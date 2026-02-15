На фронті - 129 боєзіткнень. Найактивніше ворог діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби кількість ворожих атак на фронті становить 129. З них найбільше на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 15 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Удари то Україні
Продовжуються обстріли прикордонних районів.
- На території Сумської області сьогодні постраждали населені пункти: Рогізне, Рижівка, Прогрес, Бачівськ, Іскрисківщина, Будки, Кучерівка, Кружок, Нововасилівка.
- На Чернігівщині: Михальчина Слобода, Бучки, Лисківщина, Пльохів, Ясна Поляна.
Обстановка на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 78 обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.
Ситуація на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Ветеринарне та Вовчанські Хутори. Наразі спроби ворога покращити свої позиції не спостерігаються.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався просуватися в районі Піщаного.
Бої на сході
На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в бік Ставків та Дробишевого.
На Слов’янському напрямку окупанти чотири рази намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Закітного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення тривають.
За даними Генштабу, на Краматорському напрямку наступальні дії ворога не спостерігаються.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 26 наступальних дій поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Щербинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Миколайпілля, Новопавлівки, Степанівки та Софіївки. Триває одна атака.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 43 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Кучерового Яру, Білицького, Затишку, Родинського, Шевченка, Новоолександрівки, Покровська, Удачного, Котлиного, Молодецького, Новопідгороднього, Новопавлівки, Новомиколаївки, Філії та Дачного. Сили оборони стримують ворога, уже зупинено 39 атак.
На Олександрівському напрямку ворог наступав 15 разів у бік Зеленого Гаю, Іванівки, Олександрограда, Єгорівки, Вишневого, Олексіївки, Вербового, Степового, Данилівки та Нового Запоріжжя. Райони Новоукраїнки та Великомихайлівки зазнали авіаударів.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку мало місце 25 атак у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Успенівки, Варварівки, Прилук, Залізничного, Староукраїнки, Зеленого. Десять штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Кам’янки, Верхньої Терси, Кінських Роздорів, Гуляйпільського, Залізничного, Григорівки та Долинки.
На Оріхівському напрямку окупанти намагалися атакувати 11 разів. Боєзіткнення відбувалися в районах Степногірська, Павлівки, Лук’янівського та Щербаків. Дві атаки тривають.
На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не фіксується.
Ось уже як тиждень російські пропагандистські майданчики генерують панічні настрої, мовляв, Сили оборони України (СОУ) перейшли у контрнаступ у Запорізькій області, використовуючи велику кількість сил та засобів, у тому числі й бронетехніку.
Деякі, особливо відбиті на останню пряму звивину z-воєнкори повідомляють про колосальні втрати СОУ, тисячі вбитих і сотні одиниць спаленої техніки. Ось тільки десятків і сотень відео з верифікацією цих втрат, так жодного разу у відкритому доступі й не спливло, хоча, як це так - не похвалитися у прямому ефірі розгромом чергової української танкової колони?
То що ж насправді відбувається по лінії бойового зіткнення (ЛБС)?
Насамперед, необхідно усвідомити, що жодного контрнаступу нині не СОУ проводять. А проводять тактичного рівня контратакувальні заходи по окремо взятих ділянках фронту з метою покращення тактичних позицій.
Тобто ні про який епічний "контрнаступ" не йдеться, а говоримо ми про тактичний рівень контратакуючих заходів.
Перехід від глухої оборони до контратак це цілком звичне явище і протягом 2025 року ми неодноразово могли їх спостерігати у СОУ, наприклад Добропільський напрямок, Куп'янська операція зачистки тощо. Але навіть для проведення таких контратак необхідно, щоб були створені, або виникли відповідні умови. Зараз цими умовами стали відключення окупантам сірих терміналів Starlink, а також уповільнення і в перспективі блокування Telegram. З урахуванням падіння якісного зв'язку та комунікації в ряді підрозділів РОВ по лінії фронту, не скористатися цим для поліпшення своїх позицій було б глупством.
Так само важливою обставиною стало те, що основна пробивна сила угруповання російських окупаційних військ (РОВ), зібраного на Південно-Донбаському напрямку, а це 5-а ОВА, з вересня 2025 року зазнала катастрофічних втрат - понад 20 тисяч осіб і… втратила свою боєздатність. Дійсно, складно уявити собі втрату боєздатності цієї армії, але з 5-ї ОВА це сталося.
5-а ОВА, що діє на Гуляйпільському напрямку силами та засобами 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, отримала підтримку від суміжних армій, зокрема, підрозділами 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОВ5-й. Раніше 37-а ОМСБр 36-й ОВА і 5-я ОТБр так само змушені були посилити її зношений ресурс.Також зараз командуванням РОВ порушується питання про введення в бій за Гуляйполе повнокровних резервних сил 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо, входить до складу ГВ "Днепр", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД. Ці сили мали бути задіяні РОВ тільки після виходу на правий берег річки Гайчул, але їх можуть застосувати вже найближчим часом для прискорення процесу окупації Гуляйполя.
Всі ці фактори дозволили СОУ з оборони перейти по ряду напрямків до активних контратакуючих дій, і їх результат ми вже можемо спостерігати, а саме:
-противник відкинутий від Новоолександрівки, Вербового та Вишневого (Дніпропетровська область), ослаблені перекидкою сил та засобів для посилення 5-ї ОВА;
-супротивник був відкинутий від Тернуватого і Косівцевого на лівий берег Гайчул і навіть ... скажімо так, більше цього, але про це не зараз;
Їй-На Степногорському плацдармі СОУ не лише продовжують утримувати місто, а й відкинули супротивника з Приморського, повністю зачистивши північну частину села по дорогу 204, а також Лук'янівку, в районі ландшафтного заказника "Степногірський".
РОВ не можуть повноцінно зараз протистояти цим контратакующим діям, але щоб нівелювати їх результати і гіпертрофувати свій опір, це все називають якимсь масштабним "контрнаступом", щоб за результатом звітувати про те, що вони зупинили те, чого, по суті, і не було, а втрачені позиції цілком доречні.
Проте це яскравий показник уразливості РОВ від несподіваних ситуативних явищ. А якщо говорити про явища, що формуються у рамках стратегії?"