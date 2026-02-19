РУС
1 688 6

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 256 910 человек (+830 за сутки), 11 682 танка, 37 384 артсистемы, 24 054 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Потери оккупантов: личный состав, техника и артиллерия

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 256 910 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 256 910 (+830) человек
  • танков – 11 682 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 054 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 384 (+21) ед.
  • РСЗО – 1 649 (+1) ед.
  • средства ПВО – 1 302 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 330 (+406) ед.
  • крылатые ракеты – 4 314 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 79 036 (+117) ед.
  • специальная техника – 4 072 (+1) ед.

Потери РФ на утро 19 февраля

армия РФ (10372) Генштаб ВС (5273) ликвидация (3065) уничтожение (7136)
У рашистів досада -"в неравной схватке":

19.02.2026 08:13 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
19.02.2026 08:20 Ответить
19.02.2026 08:24 Ответить
Минув 4383 день москальсько-української війни.
143! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Логістика перевалила за 79000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
19.02.2026 08:40 Ответить
19.02.2026 08:41 Ответить
В текстовій версії статистики зайва +1 по спецтехниці.
19.02.2026 08:43 Ответить
 
 