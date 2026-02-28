3 473 19
Разведгруппы 132 батальона прорвали линию обороны войск РФ на Александровском направлении, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО
Разведывательные группы "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр7 корпуса ДШВ.
Первые подробности
Как отмечается, во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.
"Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, а также открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - говорится в сообщении.
Можливості та забезпечення в них не ті.
Вони скрізь оборону ходять туди-сюди...
В оборону прориває техніка та піхота, що би закріпитися.
Якщо би Бубочка не крав на обороні.
П'ятитонну боеголовку дир-дир дрон може замінити тільки на ТелеМарафоні.
Де ви взагалі такі телепні беретесь - якщо ви проспали розвиток подій на війні останні 4 роки то ***** взагалі рухатись щось коментувати?
