Около 30 российских военных остаются в Купянске, они не способны оказывать сопротивление, - Трегубов
В Купянске находится небольшое количество российских военных - ориентировочно до трех десятков человек. У них нет ресурсов для контратак и они постепенно уничтожаются Силами обороны.
Об этом сообщил спикер Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Ориентировочно три десятка оккупантов
"Вчера фиксировали 17 активных позывных. Сейчас, вероятно, стоит умножить эту цифру примерно на два. То есть речь идет ориентировочно о трех десятках человек", - отметил он.
По словам спикера, полному уничтожению противника мешает прежде всего нежелание подвергать украинских военных лишнему риску во время штурмов в плотной застройке.
"Даже если речь идет о небольшом количестве, каждый военный - это ценность, это жизнь", - подчеркнул Трегубов.
Постепенное уничтожение без разрушения города
Спикер подчеркнул, что разрушение зданий, где засели оккупанты, является крайней мерой. Вместо этого их методично выбивают с помощью дронов или ждут истощения.
По его словам, российские военные не способны к контратакам, поскольку не имеют необходимых ресурсов и возможностей.
Поддержка группировки в городе осуществляется преимущественно с помощью БПЛА - им сбрасывают припасы и боеприпасы. Других эффективных способов обеспечения фактически нет.
Попытки инфильтрации в Купянск, а также приближение к городу, по словам Трегубова, не дают результатов и носят скорее демонстративный характер.
Он подчеркнул, что на данный момент у противника нет реальных оснований рассчитывать на "освобождение Купянска".
Так в чём проблема взять их в плен?