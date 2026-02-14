Морозы и потери снизили активность врага на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

Количество российских штурмовых групп на Покровском направлении уменьшилось. Причинами стали сильные морозы, значительные потери личного состава и попытки противника накопить ресурсы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире АрмияTV сообщил военнослужащий Андрей Отченаш из 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

По словам военного, в полосе обороны бригады за последний период зафиксировано почти двукратное сокращение передвижений противника. Если полтора-два месяца назад ежесуточно фиксировали 100-150 российских военнослужащих, то сейчас - около 50-60, а иногда даже 20-30 человек.

Первая причина - морозы и проблемы с логистикой

Отченаш объяснил, что суровая зима существенно влияет на активность врага. Российские военные сталкиваются с обморожениями, а из-за слабой логистики не обеспечиваются должным образом. По его словам, из-за нехватки снабжения и низких температур у противника есть даже смертельные случаи от переохлаждения.

Вторая причина - значительные потери

Еще одним фактором стали большие потери российской армии за последние семь месяцев активных штурмов.

"Однозначно они потеряли огромное количество личного состава в течение последних 7 месяцев штурмовых действий. А они их проводили достаточно активно и абсолютно ежедневно были штурмовые действия.

То есть, там потери коррелируются просто, условно, более трех тысяч военнослужащих только в нашей полосе, только нашей бригадой уничтожения за последние 7 месяцев. По-моему, 3,500 или 3,700 от общего количества, "двухсотых" и "трехсотых", - рассказал военнослужащий.

Третья причина - накопление сил

В то же время украинские военные ожидают, что нынешнее снижение активности может быть связано с паузой для накопления ресурсов. Российские подразделения, вероятно, готовятся к новым попыткам продвижения после перегруппировки.

