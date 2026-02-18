С начала суток на фронте произошло 201 боевое столкновеление, - Генштаб
С начала суток среды, 18 февраля, на фронте произошло 201 боевое столкновение. Силы обороны продолжают останавливать врага, уничтожают личный состав и истощают его боевой потенциал, нанося постоянное эффективное огневое поражение.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар, сбросил 156 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3191 дрон-камикадзе и осуществил 2076 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности четыре раза — с применением РСЗО.
Бои на Харьковщине
- На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Вильча и Фиголовка.
- На Купянском направлении враг дважды атаковал в районе Куриловки.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили семь атак оккупантов в районах Твердохлебово, Редкодубово, Дробышево, Ставки и Заречное. Активных штурмовых действий противник пока не проводит.
На Славянском направлении противник 5 раз пытался продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки, Закитного, Резниковки и Платоновки. Одна из штурмовых операций еще продолжается.
На Краматорском направлении враг 8 раз атаковал в сторону Бондарного, Федоровки и Часова Яра. Одно боевое столкновение продолжается.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русина Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. В настоящее время активных штурмовых действий противник не проводит.
На Покровском направлении враг осуществил 39 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Новоподгородное и Белицкое. Три попытки оккупантов улучшить свое положение еще продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 47 оккупантов и 11 ранены; уничтожены и повреждены 5 единиц автомобильной техники; уничтожены или подавлены 63 БПЛА различных типов. Поражены 5 укрытий оккупантов.
На Александровском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого, Нового Запорожья и Сосновки. Всего осуществили 9 попыток атаки, 2 из которых еще продолжаются.
Бои на юге
- На Гуляйпольском направлении произошло 48 атак оккупантов: в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Зализничного, Староукраинки, Горкого, Святопетровки и Верхней Терсы. Три атаки еще продолжаются.
- На Ореховском направлении, по уточненной информации, враг 4 раза атаковал в сторону Малой Токмачки, Степового, Малых Щербаков и Приморского.
На Приднепровском направлении наступательных действий врага не фиксировалось.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.
