На фронте за сутки 137 боевых столкновений: больше всего враг атакует на Гуляйпольском направлении, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала. С начала суток произошло 137 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применил 28 ракет, осуществил 50 авиационных ударов, сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 5847 дронов-камикадзе и осуществил 2538 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 75 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе девять – из реактивных систем залпового огня.

Читайте также: Поражен вражеский вертолет Ка-27 и три пункта управления БПЛА, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Прилепка и в сторону Охримовки.

Три атаки отражали украинские защитники на Купянском направлении, в направлениях Куриловки и Новоосинового. Одно боестолкновение в данный момент продолжается.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак, в районе Заречного и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении наши защитники отразили девять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закитного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского. Одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья. Еще три боевых столкновения продолжаются.

Читайте также: Украинцы не согласятся на мирное соглашение со сдачей Донбасса России, - Зеленский

На Покровском направлении враг совершил 16 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филия и в сторону Новоалександровки.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 26 оккупантов и ранили 12; уничтожили 96 беспилотных летательных аппаратов, девять единиц автомобильного транспорта, 24 единицы специальной техники, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов, также поражены две артиллерийские системы, десять единиц автомобильной техники и девять укрытий личного состава противника.

Бои на юге

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районах населенных пунктов Терновое, Рыбное и в сторону Даниловки. Одно боевое столкновение продолжается. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Гавриловка и Федоровское.

На Гуляйпольском направлении произошло 29 атак оккупантов – в районах населенных пунктов Доброполье, Гуляйполе, Сладкое, Прилуки, Зеленое и в сторону Зализничного, Варваровки. Четыре боевыэх столкновения в данный момент продолжаются. Вражеским авиаударам подверглись Воздвижовка, Лесное, Верхняя Терса, Мирное, Чаривное.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил. Авиаудару управляемыми авиабомбами подверглись Веселянка, Любимовка и Мировка.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не осуществлял.

Читайте: В Мирнограде продолжаются активные штурмы врага. - 38 ОБрМП