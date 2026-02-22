Лише кілька будівель залишаються під контролем росіян у Куп’янську, - Трегубов

У Куп’янську Харківської області під контролем російських військових залишаються лише кілька будівель, де вони намагаються вижити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов у телеефірі.

Ситуація у Куп'янську

"Якщо говорити про ті відсотки, які залишаються під контролем РФ, то йдеться навіть не про 3%. Це безпосередньо кілька будівель, де перебувають росіяни... Вони там просто намагаються вижити у кількох будинках безпосередньо. Це все, що вони здатні робити станом на зараз. І оскільки їх ... кілька десятків, то тут не йдеться про якусь боєздатну силу. Тут ідеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов.

За словами речника, на півночі та сході від Куп’янська, зокрема за річкою Оскіл, російські війська продовжують спроби просування, однак без суттєвих успіхів.

Обстановка у Вовчанську

Трегубов зазначив, що більша частина Вовчанська наразі перебуває під контролем російських військ, однак на півдні зберігається українська присутність.

