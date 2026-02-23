Враг совершил более сотни атак на востоке и юге Украины. Больше всего - на Гуляйпольском, - Генштаб

На Южно-Слобожанском, Краматорском, Константиновском и других направлениях ВСУ отразили многочисленные атаки российских войск, применяемых авиаударов и реактивных систем залпового огня.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара, применив 51 ракету, 95 авиационных ударов, сбросив 244 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 8990 дронов-камикадзе и осуществили 3331 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 78 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности:

Покровское, Просяна, Ровное Днепропетровской области;

Рождественка, Копани, Долинка, Терсянка, Зорница, Воздвижовка, Гуляйпольское, Чаривное, Новониколаевка, Самойловка, Любицкое, Таврическое, Камышеваха, Веселянка, Зеленое, Розовка, Барвиновка, Новоданиловка Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили одну атаку противника. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых бомб, осуществил 83 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Дворичанского.

На Купянском направлении вчера произошла одна атака захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Дробышево и в сторону Новосергиевки, Александровки, Ставок.

На Славянском направлении наши защитники отбили шесть попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Платоновки, Резниковки, Закитного.

На Краматорском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе Васюковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 15 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Филия и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное.

На Александровском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции, в районах населенных пунктов Степовое, Калиновское, Терновое и в сторону Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении противник 27 раз пытался продвинуться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя и в сторону Зеленого, Зализнычного, Гуляйпольского, Еленоконстантиновки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки, в районах Приморского и Степного.

На Приднепровском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, четыре пункта управления БПЛА, артиллерийскую систему, узел связи, средство ПВО и одну другую важную цель российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 720 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 13 боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 33 ракеты, 1765 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 136 единиц автомобильной техники оккупантов.