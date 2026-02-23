С конца января на Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км территории, - Сырский

Украинские подразделения на Александровском направлении успешно действуют в наступательной операции.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас главком работает в Южной операционной зоне.

Он посетил части, которые наступают, и части, которые держат оборону на одном из ключевых участков фронта.

"Провел предметное совещание с командирами. Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойная подвозка боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - отметил Сырский.

Наступательная операция

По его словам, ситуация на этом участке сложная.

"Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику.



Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Что предшествовало?

Ранее в Силах обороны Юга рассказали, что ВСУ контратакуют на Александровском направлении, сдерживая продвижение РФ к Днепропетровщине.

