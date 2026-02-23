Ворог здійснив понад сотню атак на сході та півдні України. Найбільше - на Гуляйпільському, - Генштаб
На Південно-Слобожанському, Краматорському, Костянтинівському та інших напрямках ЗСУ відбили численні атаки російських військ, застосовуваних авіаударів та реактивних систем залпового вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши 51 ракету, 95 авіаційних ударів, скинувши 244 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 8990 дронів-камікадзе та здійснили 3331 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 78 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема:
- Покровське, Просяна, Рівне Дніпропетровської області;
- Різдвянка, Копані, Долинка, Терсянка, Зірниця, Воздвижівка, Гуляйпільське, Чарівне, Новомиколаївка, Самійлівка, Любицьке, Таврійське, Комишуваха, Веселянка, Зелене, Розівка, Барвінівка, Новоданилівка Запорізької області.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили одну атаку противника. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинувши 12 керованих бомб, здійснив 83 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, дев’ять з яких — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Дворічанського.
На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Олександрівки, Ставків.
На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили шість спроб окупантів просунутися вперед, у районах Платонівки, Різниківки, Закітного.
На Краматорському напрямку росіяни один раз намагались просунутися на позиції наших військ, в районі Васюківки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 15 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки, Степанівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Білицьке, Гришине, Новопідгороднє.
На Олександрівському напрямку ворог шість разів атакував наші позиції, у районах населених пунктів Степове, Калинівське, Тернове та у бік Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку противник 27 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя та у бік Зеленого, Залізничного, Гуляйпільського, Оленокостянтинівки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районах Приморського та Степового.
На Придніпровському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.
Удари по ворогу
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, чотири пункти управління БпЛА, артилерійську систему, вузол зв’язку, засіб ППО та одну іншу важливу ціль російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 720 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 13 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, 33 ракети, 1765 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Також, Сили оборони України в ході контрудару на Олександрівському напрямку просунулися в районі Калинівського та розширили зону контролю у районі Тернового, повідомляють DeepState.
Контрдії ЗСУ скували супротивника на Гуляйпільському та Новопавлівському напрямках, змусивши російські війська перекидати сили на Олександрівський напрямок для стабілізації ситуації.
На Покровському напрямку противник активно штурмує Гришине і підтягує сили у східну частину населеного пункту. Там тривають активні бої за центральну частину населеного пункту. У районі «Шахтоуправління Покровське» ситуація без істотних змін.
На північ від Покровська російські війська закріпилися в районі свинокомплексу, перед цим зайнявши селище Щербакова на північній околиці Покровська й просунувшись у напрямку свиноферм.
На захід від Родинського ЗСУ відкинули супротивника з позицій у двох лісосмугах та відбили нові атаки.
На захід від Родинського ЗСУ активно застосовують дрони і не дають противнику закріпитися в лісосмугах уздовж залізниці.
Для противника ця ділянка фронту є ключовою поряд із Костянтинівським напрямом, тому він підтягує сили, посилює тиск на Гришине та робить спроби обійти Родинське.
Тож, Покровський напрямок переходить у Добропільський.
На Добропільському напрямку російська піхота просочилася в окремий західний район Торецького. Ідуть бої.
На Костянтинівському напрямку точаться важкі бої в районі Степанівки, на південній околиці Іллінівки та в районі Берестока.
Російські війська закріпилися в лісопосадці на північ від Клебан-Бикського водосховища.
ЗСУ зачистили район залізничного вокзалу у південній частині міста Костянтинівка.
Російські війська збільшили інтенсивність застосування безпілотників, які активно працюють по логістиці міста.
На Слов'янському напрямку противник закріпився у північній частині Голубівки, штурмуючи з боку Привілля, та у східній частині Міньківки, ведучи штурм з півдня.
Також, противник опублікував кадри демонстрації прапора у західній частині Міньківки. На захід від даного населеного пункту у сіру зону перейшов район панівної висоти вздовж каналу Сіверський Донець - Донбас, що у довгостроковій перспективі дає противнику можливість посилити тиск на Краматорському напрямку.
Тож, у районі Миньківки та вздовж каналу тривають запеклі бої.
У районі Резниківки Сили оборони України відбили атаки противника на західному та південному напрямках. Між Резниківкою та Платонівкою російські війська закріпилися вздовж лісосмуг.
Також, противник закріпився в Привіллі і просунувся вздовж лісосмуг на захід від Никифорівки, звузивши горловину Васюківської кишені.
Бої тривають у районах Голубівки, Привілля та центральної частини Никифорівки.
Крім того, російські військові заявили про повну зачистку Оріхово-Василівки, хоча про нібито повне захоплення н.п. "міноборони рф" заявляло ще 9 лютого 2025 року, тобто понад рік тому.
У Куп'янську та на північ від міста Сили оборони України продовжують контрдії та зачистку.
Противник зберігає позиції в центральній частині міста, в районі Центральної лікарні та у багатоповерховій житловій забудові.
У ході одного зі штурмів ЗСУ обійшли позиції противника зі сходу та позбавили його можливості маневрувати."