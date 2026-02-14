218 боев за сутки: наиболее горячие бои на Покровском и Гуляйпольском направлениях, Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, осуществил 61 авиационный удар, сбросил 183 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5873 дрона-камикадзе и осуществил 3133 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 89 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

Великомихайловка, Коломийцы, Покровское Днепропетровской области;

Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Зализнычное, Чаривное, Долинка, Запорожец Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боестолкновения с врагом. По уточненной информации, противник нанес три авиаудара, сбросил шесть авиабомб, осуществил 109 обстрелов, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 15 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Вовча.

На Купянском направлении враг осуществил две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг провел 17 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставок.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закитного и в сторону Рай-Александровки, Озерного.

На Краматорском направлении противник осуществил одно наступательное действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Ровное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Новопавловка, Новоалександровка.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил две атаки, в сторону Ивановки и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении состоялось 35 атак оккупантов - в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализнычного, Староукраинки.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в направлении Приморского.

На Приднепровском направлении враг осуществил одну безуспешную наступательную операцию.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления БПЛА российских захватчиков.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1070 человек. Также наши воины обезвредили один танк, три боевые бронированные машины, 28 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 914 беспилотных летательных аппаратов, один катер, 120 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.