Новости Бои на Александровском направлении
3 494 11

С конца января на Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км территории, - Сырский

Александровское направление: Сырский рассказал подробности

Украинские подразделения на Александровском направлении успешно действуют в наступательной операции.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас главком работает в Южной операционной зоне.

Он посетил части, которые наступают, и части, которые держат оборону на одном из ключевых участков фронта.

"Провел предметное совещание с командирами. Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойная подвозка боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - отметил Сырский.

Читайте: Переход на корпусную систему значительно улучшил управляемость войсками, - Сырский

Наступательная операция

По его словам, ситуация на этом участке сложная.

"Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику.

Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - рассказал главнокомандующий ВСУ.

Читайте: Война не зашла в тупик. РФ теряет больше военных, чем успевает набирать, - Сырский

Что предшествовало?

Читайте: Враг совершил более сотни атак на востоке и юге Украины. Больше всего - на Гуляйпольском, - Генштаб

боевые действия (3762) Александр Сырский (675)
Сірьській, не звизди! Не треба робити хорошу міну при поганій грі! Рашисти щодня продавлюють оборону ЗСУ на Краматорсько-Слов'янському рубежі! До Слов'янська їм зосталося подолати 15 км., а до Краматорська - усього 13 км.!
23.02.2026 13:25 Ответить
Освободить восемь населенных пунктов, которые ГШ не признавал утерянными. Молодец "Барс", еще звезду на погон, да выше уже некуда...
23.02.2026 13:06 Ответить
Щось ні діпстейті не видно жодного з цих 400, навіть навпаки, русня кожного дня щось віджимає
23.02.2026 14:16 Ответить
Круто, молодці!
23.02.2026 12:58 Ответить
може 40 кв.км?
23.02.2026 13:16 Ответить
Чого там мелочитися, сказав би - чотири тисячі, все рівно це ні на що не впливає.
23.02.2026 15:14 Ответить
300, 400, 500... - хто більше? А може досить вже про це пиз...ти, тим більше, що ворог ще далеко не "зламаний", і тепер після цих заяв піде на усе, щоб відновити втрачені позиції.
23.02.2026 15:15 Ответить
та нічого ворог не втратив, це звичайна сцаніна у вуха від обсирського, якою він регулярно годує патужніка. Тут просто ошібочка вийшла і доповідь потрапила назагал.
23.02.2026 16:18 Ответить
Ох.
23.02.2026 21:25 Ответить
А що каже діпстейт?
23.02.2026 21:28 Ответить
Скоро шашлики і кава в Ялті.
24.02.2026 05:14 Ответить
 
 