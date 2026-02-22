Лишь несколько зданий остаются под контролем россиян в Купянске, - Трегубов

Под контролем российских военных остаются лишь несколько зданий в Купянске Харьковской области, где они пытаются выжить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в телеэфире.

Ситуация в Купянске

"Если говорить о тех процентах, которые остаются под контролем РФ, то речь идет даже не о 3%. Это непосредственно несколько зданий, где находятся россияне... Они там просто пытаются выжить в нескольких домах непосредственно. Это все, что они способны делать на данный момент. И поскольку их ... несколько десятков, то здесь не идет речь о какой-то боеспособной силе. Речь идет о людях, которые оказались в ловушке и хотят как-то выжить", - сказал Трегубов.

По словам спикера, на севере и востоке от Купянска, в частности за рекой Оскол, российские войска продолжают попытки продвижения, однако без существенных успехов.

Обстановка в Волчанске

Трегубов отметил, что большая часть Волчанска в настоящее время находится под контролем российских войск, однако на юге сохраняется украинское присутствие.

