Разведгруппы 132 батальона прорвали линию обороны войск РФ на Александровском направлении, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

Разведывательные группы "CG132" 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины прорвали линию обороны противника на Александровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр7 корпуса ДШВ.

Первые подробности

Как отмечается, во время операции разведчики уничтожили вражеские огневые сооружения, живую силу и места хранения боеприпасов оккупантов.

"Это позволило сорвать планы врага по дальнейшему наступлению, а также открыть плацдарм для тактического продвижения дружественных подразделений", - говорится в сообщении.

