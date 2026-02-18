С начала суток на фронте произошло 201 боевое столкновеление, - Генштаб

С начала суток среды, 18 февраля, на фронте произошло 201 боевое столкновение. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося постоянное эффективное огневое поражение.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3191 дрон-камикадзе и осуществил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре раза — с применением РСЗО.

Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча и Фиголовка.

позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча и Фиголовка. На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов в районах Твердохлебово, Редкодубово, Дробышево, Ставки и Заречное. Активных штурмовых действий противник пока не проводит.

На Славянском направлении противник 5 раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного, Резниковки и Платоновки. Одна из штурмовых операций еще продолжается.

На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал в сторону Бондарного, Федоровки и Часова Яра. Одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русина Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. В настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит.

На Покровском направлении враг осуществил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Белицкое. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 47 оккупантов и 11 ранены; уничтожены и повреждены 5 единиц автомобильной техники; уничтожены или подавлены 63 БПЛА различных типов. Поражены 5 укрытий оккупантов.

На Александровском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья и Сосновки. Всего осуществили 9 попыток атаки, 2 из которых еще продолжаются.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 48 атак оккупантов : в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Горкого, Святопетровки и Верхней Терсы. Три атаки еще продолжаются.

На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг 4 раза атаковал в сторону Малой Токмачки, Степового, Малых Щербаков и Приморского.

На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.

