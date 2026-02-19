Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 256 910 человек (+830 за сутки), 11 682 танка, 37 384 артсистемы, 24 054 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 256 910 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 256 910 (+830) человек

танков – 11 682 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.

РСЗО – 1 649 (+1) ед.

средства ПВО – 1 302 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.

крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.

корабли / катера – 29 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 79 036 (+117) ед.

специальная техника – 4 072 (+1) ед.

