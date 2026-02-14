Морози й втрати зменшили активність ворога на Покровському напрямку, - бригада НГУ "Рубіж"
Кількість російських штурмових груп на Покровському напрямку зменшилася. Причинами стали сильні морози, значні втрати особового складу та спроби противника накопичити ресурси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі АрміяTV повідомив військовослужбовець Андрій Отченаш із 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука "Рубіж" Національної гвардії України.
За словами військового, у смузі оборони бригади за останній період зафіксовано майже дворазове скорочення пересувань противника. Якщо півтора-два місяці тому щодоби фіксували 100–150 російських військовослужбовців, то зараз - близько 50–60, а інколи навіть 20–30 осіб.
Перша причина - морози та проблеми з логістикою
Отченаш пояснив, що сувора зима суттєво впливає на активність ворога. Російські військові стикаються з обмороженнями, а через слабку логістику не забезпечуються належним чином. За його словами, через нестачу постачання та низькі температури у противника є навіть смертельні випадки від переохолодження.
Друга причина - значні втрати
Ще одним фактором стали великі втрати російської армії за останні сім місяців активних штурмів.
"Однозначно вони втратили величезну кількість особового складу протягом останніх 7 місяців штурмових дій. А вони їх проводили досить активно і абсолютно щоденно були штурмові дії.
Тобто, там втрати корелюються просто, умовно, понад три тисячі військовослужбовців тільки в нашій смузі, тільки нашою бригадою знищення за останніх 7 місяців. По-моєму, 3,500 чи 3,700 загальної кількості, "двохсотих" і "трьохсотих", - розповів військовослужбовець.
Третя причина - накопичення сил
Водночас українські військові очікують, що нинішнє зниження активності може бути пов’язане з паузою для накопичення ресурсів. Російські підрозділи, ймовірно, готуються до нових спроб просування після перегрупування.
