистів.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:13 Ответить
Молодці хлопці.
Схоже на захоплені наші лінії оборони.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:20 Ответить
Смажьте Лицарі українські недоістот пдрів кцпівських, кончених!! Храни Вас Бог!!! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 13:22 Ответить
От красавчики, пусть Господь вас бережёт, но помните, на Бога надейся но и сам не плошай! Слава ЗСУ!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 13:27 Ответить
О война пошла - разведгруппа прорвала фронт...
показать весь комментарий
28.02.2026 13:33 Ответить
Прізвища й домашні адреси ще опублікуйте, а то деталей малувато.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:35 Ответить
Яка там лінія оборони, це якась тільки якась землянка
показать весь комментарий
28.02.2026 13:42 Ответить
Добре,але хіба про дії розвідгрупи пишуть в новинах?(((
показать весь комментарий
28.02.2026 13:43 Ответить
Надо потужніше балаболить. По всім напрямкам. Нещодавно дивився аналітику кацапів по нашим дронам на підставі держзакупівель.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:44 Ответить
Яка ще "лінія оборони" при теперішній війні?🤦
показать весь комментарий
28.02.2026 13:47 Ответить
 
 