С конца января на Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км территории, - Сырский
Украинские подразделения на Александровском направлении успешно действуют в наступательной операции.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сейчас главком работает в Южной операционной зоне.
Он посетил части, которые наступают, и части, которые держат оборону на одном из ключевых участков фронта.
"Провел предметное совещание с командирами. Обсудили состояние выполнения боевых задач, проблемные вопросы и предложения по их решению. Определили первоочередные шаги для усиления обороны и обеспечения наших подразделений. Логистика, эвакуация раненых, бесперебойная подвозка боеприпасов, техническое сопровождение подразделений - необходимые условия нашей устойчивости", - отметил Сырский.
Наступательная операция
По его словам, ситуация на этом участке сложная.
"Противник продолжает оказывать давление, активно применяет для инфильтрации малые штурмовые группы, использует артиллерию, беспилотные средства, кое-где - бронетехнику.
Но наши воины не только держат оборону, но и успешно действуют в наступательной операции. С конца января этого года на Александровском направлении группировка ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 кв. км территории и восемью населенными пунктами", - рассказал главнокомандующий ВСУ.
Что предшествовало?
- Ранее в Силах обороны Юга рассказали, что ВСУ контратакуют на Александровском направлении, сдерживая продвижение РФ к Днепропетровщине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль