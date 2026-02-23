Враг совершил более сотни атак на востоке и юге Украины. Больше всего - на Гуляйпольском, - Генштаб
На Южно-Слобожанском, Краматорском, Константиновском и других направлениях ВСУ отразили многочисленные атаки российских войск, применяемых авиаударов и реактивных систем залпового огня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и осуществили 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 – из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:
- Покровское, Просяна, Ровное Днепропетровской области;
- Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зорница, Воздвижовка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Дворичанского.
На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.
На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставок.
На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закитного.
На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюковки.
На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное.
На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Степовое, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья.
На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Зализнычного, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районах Приморского и Степного.
На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БПЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 720 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 13 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 33 ракеты, 1765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов.
Також, Сили оборони України в ході контрудару на Олександрівському напрямку просунулися в районі Калинівського та розширили зону контролю у районі Тернового, повідомляють DeepState.
Контрдії ЗСУ скували супротивника на Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках, змусивши російські війська перекидати сили на Олександрівський напрямок для стабілізації ситуації.
На Покровському напрямку противник активно штурмує Гришине і підтягує сили у східну частину населеного пункту. Там тривають активні бої за центральну частину населеного пункту. У районі «Шахтоуправління Покровське» ситуація без істотних змін.
На північ від Покровська російські війська закріпилися в районі свинокомплексу, перед цим зайнявши селище Щербакова на північній околиці Покровська й просунувшись у напрямку свиноферм.
На захід від Родинського ЗСУ відкинули супротивника з позицій у двох лісосмугах та відбили нові атаки.
На захід від Родинського ЗСУ активно застосовують дрони і не дають противнику закріпитися в лісосмугах уздовж залізниці.
Для противника ця ділянка фронту є ключовою поряд із Костянтинівським напрямом, тому він підтягує сили, посилює тиск на Гришине та робить спроби обійти Родинське.
Тож, Покровський напрямок переходить у Добропільський.
На Добропільському напрямку російська піхота просочилася в окремий західний район Торецького. Ідуть бої.
На Костянтинівському напрямку точаться важкі бої в районі Степанівки, на південній околиці Іллінівки та в районі Берестока.
Російські війська закріпилися в лісопосадці на північ від Клебан-Бикського водосховища.
ЗСУ зачистили район залізничного вокзалу у південній частині міста Костянтинівка.
Російські війська збільшили інтенсивність застосування безпілотників, які активно працюють по логістиці міста.
На Слов'янському напрямку противник закріпився у північній частині Голубівки, штурмуючи з боку Привілля, та у східній частині Міньківки, ведучи штурм з півдня.
Також, противник опублікував кадри демонстрації прапора у західній частині Міньківки. На захід від даного населеного пункту у сіру зону перейшов район панівної висоти вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас, що у довгостроковій перспективі дає противнику можливість посилити тиск на Краматорському напрямку.
Тож, у районі Миньківки та вздовж каналу тривають запеклі бої.
У районі Резниківки Сили оборони України відбили атаки противника на західному та південному напрямках. Між Резниківкою та Платонівкою російські війська закріпилися вздовж лісосмуг.
Також, противник закріпився в Привіллі і просунувся вздовж лісосмуг на захід від Никифорівки, звузивши горловину Васюківської кишені.
Бої тривають у районах Голубівки, Привілля та центральної частини Никифорівки.
Крім того, російські військові заявили про повну зачистку Оріхово-Василівки, хоча про нібито повне захоплення н.п. "міноборони рф" заявляло ще 9 лютого 2025 року, тобто понад рік тому.
У Куп'янську та на північ від міста Сили оборони України продовжують контрдії та зачистку.
Противник зберігає позиції в центральній частині міста, в районі Центральної лікарні та у багатоповерховій житловій забудові.
У ході одного зі штурмів ЗСУ обійшли позиції противника зі сходу та позбавили його можливості маневрувати."