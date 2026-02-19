Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 256 910 человек (+830 за сутки), 11 682 танка, 37 384 артсистемы, 24 054 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 256 910 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 256 910 (+830) человек
- танков – 11 682 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.
- РСЗО – 1 649 (+1) ед.
- средства ПВО – 1 302 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.
- крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 79 036 (+117) ед.
- специальная техника – 4 072 (+1) ед.
143! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Логістика перевалила за 79000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.