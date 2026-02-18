Від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, - Генштаб

Від початку доби середи, 18 лютого, на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують його бойовий потенціал, завдаючи постійного ефективного вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару, скинув 156 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3191 дрон-камікадзе та здійснив 2076 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири рази — із застосуванням РСЗВ.

Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вільча та Фиголівка.

На Куп'янському напрямку ворог двічі атакував у районі Курилівки.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів у районах Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Активних штурмових дій противник наразі не проводить.

На Слов’янському напрямку противник 5 разів намагався просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного, Різниківки та Платонівки. Одна з штурмових дій іще триває.

На Краматорському напрямку ворог 8 разів атакував у бік Бондарного, Федорівки та Часового Яру. Одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 16 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Костянтинівки, Берестка, Степанівки, Русиного Яру, Плещіївки, Щербинівки, Софіївки та Новопавлівки. На цей час активних штурмових дій противник не проводить.

На Покровському напрямку ворог здійснив 39 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Шевченко, Новоолександрівка, Покровськ, Новопавлівка, Гришине, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне та Білицьке. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 47 окупантів та 11 поранено; знищено та пошкоджено 5 одиниць автомобільної техніки; знищено або подавлено 63 БпЛА різних типів. Уражено 5 укриттів окупантів.

На Олександрівському напрямку окупанти намагалися покращити своє становище у бік Іванівки, Тернового, Данилівки, Вишневого, Нового Запоріжжя та Соснівки. Загалом здійснили 9 спроб атакувати, 2 з яких іще тривають.

Бої на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 48 атак окупантів : у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Гіркого, Святопетрівки та Верхньої Терси. Три атаки іще тривають.

На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, ворог 4 рази атакував у бік Малої Токмачки, Степового, Малих Щербаків та Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не фіксувалося.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

