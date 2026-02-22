УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12039 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
2 299 29

Лише кілька будівель залишаються під контролем росіян у Куп’янську, - Трегубов

Ситуація в Куп’янську

У Куп’янську Харківської області під контролем російських військових залишаються лише кілька будівель, де вони намагаються вижити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов у телеефірі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація у Куп’янську

"Якщо говорити про ті відсотки, які залишаються під контролем РФ, то йдеться навіть не про 3%. Це безпосередньо кілька будівель, де перебувають росіяни... Вони там просто намагаються вижити у кількох будинках безпосередньо. Це все, що вони здатні робити станом на зараз. І оскільки їх ... кілька десятків, то тут не йдеться про якусь боєздатну силу. Тут ідеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 30 російських військових залишаються у Куп’янську, вони не здатні чинити опір, - Трегубов

За словами речника, на півночі та сході від Куп’янська, зокрема за річкою Оскіл, російські війська продовжують спроби просування, однак без суттєвих успіхів.

Обстановка у Вовчанську

Трегубов зазначив, що більша частина Вовчанська наразі перебуває під контролем російських військ, однак на півдні зберігається українська присутність.

Також дивіться: Взяли росіян у полон по телефону: унікальна операція "Хартії" в Куп’янську. ВIДЕО

Автор: 

бойові дії (5898) Вовчанськ (556) Харківська область (2774) Куп’янський район (748) Чугуївський район (392) Куп’янськ (1121)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
ЗСУ їм хоч їжу підкидає? А то передохнуть. Вже який місяць сидять.
показати весь коментар
22.02.2026 12:00 Відповісти
+7
Тут йдеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов. Джерело: https://censor.net/ua/n3601834, якщо не здаються в полон потрібно ліквідувати, в чому затримка?
показати весь коментар
22.02.2026 12:02 Відповісти
+4
Русня вже піхоту з дронів десантує?
показати весь коментар
22.02.2026 12:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗСУ їм хоч їжу підкидає? А то передохнуть. Вже який місяць сидять.
показати весь коментар
22.02.2026 12:00 Відповісти
показати весь коментар
22.02.2026 12:01 Відповісти
20 чоловік🤣🤣🤣
показати весь коментар
22.02.2026 12:18 Відповісти
Чому на стратегічних продовольчих складах куп"янська не проведена дератизація?
показати весь коментар
22.02.2026 12:57 Відповісти
Тут йдеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов. Джерело: https://censor.net/ua/n3601834, якщо не здаються в полон потрібно ліквідувати, в чому затримка?
показати весь коментар
22.02.2026 12:02 Відповісти
Когось хороброго не вистачає, чтоб поднять бойцов в рєшающую атаку.
показати весь коментар
22.02.2026 12:17 Відповісти
Иванова Александра
показати весь коментар
22.02.2026 12:19 Відповісти
Ні, там готують спеціальний підрозділ із Юзіка, пікалова, ''лисого'', міндичів, цукерманів - найкращих квіток і ''героїв'' нації. Попереду піде чотирижди заслужений ухилянт.
показати весь коментар
22.02.2026 12:37 Відповісти
Чого чекають в ЗСУ, коли ці "ждуни " отримають дронами підкріплення активізуються в наших тилах??
показати весь коментар
22.02.2026 12:05 Відповісти
Русня вже піхоту з дронів десантує?
показати весь коментар
22.02.2026 12:15 Відповісти
Можливо саме тебе і не вистачає
показати весь коментар
22.02.2026 12:20 Відповісти
Ні, там мабуть ворог тримає не пару будівель, а більше. Зелена влада як завжди бреше. Я їм не вірю. А ворогу, який там закріпився скидають продукти, воду і ********** дронами. Туди б побільше РЕБ, щоб приземлити ворожі дрони, але Найвеличніший Лідор Всесвіту ввів незаконні санкції проти того, що виробляє ці РЕБ і заборонив командирам щось від нього брати. Сам, звичайно нічого не виробляє та не фінансує. Його кредо - пристроїти міндичів і їм подібних, щоб все переполовинювали.
показати весь коментар
22.02.2026 12:42 Відповісти
Як таке може бути без забезпечення? Хтось пи₴дить?
показати весь коментар
22.02.2026 12:06 Відповісти
Чому не може? Якщо не відрізане світло, вода, опалення, поряд є АТБ та банківська карта.
показати весь коментар
22.02.2026 12:11 Відповісти
Русня повітрям постачає їжу, воду і БК.
Наші так само роблять.
показати весь коментар
22.02.2026 12:16 Відповісти
Казали,що зачистили(Зачистка за 3 дні(
показати весь коментар
22.02.2026 12:15 Відповісти
Не того слухаєте. Офіцер і Снайпер писали, що такі зачистки можуть місяцями тривати.
Вовчанський агрегатний згадайте.
показати весь коментар
22.02.2026 12:18 Відповісти
Я розумію,але нашо брехати(як і з 200 км2((
показати весь коментар
22.02.2026 14:24 Відповісти
Я не знаю, хто ще у нас речникам вірить, коли є Діпстейт і ТГ-канали людей, безпосередньо причетних до бойових дій.
показати весь коментар
22.02.2026 14:55 Відповісти
А знести їх КАБами не можна? Бо кожна окупація міста завжди починалася з трьох кульгавих орків які просочилися
показати весь коментар
22.02.2026 12:21 Відповісти
В даному випадку вона не починається, а закінчується.
КАБи потрібні для боротьби з дронарями русні та роботи по іншим точковим цілям, важливішим за купку бомжів.
показати весь коментар
22.02.2026 12:42 Відповісти
Ага. Про Авдіївку котру здали теж спочатку казали що там купка бомжів пролізла в туман. В Мирноград і Покровськ теж купка бомжів спочатку просочилася. Щось як для бомжів дуже вони довго тримаються і не здаються.
показати весь коментар
22.02.2026 13:09 Відповісти
Подивіться стан Куп'янська на Діпстейті за 22.10.2025 і за сьогодні.
показати весь коментар
22.02.2026 13:18 Відповісти
я буєю з деяких стратегів в каментах
показати весь коментар
22.02.2026 13:04 Відповісти
А Вовчанськ втратили.
показати весь коментар
22.02.2026 13:04 Відповісти
А мали і Вовчанськ, і Куп'янськ втратити, але щось пішло не так.
показати весь коментар
22.02.2026 13:20 Відповісти
Це вже більше 2-х місяців. Козли,траву їдять з-під снігу. І щоб знизити ці декілька будівельну нас ні авіації,ні артилерії,ні дронів. Арбалети, пращі та алебарди слабі при штурмах будівель( за словами Трегубова). Неділя,місяць,квартал півроку,рік- або ішак здохне,або падишах.
показати весь коментар
22.02.2026 15:08 Відповісти
Це так трегубов піариться котрий місяць?
показати весь коментар
22.02.2026 15:19 Відповісти
Йшов 4ий рік війни, а кацапи все утримували 2 будівлі
показати весь коментар
22.02.2026 18:32 Відповісти
 
 