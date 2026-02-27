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Новости Видео Бои на Александровском направлении
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Украинские разведчики-десантники вплотную приблизились к укреплению с оккупантами и взорвали его штурмовым зарядом. ВИДЕО

На Александровском направлении воины-десантники продолжают выжигать врага из хорошо укрепленных позиций. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры ближнего боя, во время которого двое бойцов 132-го отдельного разведывательного батальона (132 ОРБ) и 7-й комендатуры штурмового резерва ДШВ продемонстрировали высочайший уровень тактического мастерства.

Несмотря на плотный огонь противника, разведчикам удалось выполнить задачу, которая казалась невозможной.

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Детали штурма:

  • Смелый подход: Пользуясь рельефом и слаженностью действий, пара украинских разведчиков сумела незаметно подобраться вплотную к вражескому огневому сооружению (ДЗОТу).

  • Решающий момент: Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от оккупантов, один из бойцов бросил мощный штурмовой заряд непосредственно в амбразуру вражеского укрепления.

  • Результат: на кадрах объективного контроля зафиксирована мощная детонация. Вражеская позиция была полностью уничтожена вместе с личным составом противника, который оказывал ожесточенное сопротивление.

Смотрите: Бойцы 77-й бригады ДШВ поразили САУ, УАЗ-452 и ликвидировали 11 рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) уничтожение (9969) ДШВ Десантно-штурмовые войска (468)
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Топ комментарии
+16
Получи рашист гранату - розпишись за паровоз!
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27.02.2026 16:14 Ответить
+12
витікло
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27.02.2026 16:20 Ответить
+11
Куди с таким вибухом? До Кобзону?
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27.02.2026 16:18 Ответить
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Получи рашист гранату - розпишись за паровоз!
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27.02.2026 16:14 Ответить
Якщо далі падлюку не видно - значить таки втікло...
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27.02.2026 16:16 Ответить
Куди с таким вибухом? До Кобзону?
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27.02.2026 16:18 Ответить
витікло
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27.02.2026 16:20 Ответить
До Кобзона? Бо від "пенделя в сраку", від вибуху 7 кг тротилу, безпосередньо за спиною, та ще й у "закритому просторі", не виживають...
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27.02.2026 16:44 Ответить
Вiн улeтiв.
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27.02.2026 22:51 Ответить
Аж раптом засвистіло

І здригнулася земля

Болванка прилетіла

В молодого москаля

І москаля нема

Немає москаля

Немає ***** вопше

Сама сира земля©
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27.02.2026 16:18 Ответить
Працює артилерія, їбшать пацани, одним кацапом а вторий насрав в штани
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27.02.2026 19:14 Ответить
- Адресну доставку замовляли ?
- Нет !
- *****от, оплачено !!!
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27.02.2026 16:20 Ответить
Жах...рашисти наші ДОТи знищують КАБами, а наші хлопці вимушені нести заряд на собі, підходити до доту впритул і вручну підривати, ризикуючи життям...
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27.02.2026 17:05 Ответить
Це каби які зеля ще позаминулого року обіцяв.
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27.02.2026 18:25 Ответить
КРАСИВО!!!
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27.02.2026 17:36 Ответить
****** з кабаєвою і кріваногіх та орками, такий фініш московитів *******!! Це у них, так вялічіє називають….!!
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27.02.2026 19:50 Ответить
ювелірна робота, розібрали на атоми
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27.02.2026 20:24 Ответить
Матросов лёг бы на амбразуру после сотки наркомовских.
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27.02.2026 20:45 Ответить
Гарна робота! 💪👍
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27.02.2026 20:49 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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27.02.2026 22:55 Ответить
Укриття яке побудував Зеленський виявилося пасткою для орків. Туму наші воїни там не сидять. Робим висновок.
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28.02.2026 00:50 Ответить
Красені! І так буде з мокшею! Тихенько проберуться воїни і підірвуть московію!
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01.03.2026 08:47 Ответить
Круто!
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01.03.2026 13:48 Ответить
 
 