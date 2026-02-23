Ворог здійснив понад сотню атак на сході та півдні України. Найбільше - на Гуляйпільському, - Генштаб

На Південно-Слобожанському, Краматорському, Костянтинівському та інших напрямках ЗСУ відбили численні атаки російських військ, застосовуваних авіаударів та реактивних систем залпового вогню.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 8990 дронів-камікадзе та здійснили 3331 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:

Покровське, Просяна, Рівне Дніпропетровської області;

Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке, Таврійське, Комишуваха, Веселянка, Зелене, Розівка, Барвінівка, Новоданилівка Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Різниківки, Закітного.

На Краматорському напрямку росіяни один раз намагались просунутися на позиції наших військ, в районі Васюківки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.

На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районах Приморського та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 720 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 13 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 33 ракети, 1765 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.