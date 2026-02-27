Украинские разведчики-десантники вплотную приблизились к укреплению с оккупантами и взорвали его штурмовым зарядом. ВИДЕО

На Александровском направлении воины-десантники продолжают выжигать врага из хорошо укрепленных позиций. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились уникальные кадры ближнего боя, во время которого двое бойцов 132-го отдельного разведывательного батальона (132 ОРБ) и 7-й комендатуры штурмового резерва ДШВ продемонстрировали высочайший уровень тактического мастерства.

Несмотря на плотный огонь противника, разведчикам удалось выполнить задачу, которая казалась невозможной.

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Детали штурма:

Смелый подход: Пользуясь рельефом и слаженностью действий, пара украинских разведчиков сумела незаметно подобраться вплотную к вражескому огневому сооружению (ДЗОТу).

Решающий момент: Оказавшись на расстоянии вытянутой руки от оккупантов, один из бойцов бросил мощный штурмовой заряд непосредственно в амбразуру вражеского укрепления.

Результат: на кадрах объективного контроля зафиксирована мощная детонация. Вражеская позиция была полностью уничтожена вместе с личным составом противника, который оказывал ожесточенное сопротивление.

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