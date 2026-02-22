РУС
Новости Бои на Купянском направлении
2 022 29

Лишь несколько зданий остаются под контролем россиян в Купянске, - Трегубов

Ситуация в Купянске

Под контролем российских военных остаются лишь несколько зданий в Купянске Харьковской области, где они пытаются выжить.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в телеэфире.

Ситуация в Купянске

"Если говорить о тех процентах, которые остаются под контролем РФ, то речь идет даже не о 3%. Это непосредственно несколько зданий, где находятся россияне... Они там просто пытаются выжить в нескольких домах непосредственно. Это все, что они способны делать на данный момент. И поскольку их ... несколько десятков, то здесь не идет речь о какой-то боеспособной силе. Речь идет о людях, которые оказались в ловушке и хотят как-то выжить", - сказал Трегубов.

По словам спикера, на севере и востоке от Купянска, в частности за рекой Оскол, российские войска продолжают попытки продвижения, однако без существенных успехов.

Обстановка в Волчанске

Трегубов отметил, что большая часть Волчанска в настоящее время находится под контролем российских войск, однако на юге сохраняется украинское присутствие.

боевые действия (3755) Волчанск (398) Харьковская область (2175) Купянский район (624) Чугуевский район (306) Купянск (705)
+8
ЗСУ їм хоч їжу підкидає? А то передохнуть. Вже який місяць сидять.
22.02.2026 12:00 Ответить
+7
Тут йдеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов. Джерело: https://censor.net/ua/n3601834, якщо не здаються в полон потрібно ліквідувати, в чому затримка?
22.02.2026 12:02 Ответить
+4
Русня вже піхоту з дронів десантує?
22.02.2026 12:15 Ответить
ЗСУ їм хоч їжу підкидає? А то передохнуть. Вже який місяць сидять.
22.02.2026 12:00 Ответить
22.02.2026 12:01 Ответить
20 чоловік🤣🤣🤣
22.02.2026 12:18 Ответить
Чому на стратегічних продовольчих складах куп"янська не проведена дератизація?
22.02.2026 12:57 Ответить
Тут йдеться про людей, які опинилися у пастці і хочуть якось вижити", - сказав Трегубов. Джерело: https://censor.net/ua/n3601834, якщо не здаються в полон потрібно ліквідувати, в чому затримка?
22.02.2026 12:02 Ответить
Когось хороброго не вистачає, чтоб поднять бойцов в рєшающую атаку.
22.02.2026 12:17 Ответить
Иванова Александра
22.02.2026 12:19 Ответить
Ні, там готують спеціальний підрозділ із Юзіка, пікалова, ''лисого'', міндичів, цукерманів - найкращих квіток і ''героїв'' нації. Попереду піде чотирижди заслужений ухилянт.
22.02.2026 12:37 Ответить
Чого чекають в ЗСУ, коли ці "ждуни " отримають дронами підкріплення активізуються в наших тилах??
22.02.2026 12:05 Ответить
Русня вже піхоту з дронів десантує?
22.02.2026 12:15 Ответить
Можливо саме тебе і не вистачає
22.02.2026 12:20 Ответить
Ні, там мабуть ворог тримає не пару будівель, а більше. Зелена влада як завжди бреше. Я їм не вірю. А ворогу, який там закріпився скидають продукти, воду і ********** дронами. Туди б побільше РЕБ, щоб приземлити ворожі дрони, але Найвеличніший Лідор Всесвіту ввів незаконні санкції проти того, що виробляє ці РЕБ і заборонив командирам щось від нього брати. Сам, звичайно нічого не виробляє та не фінансує. Його кредо - пристроїти міндичів і їм подібних, щоб все переполовинювали.
22.02.2026 12:42 Ответить
Як таке може бути без забезпечення? Хтось пи₴дить?
22.02.2026 12:06 Ответить
Чому не може? Якщо не відрізане світло, вода, опалення, поряд є АТБ та банківська карта.
22.02.2026 12:11 Ответить
Русня повітрям постачає їжу, воду і БК.
Наші так само роблять.
22.02.2026 12:16 Ответить
Казали,що зачистили(Зачистка за 3 дні(
22.02.2026 12:15 Ответить
Не того слухаєте. Офіцер і Снайпер писали, що такі зачистки можуть місяцями тривати.
Вовчанський агрегатний згадайте.
22.02.2026 12:18 Ответить
Я розумію,але нашо брехати(як і з 200 км2((
22.02.2026 14:24 Ответить
Я не знаю, хто ще у нас речникам вірить, коли є Діпстейт і ТГ-канали людей, безпосередньо причетних до бойових дій.
22.02.2026 14:55 Ответить
А знести їх КАБами не можна? Бо кожна окупація міста завжди починалася з трьох кульгавих орків які просочилися
22.02.2026 12:21 Ответить
В даному випадку вона не починається, а закінчується.
КАБи потрібні для боротьби з дронарями русні та роботи по іншим точковим цілям, важливішим за купку бомжів.
22.02.2026 12:42 Ответить
Ага. Про Авдіївку котру здали теж спочатку казали що там купка бомжів пролізла в туман. В Мирноград і Покровськ теж купка бомжів спочатку просочилася. Щось як для бомжів дуже вони довго тримаються і не здаються.
22.02.2026 13:09 Ответить
Подивіться стан Куп'янська на Діпстейті за 22.10.2025 і за сьогодні.
22.02.2026 13:18 Ответить
я буєю з деяких стратегів в каментах
22.02.2026 13:04 Ответить
А Вовчанськ втратили.
22.02.2026 13:04 Ответить
А мали і Вовчанськ, і Куп'янськ втратити, але щось пішло не так.
22.02.2026 13:20 Ответить
Це вже більше 2-х місяців. Козли,траву їдять з-під снігу. І щоб знизити ці декілька будівельну нас ні авіації,ні артилерії,ні дронів. Арбалети, пращі та алебарди слабі при штурмах будівель( за словами Трегубова). Неділя,місяць,квартал півроку,рік- або ішак здохне,або падишах.
22.02.2026 15:08 Ответить
Це так трегубов піариться котрий місяць?
22.02.2026 15:19 Ответить
Йшов 4ий рік війни, а кацапи все утримували 2 будівлі
22.02.2026 18:32 Ответить
 
 